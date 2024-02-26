Haftanın Yantrası Şifa Sağlık Gan Şaman Yantra

Florit , ortamdaki negatif enerjinin temizlenmesinde oldukça faydalıdır ve çakralara temizlik, yenilenme ve bahar benzeri bir tazelik getirir. Yeni fikirlere, özgünlüğe ve hızlı düşünmeye ilham verir. Özellikle kalp çakrasını iyileştiren bu mineral, bilinçaltından bilgi getirir ve duygusal bedenin hem güncel hem de geçmişteki kalp sorunlarını anlamasına yardımcı olur. Duygusal travmanın ve yıpranmış şartlanmaların serbest bırakılmasını sağlar, kişiyi bağımlılıkların esaretinden kurtarır ve kişinin daha yüksek bir iyiliğe hizmet etmesine olanak tanır. Zihni kalple uyumlu hale getiren Yeşil Florit, kişinin düşüncelerinin, sözlerinin ve eylemlerinin gerçek amaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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