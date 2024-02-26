Haftanın Yantrası Şifa Sağlık Gan Şaman Yantra
Haftanın Yantrası Şifa Sağlık Gan Şaman Yantra
Ruhsal psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkların şifa akışını hızlandıran negatif ruhsal saldırıları etkisiz hale getiren 5 element ve numerolojinin bileşkesidir.
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Tüm yaşamsal alanlarınızda karmik fiziksel rahatsızlıkların negatif enerjilerden arınıp dönüştüğümüz sağlık şifa tüm yaşamsal alanlarında sizinle olsun.
Haftanın kristali florit ile kalbiniz arınsın
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