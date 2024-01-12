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Hak Ettiğin Bir İlişkide misin?

Hak Ettiğin Bir İlişkide misin?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.01.2024 - 17:01

Şu anda içerisinde olduğun ilişkini sorguladığın anlar oldu mu? İyi veya kötü, sence sen hak ettiğin bir ilişkiyi mi yaşıyorsun?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Bir ilişkin olduğunu varsayarak devam ediyoruz, ne kadar zamandır birliktesiniz?

3. Nasıl tanıştığınızı da öğrenebilir miyiz?

4. Siz hangi çiftsiniz?

5. İlişkinizde bir gelecek görüyor musun?

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6. İlişkinizin rengi bunlardan hangisi olurdu?

7. Şimdi dürüst olma vakti: Sence bu ilişkide kim daha çok seviyor?

8. Sence bunlardan hangisi kesinlikle bir ayrılık sebebi?

8. Sence bunlardan hangisi kesinlikle bir ayrılık sebebi?

9. Son olarak, bu ilişkide kendinden taviz veriyor musun?

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Sen mutlu sonla bitecek olan bu ilişkiyi hak ediyorsun!

Sen mutlu sonla bitecek olan bu ilişkiyi hak ediyorsun!

Valla imrenmedik desek yalan olur. Sen öyle bir ilişki içerisindesin ki gören herkes imreniyor. Tanışma hikayenizden tutun da yaşadığınız olaylar, birbirininize olan güveniniz, tavırlarınız...her biri bizi mest etti. Sen kesinlikle bu sevgiyi sonuna kadar hak ediyorsun. Doğru kişiyle yaşadığın ilişki seni yormamalı, hayatına destek olmalı. Sen de tam olarak böyle bir ilişki içerisindesin. Ne kendinden taviz veriyorsun ne de partnerinin taviz vermesini istiyorsun. Zaman zaman anlaşmazlıklarınız olsa da bunları en kısa sürede atlatıyorsunuz. Sizin aşkınız, zamanla büyük bir sevgiye dönüşmüş. Aranızdaki bağ gün geçtikçe kuvvetlenmiş. Kısacası sen hem seviyor hem de seviliyorsun. Sen şu anda yaşadığın sevgiden zaman zaman şüphe etsen de emin ol sen bu sevginin tamamını, sonuna kadar hak ediyorsun!

Aşkınız, sevginiz, iletişiminiz bol olsun.

Sen bu ilişkiyi hak etmiyorsun!

Bizden duymuş olma, sen bu yaşadığın ilişkiyi pek de hak etmiyorsun. Elbette seviyor, çok da seviliyorsun. Fakat sadece sevginin olması, bir ilişkinin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Sen bu ilişkide yıpranıyorsun. Zaman zaman kendinden taviz veriyor, yapmayacağın şeyleri yapıyorsun. Aslında sen bu ilişkide sen değilsin. Aşk senin gözünü kör etmiş adeta. Etrafından gelen uyarıları duysan da pek dikkat etmiyorsun onlara. Fakat beyninin arka odalarında hep bir yer edinmişler kendilerine. İçinde her zaman bir şüphe olmuş. Bugüne kadar yaşadığın olaylar yüzünden ise ilişkinden vazgeçmek sana pek de kolay gelmiyor. Gittiği yere kadar gitsin diyerek deyim yerindeyse acı çekmeye devam ediyorsun. Sen kalbinin kırılmasından korkuyor, kalp kırmaktan da nefret ediyorsun. Halbuki söylesene, karşı taraf da seni, senin onu düşündüğün gibi düşünüyor mu? 

Artık ilişkini oturup düşünmenin zamanı gelmiş gibi...

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