Hande Erçel Ortalığı İnletti, Nazlı Sabancı "İyiyiz" Dedi: 30 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel Ortalığı İnletti, Nazlı Sabancı "İyiyiz" Dedi: 30 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Aslı Enver, biricik eşi Berkin Gökbudak'la date'e çıktı.
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Hande Erçel, InStyle'ın Temmuz ayı kapağı oldu, ortalığı ayağa kaldırdı.
Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ün etrafı kızları Mercan sebebiyle Barbie'lerle sarıldı!
Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, arkadaşlarıyla gezmelere çıktı. Keyifleri yerinde gibi gözüküyordu.
Danla Bilic, nerede olduğuna dair gizem yaratmaya karar verdi.
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Arzu Sabancı, dizi önerisinde bulundu.
Bir o eksik kalmıştı, Şeyma Subaşı sanata sardı.
Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'in aile çizimindeki detaylara dikkat çekti.
Zeynep Bastık dans provasından çıktı, yorgun ama mutluydu.
Pelin Akil'in manzarasında babalarıyla tur yapan Lina ve Alin vardı.
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Müge Boz, minik oğlu Rika babasıylayken kızının keyfini çıkarttı.
Demet Akalın, Bodrum sahillerinden selam çaktı.
Hazal Kaya, Ekin Koç'la festivaldeydi.
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