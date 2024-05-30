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Haluk Levent İsrail Halkına İbranice Seslendi: “Soykırıma Son Verin”

Haluk Levent İsrail Halkına İbranice Seslendi: “Soykırıma Son Verin”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.05.2024 - 20:33

Haluk Levent, Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail’in halkına İbranice çağrı yaptı.

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Ünlü sanatçı ve Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımla İsrail halkına seslendi.

Ünlü sanatçı ve Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımla İsrail halkına seslendi.

Levent’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “İsrail halkına, Size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin’deki soykırıma son verin.”

Levent’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “İsrail halkına, Size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin’deki soykırıma son verin.”
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seremoni.~

Adam kimdir deseler senin adını söylerim haluk abi (: