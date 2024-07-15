Hala Konserin Etkisinden Çıkamayanlar İçin Ajda Pekkan'ın Unutulmaz 12 Şarkısı
Hala Konserin Etkisinden Çıkamayanlar İçin Ajda Pekkan'ın Unutulmaz 12 Şarkısı
Geçtiğimiz ay Ajda Pekkan stadyumda unutulmaz bir konser verdi. Bu konserde Ajda Pekkan'a birçok sanatçı da eşlik etmişti. Eğer hala bu konserin büyüsü altındaysanız bu liste size özel!
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1. Ajda Pekkan - Sana Doğru
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2. Ajda Pekkan - Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile
3. Ajda Pekkan - Düşünme Hiç
4. Ajda Pekkan - O Benim Dünyam
5. Ajda Pekkan - Bi' Tık
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6. Ajda Pekkan - Palavra Palavra
7. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
8. Ajda Pekkan - Sana Neler Edeceğim
9. Ajda Pekkan - Bir Günah Gibi
10. Ajda Pekkan - Ya Sonra
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Bambaşka biri favorim 💅💫