Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Hala Zamanınız Var: Yaz Bitmeden Fazla Kilolarınızdan Kurtulmanızı Sağlayacak 11 Öneri

etiket Hala Zamanınız Var: Yaz Bitmeden Fazla Kilolarınızdan Kurtulmanızı Sağlayacak 11 Öneri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 19:01

Yaz bitmek üzere ancak hala fazla kilolarınızdan kurtulmak için geç kalmış değilsiniz! Size vereceğimiz önerileri uygulayarak kilo verebilirsiniz…

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Her şeyden önemlisi düzenli beslenme alışkanlığını kazanmak!

Eğer hala gün içinde belirsiz saatlerde dengesiz bir şekilde besleniyorsanız kilolarınızdan bir türlü kurtulamamanıza şaşmamalı. Artık belirli aralıklar koyduğunuz dengeli bir beslenme düzeni oluşturmanız şart. Böylece metabolizmanız hızlanır.

2. Tabii ki egzersiz yapmadan kilo veremezsiniz!

Kilo verme önerilerine bakarken hep oturduğumuz yerden bir şeyleri başarmak istiyoruz. Ancak bu mümkün değil. Egzersiz yapmadan kilo vermeniz pek sağlıklı değil. Bu yüzden haftada en az 3-4 gün 45-50 dakika sürecek şekilde spor yapabilirsiniz.

3. Kahvaltı öğününü atlamamaya dikkat edin!

Güne karnınızı güzel bir şekilde doyurarak başlamak hem gün içinde enerjik olmanızı sağlar hem de metabolizmanızı aktif tutar.

4. Beslenme listenize meyve ve sebzeleri daha fazla ekleyin!

Gün içinde karınınız acıktığında veya akşam bir şeyler izlerken abur cubur tüketmek yerine meyve yiyebilirsiniz. Ayrıca lif açısından zengin olan meyve ve sebzeler tokluk hissi verirken bir yandan da vücudu toksinlerden arındırıyorlar.

5. Porsiyonları küçültmeye odaklanın!

Kimse size kilo vermek için tamamıyla aç kalın demiyor. Bunu yapmak zaten oldukça sağlıksız sonuçlara yol açacaktır. Ancak porsiyonlarınızı küçülterek aslında kilo verme yolunda güzel bir adım atmış olursunuz. Bizden söylemesi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzaklaşın!

Şeker ve işlenmiş gıdaları çok seviyor olsak da kilo almamızın en büyük suçlularından birinin onlar olduğunu biliyoruz. Bu tür gıdaları her ne kadar yemek istesek de kendimizi tutmalı ve daha çok sağlıklı alternatiflere yönelmeliyiz.

7. Zor olsa da stresten uzak durun!

Eğer stres olduğunda kendini yemeğe verenlerdenseniz, stres sizin en çok uzak durmanız gereken şeydir! Ayrıca stres vücutta kortizol seviyesini artırıyor. Bu da kilo alımına sebep olabiliyor. Stresten uzak durma yöntemi olarak meditasyon yapmayı deneyebilirsiniz.

8. Hızlı hızlı yemeyi bırakın!

Yemeyi yerken hızlı hızlı hareket ediyorsanız, bunu bir an önce bırakmanızı öneririz. Çünkü yavaş yemek yediğinizde beyniniz tokluk sinyaline ulaşır ve yemeğe devam etmenize gerek kalmaz. O yüzden yavaş yemeyi bir alışkanlık haline getirin.

9. Lifli gıdaları beslenme listesine ekleyin!

Sindirimin kolaylaşmasında lifli gıdaların etkisi büyük. Ayrıca lifli gıdalar uzun süre tok hissi de sağlıyor. Bunun için tam tahıllı ekmek, yulaf, sebzeler veya baklagilleri tercih edebilirsiniz.

10. Gerçekçi hedefler koymaya çalışın!

Kilo vermek bir süreçtir ve bu süreçte hevesinizi kırabilecek her şeyden uzak durmanız şart. Bu aşamada kendinize bir hedef kilo belirleyin. Bu kilo hedefinin gerçekçi olmasına dikkat etmekte de fayda var. Böylece hevesiniz kırılmaz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Daha az yağlı yemeklere yönelin!

11. Daha az yağlı yemeklere yönelin!

Bunun için mutfağına bir yardımcı şart! Philips Çift Hazneli Airfryer ile daha az yağlı ve sağlıklı yemekler yapabilirsin!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın