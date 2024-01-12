Hak Ettiğin Bir İlişkide misin?
Hak Ettiğin Bir İlişkide misin?
Şu anda içerisinde olduğun ilişkini sorguladığın anlar oldu mu? İyi veya kötü, sence sen hak ettiğin bir ilişkiyi mi yaşıyorsun?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Bir ilişkin olduğunu varsayarak devam ediyoruz, ne kadar zamandır birliktesiniz?
3. Nasıl tanıştığınızı da öğrenebilir miyiz?
4. Siz hangi çiftsiniz?
5. İlişkinizde bir gelecek görüyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. İlişkinizin rengi bunlardan hangisi olurdu?
7. Şimdi dürüst olma vakti: Sence bu ilişkide kim daha çok seviyor?
8. Sence bunlardan hangisi kesinlikle bir ayrılık sebebi?
9. Son olarak, bu ilişkide kendinden taviz veriyor musun?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda