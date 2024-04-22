Haftanın Yantrası Şaman Txiv Neeb Şaman Yantra ile Sade Sati Sürecini İyileştirin!
Haftanın Yantrası Şaman Txiv Neeb Şaman Yantra ile Sade Sati Sürecini İyileştirin!
TXİV NEEB Yantra doğum haritalarınızda gizli ve açık düşmanlıklara neden olan 12nci ev Satürn ve Ay düğümlerinin zararlı ve zayıf yerleşimlerini dengeye getiren ve yaşamınızda ruhsal fiziksel maddi ve duygusal olarak maruz kaldığınız negatif enerjilerin tamamını mühürleyerek etkisiz kılan 4 element enerjisini yükselten çok güçlü bir yantradır.
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Üzerinde ki her sembol numerolojik bir kodlama ile belirlenmiş ve kullanılan renkler ile doğum haritalarınızda ki güçlü gezegen yerleşimlerinin geçişlerde çok daha etkin fayda sağlamasında etkilidir.
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