Hamit Altıntop’un “Türk Futbolu” Açıklaması: “Bana Daha Fazla İhtiyaç Var”

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, “mütevazi” olmayarak yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Altıntop, Türk futbolununu kendisine daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.