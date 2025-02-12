Hak Teslimi: Dijital Platformlar

Eskiden sadece bir doktor ya da uzmanla yüz yüze konuşularak öğrenilebilen bilgiler, artık bloglar, videolar ve makaleler aracılığıyla milyonlarca insana ulaşıyor. Özellikle anonim kalma imkanı, bireylerin çekinmeden araştırma yapmasını ve çözüm arayışına girmesini kolaylaştırdı.

Dijital platformlar, insanların yalnız olmadığını ve yaşadığı sorunların çözümü olduğunu hissettiren bir rehber haline geldi. YouTube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında cinsel sağlık uzmanları, terapistler ve doktorlar tarafından paylaşılan bilgilendirici içerikler, bireylerin cinsellik hakkındaki tabuları yıkmalarına ve doğru bilgilere ulaşmalarına yardımcı oldu. Bu platformlar ayrıca, kişilerin sorunlarını paylaşabileceği ve destek bulabileceği topluluklar oluşturdu.

Televizyon dizileri ve dijital platformlarda yayınlanan içerikler, cinsel sorunların konuşulmasını normalleştiren güçlü bir araç oldu. Özellikle global dijital platformlarda yer alan diziler, cinsellik konusunu daha doğal ve açık bir şekilde ele alarak izleyicilere yeni bir bakış açısı sundu.

Örneğin; sürekli tü kaka dendiğine bakmayın Sex Education gibi diziler, gençlerin cinsellik ve cinsel sağlık konularındaki sorularını eğlenceli ama öğretici bir şekilde ele alarak büyük bir etki yarattı. Benzer şekilde, Türk yapımlarında da cinsel sağlık veya ilişkilerle ilgili daha açık konuların işlenmesi, toplumdaki tabuların azalmasına katkı sağladı. Bu tür içerikler, izleyicilerin kendilerini yalnız hissetmemelerini sağladı ve yardım istemenin normal bir davranış olduğunu gösterdi.

Dijital platformlar sadece bilgilendirme değil, tedaviye erişimi de kolaylaştırdı. Online terapi hizmetleri, danışmanlık randevuları ve sağlık uygulamaları, bireylerin tedavi süreçlerini başlatmasını hızlandırdı. Artık bir tıklamayla cinsel terapistler veya doktorlarla iletişime geçmek mümkün. Özellikle pandemi döneminde online terapi seanslarının artması, bu alandaki kırılmayı daha da hızlandırdı. Üstelik senaryolarda buna sıkça yer verilmesi de epey gerçekçi ve etkili.

Sürekli karalanmalarının aksine ben dijital platformların ve dizilerin cinsellik konusundaki utancı ve damgalamayı önemli ölçüde azalttığını düşünenlerdenim. İnsanlar artık yaşadıkları sorunları konuşmaktan, bilgi aramaktan ve yardım istemekten daha az çekiniyor. Bu süreç, bireylerin hem kendileriyle barışık bir yaşam sürmelerine hem de daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına olanak sağlıyor. Seçmek, elemek elimizde. Her yapıma paye vermemiz gerekmiyor ama katkılarını yadsınamayı da doğru bulmuyorum.

Yeni dünya dijital kodlarıyla tam karşımızda. Cesareti ve olağanlığıyla.

Instagram

X

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio