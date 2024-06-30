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Hande Erçel Ortalığı İnletti, Nazlı Sabancı "İyiyiz" Dedi: 30 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Hande Erçel Ortalığı İnletti, Nazlı Sabancı "İyiyiz" Dedi: 30 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 00:55

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, arkadaşlarıyla gezmelere çıktı. Keyifleri yerinde gibi gözüküyordu.

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Hazal Kaya, Ekin Koç'la festivaldeydi.
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