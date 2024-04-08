Haftanın Yantrası Şaman Kübey Yantra

Bolluk, bereket ve huzurun kristali. Üzüm Mor Akik hem sakinleştirici hem de destekleyici bir değerli taştır. Çok yüksek koruyucu bir aurası vardır ve bulunduğu ortamda huzurun artmasında çok faydalıdır. Üzüm Mor Akik ayrıca duygusal huzuru ve korumayı da destekler. Zihnin arınıp temizlenmesine ve hoş olmayan veya endişe verici fikirlerin kafanızdan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Üzüm Akik insanları içgüdülerinize yaklaştırır ve aynı zamanda özgüveninizi artırır. Üzüm Mor Akik, kullanıcının kalbine ve düşüncelerine şefkat ve iyi niyet aşılayabilir. Zorlu durumlarda, bu taşın zihinsel iyileştirici güçleri istikrar ve güven duygusu kazanmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca saldırganlığın azaltılmasına ve olumsuz bir tutumun mutluluğa dönüştürülmesine de yardımcı olabilir.

Aynı zamanda kişinin kendine olan güveni artırabilir ve egoyu korkuları azaltabilir, ayrıca daha iyi iletişim kurmamıza yardımcıdır yaşadığımız travmatik duygu ve deneyimleri şifalandırır. Aynı zamanda kabuslardan mustarip olanlar için çok faydalıdır. Takıntı ve yanlış düşüncelerinizi sakinleştirerek iyileşmenize de katkı sağlar.

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Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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