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Hangi Banknotun Ne Zaman Tedavüle Girdiğini Bilecek misin?

etiket Hangi Banknotun Ne Zaman Tedavüle Girdiğini Bilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 17:01

Dünyada halihazırda çeşitli para birimleri var ve hepsinin tedavüle girdiği tarihler birbirinden farklı. Kimisi tedavülden kalktı, kimisi de halen yerini koruyor.

Bakalım hangi banknotun ne zaman tedavüle girdiğini bilebilecek misin?

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1. Başlayalım! 1 Türk lirası ne zaman tedavüle girdi?

1. Başlayalım! 1 Türk lirası ne zaman tedavüle girdi?

2. Peki 5 Euro ne zaman tedavüle girdi?

2. Peki 5 Euro ne zaman tedavüle girdi?

3. 10 Amerikan doları ne zaman tedavüle girdi diye sorsak?

3. 10 Amerikan doları ne zaman tedavüle girdi diye sorsak?

4. 20 İngiliz sterlini için aynı şeyi sorsak?

4. 20 İngiliz sterlini için aynı şeyi sorsak?

5. 100 Japon yeni için doğru bilgiye sahip misin?

5. 100 Japon yeni için doğru bilgiye sahip misin?
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6. 50 Kanada doları hakkında ne söyleyebilirsin?

6. 50 Kanada doları hakkında ne söyleyebilirsin?

7. 100 Avustralya doları ne zaman tedavüle girdi?

7. 100 Avustralya doları ne zaman tedavüle girdi?

8. Son soru! 200 Çin yuanı ne zaman tedavüle girdi?

8. Son soru! 200 Çin yuanı ne zaman tedavüle girdi?
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