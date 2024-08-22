Hala Zamanınız Var: Yaz Bitmeden Fazla Kilolarınızdan Kurtulmanızı Sağlayacak 11 Öneri
Hala Zamanınız Var: Yaz Bitmeden Fazla Kilolarınızdan Kurtulmanızı Sağlayacak 11 Öneri
Yaz bitmek üzere ancak hala fazla kilolarınızdan kurtulmak için geç kalmış değilsiniz! Size vereceğimiz önerileri uygulayarak kilo verebilirsiniz…
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1. Her şeyden önemlisi düzenli beslenme alışkanlığını kazanmak!
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2. Tabii ki egzersiz yapmadan kilo veremezsiniz!
3. Kahvaltı öğününü atlamamaya dikkat edin!
4. Beslenme listenize meyve ve sebzeleri daha fazla ekleyin!
5. Porsiyonları küçültmeye odaklanın!
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6. Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzaklaşın!
7. Zor olsa da stresten uzak durun!
8. Hızlı hızlı yemeyi bırakın!
9. Lifli gıdaları beslenme listesine ekleyin!
10. Gerçekçi hedefler koymaya çalışın!
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