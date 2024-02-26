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Haftanın Yantrası Şifa Sağlık Gan Şaman Yantra

etiket Haftanın Yantrası Şifa Sağlık Gan Şaman Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 07:01

Ruhsal psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkların şifa akışını hızlandıran negatif ruhsal saldırıları etkisiz hale getiren 5 element ve numerolojinin bileşkesidir.

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Tüm yaşamsal alanlarınızda karmik fiziksel rahatsızlıkların negatif enerjilerden arınıp dönüştüğümüz sağlık şifa tüm yaşamsal alanlarında sizinle olsun.

Tüm yaşamsal alanlarınızda karmik fiziksel rahatsızlıkların negatif enerjilerden arınıp dönüştüğümüz sağlık şifa tüm yaşamsal alanlarında sizinle olsun.

Aldım kabul ettim mühürledim ve öylede oldu. Evet, evet,evet.

Haftanın kristali florit ile kalbiniz arınsın

Haftanın kristali florit ile kalbiniz arınsın

Florit , ortamdaki negatif enerjinin temizlenmesinde oldukça faydalıdır ve çakralara temizlik, yenilenme ve bahar benzeri bir tazelik getirir. Yeni fikirlere, özgünlüğe ve hızlı düşünmeye ilham verir. Özellikle kalp çakrasını iyileştiren bu mineral, bilinçaltından bilgi getirir ve duygusal bedenin hem güncel hem de geçmişteki kalp sorunlarını anlamasına yardımcı olur. Duygusal travmanın ve yıpranmış şartlanmaların serbest bırakılmasını sağlar, kişiyi bağımlılıkların esaretinden kurtarır ve kişinin daha yüksek bir iyiliğe hizmet etmesine olanak tanır. Zihni kalple uyumlu hale getiren Yeşil Florit, kişinin düşüncelerinin, sözlerinin ve eylemlerinin gerçek amaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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