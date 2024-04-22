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Haftanın Yantrası Şaman Txiv Neeb Şaman Yantra ile Sade Sati Sürecini İyileştirin!

etiket Haftanın Yantrası Şaman Txiv Neeb Şaman Yantra ile Sade Sati Sürecini İyileştirin!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 07:01

TXİV NEEB Yantra doğum haritalarınızda gizli ve açık düşmanlıklara neden olan 12nci ev Satürn ve Ay düğümlerinin zararlı ve zayıf yerleşimlerini dengeye getiren ve yaşamınızda ruhsal fiziksel maddi ve duygusal olarak maruz kaldığınız negatif enerjilerin tamamını mühürleyerek etkisiz kılan 4 element enerjisini yükselten çok güçlü bir yantradır.

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Üzerinde ki her sembol numerolojik bir kodlama ile belirlenmiş ve kullanılan renkler ile doğum haritalarınızda ki güçlü gezegen yerleşimlerinin geçişlerde çok daha etkin fayda sağlamasında etkilidir.

Üzerinde ki her sembol numerolojik bir kodlama ile belirlenmiş ve kullanılan renkler ile doğum haritalarınızda ki güçlü gezegen yerleşimlerinin geçişlerde çok daha etkin fayda sağlamasında etkilidir.

Özellikle Sade Sati döngüsünden geçen kişiler kullandığında bu zorlu süreci kolaylaştıran Satürn baskısı azaltan bir yardımcıdır. Oniks bakır altın ve gümüş olarak kişinin doğum haritasına göre gezegen saatlerine göre hazırlanır. 

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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