Haftanın Yantrası Şaman Txiv Neeb Şaman Yantra ile Sade Sati Sürecini İyileştirin!

Özellikle Sade Sati döngüsünden geçen kişiler kullandığında bu zorlu süreci kolaylaştıran Satürn baskısı azaltan bir yardımcıdır. Oniks bakır altın ve gümüş olarak kişinin doğum haritasına göre gezegen saatlerine göre hazırlanır.

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