Hangi Banknotun Ne Zaman Tedavüle Girdiğini Bilecek misin?
Hangi Banknotun Ne Zaman Tedavüle Girdiğini Bilecek misin?
Dünyada halihazırda çeşitli para birimleri var ve hepsinin tedavüle girdiği tarihler birbirinden farklı. Kimisi tedavülden kalktı, kimisi de halen yerini koruyor.
Bakalım hangi banknotun ne zaman tedavüle girdiğini bilebilecek misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlayalım! 1 Türk lirası ne zaman tedavüle girdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki 5 Euro ne zaman tedavüle girdi?
3. 10 Amerikan doları ne zaman tedavüle girdi diye sorsak?
4. 20 İngiliz sterlini için aynı şeyi sorsak?
5. 100 Japon yeni için doğru bilgiye sahip misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın