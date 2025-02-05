Halk TV Sunucusu Serhan Asker’in Kızının da Pasaportuna El Koyuldu
Halk TV Sunucusu Serhan Asker’in Kızının da Pasaportuna El Koyuldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Halk TV programcısı Serhan Asker, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendi yurt dışı yasağı nedeniyle kızının da mağdur edildiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X Hesabından paylaşımda bulunan Asker, "Demek ki babasına yurt dışı yasağı konulunca kızının da seyahat hürriyeti elinden alınıyormuş" dedi.
Kızı Ece'nin de yeşil pasaportuna el konulduğunu ve "pasaportla seyahat edilebilen ülkelere çıkış yapamayacağı"nın tebliğ edildiğini belirten Asker, "Adalet mi şimdi bu? Biz yine de tebessüm dolu fotoğrafımızla bu adaletsizliğe gülelim... Bugün Ece bu durumu büyük bir üzüntüyle bildirdi...Uluslararası ilişkiler okuyan bir öğrenciye bunu yaptınız. Alacağınız olsun... Bir yanlışlık varsa düzeltilir umarım" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın