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Hala Konserin Etkisinden Çıkamayanlar İçin Ajda Pekkan'ın Unutulmaz 12 Şarkısı

etiket Hala Konserin Etkisinden Çıkamayanlar İçin Ajda Pekkan'ın Unutulmaz 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 17:01

Geçtiğimiz ay Ajda Pekkan stadyumda unutulmaz bir konser verdi. Bu konserde Ajda Pekkan'a birçok sanatçı da eşlik etmişti. Eğer hala bu konserin büyüsü altındaysanız bu liste size özel!

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1. Ajda Pekkan - Sana Doğru

2. Ajda Pekkan - Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile

3. Ajda Pekkan - Düşünme Hiç

4. Ajda Pekkan - O Benim Dünyam

5. Ajda Pekkan - Bi' Tık

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6. Ajda Pekkan - Palavra Palavra

7. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

8. Ajda Pekkan - Sana Neler Edeceğim

9. Ajda Pekkan - Bir Günah Gibi

10. Ajda Pekkan - Ya Sonra

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11. Ajda Pekkan Feat. Ozan Çolakoğlu - Ara Sıcak

12. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

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