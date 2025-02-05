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Halk TV Sunucusu Serhan Asker’in Kızının da Pasaportuna El Koyuldu

Halk TV Sunucusu Serhan Asker’in Kızının da Pasaportuna El Koyuldu

halk tv
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.02.2025 - 09:52

Halk TV programcısı Serhan Asker, kendi yurt dışı yasağı nedeniyle kızının da yeşil pasaportunun iptal edildiğini belirtti.

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Gözaltına alınıp serbest bırakılan Halk TV programcısı Serhan Asker, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendi yurt dışı yasağı nedeniyle kızının da mağdur edildiğini söyledi.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Halk TV programcısı Serhan Asker, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendi yurt dışı yasağı nedeniyle kızının da mağdur edildiğini söyledi.

X Hesabından paylaşımda bulunan Asker, "Demek ki babasına yurt dışı yasağı konulunca kızının da seyahat hürriyeti elinden alınıyormuş" dedi.

X Hesabından paylaşımda bulunan Asker, "Demek ki babasına yurt dışı yasağı konulunca kızının da seyahat hürriyeti elinden alınıyormuş" dedi.

Kızı Ece'nin de yeşil pasaportuna el konulduğunu ve "pasaportla seyahat edilebilen ülkelere çıkış yapamayacağı"nın tebliğ edildiğini belirten Asker, "Adalet mi şimdi bu? Biz yine de tebessüm dolu fotoğrafımızla bu adaletsizliğe gülelim... Bugün Ece bu durumu büyük bir üzüntüyle bildirdi...Uluslararası ilişkiler okuyan bir öğrenciye bunu yaptınız. Alacağınız olsun... Bir yanlışlık varsa düzeltilir umarım" ifadelerini kullandı.

Kızı Ece'nin de yeşil pasaportuna el konulduğunu ve "pasaportla seyahat edilebilen ülkelere çıkış yapamayacağı"nın tebliğ edildiğini belirten Asker, "Adalet mi şimdi bu? Biz yine de tebessüm dolu fotoğrafımızla bu adaletsizliğe gülelim... Bugün Ece bu durumu büyük bir üzüntüyle bildirdi...Uluslararası ilişkiler okuyan bir öğrenciye bunu yaptınız. Alacağınız olsun... Bir yanlışlık varsa düzeltilir umarım" ifadelerini kullandı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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