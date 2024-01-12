Hak Ettiğin Bir İlişkide misin?

Valla imrenmedik desek yalan olur. Sen öyle bir ilişki içerisindesin ki gören herkes imreniyor. Tanışma hikayenizden tutun da yaşadığınız olaylar, birbirininize olan güveniniz, tavırlarınız...her biri bizi mest etti. Sen kesinlikle bu sevgiyi sonuna kadar hak ediyorsun. Doğru kişiyle yaşadığın ilişki seni yormamalı, hayatına destek olmalı. Sen de tam olarak böyle bir ilişki içerisindesin. Ne kendinden taviz veriyorsun ne de partnerinin taviz vermesini istiyorsun. Zaman zaman anlaşmazlıklarınız olsa da bunları en kısa sürede atlatıyorsunuz. Sizin aşkınız, zamanla büyük bir sevgiye dönüşmüş. Aranızdaki bağ gün geçtikçe kuvvetlenmiş. Kısacası sen hem seviyor hem de seviliyorsun. Sen şu anda yaşadığın sevgiden zaman zaman şüphe etsen de emin ol sen bu sevginin tamamını, sonuna kadar hak ediyorsun!

Aşkınız, sevginiz, iletişiminiz bol olsun.