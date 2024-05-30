Haluk Levent İsrail Halkına İbranice Seslendi: “Soykırıma Son Verin”
Haluk Levent İsrail Halkına İbranice Seslendi: “Soykırıma Son Verin”
Haluk Levent, Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail’in halkına İbranice çağrı yaptı.
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Ünlü sanatçı ve Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımla İsrail halkına seslendi.
Levent’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “İsrail halkına, Size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin’deki soykırıma son verin.”
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Adam kimdir deseler senin adını söylerim haluk abi (: