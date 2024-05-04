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Hamit Altıntop’un “Türk Futbolu” Açıklaması: “Bana Daha Fazla İhtiyaç Var”

Hamit Altıntop’un “Türk Futbolu” Açıklaması: “Bana Daha Fazla İhtiyaç Var”

Milli Takım
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.05.2024 - 11:34

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, “mütevazi” olmayarak yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Altıntop, Türk futbolununu kendisine daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.

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TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, YouTube’da L1 Üçgen kanalına konuk oldu ve tartışmalı açıklamalarda bulundu.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, YouTube’da L1 Üçgen kanalına konuk oldu ve tartışmalı açıklamalarda bulundu.

Hamit Altıntop; “Benim için rahat. Bu konuda da mütevazi olmayacağım. Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar.” ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop; “Benim için rahat. Bu konuda da mütevazi olmayacağım. Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar.” ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop’un açıklaması 👇

Hamit Altıntop'un "mütevazi" olmayan açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. 👇

Hamit Altıntop'un "mütevazi" olmayan açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. 👇
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twitter.com

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