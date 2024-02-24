Halkın Prensesi Olarak Anılan Diana’nın Ölümü Kraliyet Ailesi’ni Nasıl Etkiledi?

Hepinizin bildiği gibi gönüllerin kahramanı olan Galler Prensesi Diana'nın basınla karmaşık bir ilişkisi vardı. Britanya tahtının varisi Prens Charles'ın eski eşi Diana, 80 ve 90’lı yıllarda hem basının hem de halkın en yakından takip ettiği figürdü. Kendisiyle ilgili bilinen birçok şey varken hakkında merak edilenleri de sizin için paylaşmıştık.