Haftanın Yantrası Şaman Kübey Yantra
Haftanın Yantrası Şaman Kübey Yantra
Türk kültüründe Kübey ana doğurganlık, dişi enerji, kadın ve çocukların korunması ile ilişkilidir. Doğurganlık, bereket ve korunma da çok etkilidir.
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Kübey Şaman Yantra, 4 elementin enerjisini numerolojik sayılar ve şaman sembolleri Tin Süne, “Kut” enerjisini en yüksek titreşimde bulunduran oldukça güçlü hale getiren mühürleyici enerjiye sahip bir yantradır.
Haftanın kristali mor üzüm akik
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