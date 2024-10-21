Haftanın Yantrası Zenginliğin Yantrası Kubera, Kristali Şifa Dolu Sitrin

Zihinsel Olarak:

Sitrin, zihnimize birçok farklı şekilde fayda sağlayabilir. Kendinizi zihinsel olarak geliştirmek istiyorsanız, zihni canlandırma gelişimine yardımcı olması için Sitrin kullanmayı düşünün.

Sitrin konsantrasyonu artırır ve zihni canlandırır. Depresyon, korku ve fobilerin üstesinden gelmek için mükemmeldir. Sitrin, bilgeliğin ortaya çıkabilmesi için iç huzuru teşvik eder. Bilgileri sindirmeye, çözümleri analiz etmeye ve onları olumlu bir yöne yönlendirmeye yardımcı olur. Bu taş daha yüksek zihni uyandırır. Sitrin kolyesi takmak, düşünceleri ve duyguları sözlü olarak ifade etme zorluğunun üstesinden gelir.

Duygusal olarak:

Sitrin, vücudumuza yaydığı enerji nedeniyle duygusal dengesizliklere iyi gelen mükemmel bir kristaldir.

Sitrin, en derin seviyelerdeki negatif enerji özelliklerini, korkuları ve hisleri serbest bırakarak hayattaki sevinci teşvik eder. Sorumluluk korkusunu yener ve öfkeyi durdurur. Bu taş, duyguların akışına girmenize ve duygusal olarak dengelenmenize yardımcı olur.

Fiziksel olarak:

Sitrin taşının kullanıcılarına çeşitli fiziksel faydaları olduğuna inanılmaktadır.

Kristalin, özellikle çevresel ve dış etkenlere karşı hassas olan kişiler için yararlı olduğu söylenmektedir.

Ayrıca KYS için oldukça faydalı olduğu ve dejeneratif hastalıkları tersine çevirdiği söylenir. Sitrin sindirimi, dalağı ve pankreası uyarır. Böbrek ve mesanedeki enfeksiyonları ortadan kaldırır, göz sorunlarına yardımcı olur, kan dolaşımını artırır, kanı detoksifiye eder, timüsü harekete geçirir ve tiroidi dengeler. Isıtıcı bir etkiye sahiptir ve sinirleri güçlendirir. Bir iksir olarak, adet sorunları ve sıcak basması gibi menopoz semptomları için faydalıdır, hormonları dengeler ve yorgunluğu giderir.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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