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Haftanın Numerolojik Sayısı 717

etiket Haftanın Numerolojik Sayısı 717

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 06:01

717 sayısını gördüğünüzde, başarı şans ve kıymet bilenleriniz yaşamınızda yapılanıyor demektir.

717, özellikle yıllar içinde kendinize yabancılaştığınızı, özgüveninizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız, ruhsal olarak yorgunsanız, ruhunuz karanlıkta ve her şeyin parçalanıyor gibi olduğunu hissettiğiniz de karşınıza çıkar. 

Her şey yoluna girecek, Evren 717 sayı sekansı ile size bunun sözünü veriyor.

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717 Numaralı sayı sekansı'nı görmenizin önemi

717 Numaralı sayı sekansı'nı görmenizin önemi

717 numaralı Sayı Sekansı, her şeyden önce Evrenden gelen, bir atılımın eşiğinde olduğunuzun açık bir işaretidir! Bir mıknatısa, ruhunuzun tüm arzularını kendine çeken güzel, parlak bir fenere dönüşüyorsunuz. Şükür de ve kabulde kalın.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, olumlu niyetlerinize uygun birçok fırsatla karşı karşıya kalacaksınız.

Buradaki mesaj, önünüze ne çıkarsa çıksın,  iyimser olmanız, kabulde kalmanız ve korksanız bile 'Evet' demekten korkmamanızdır .

Numerolojide '7'nin muhteşem mor renkle veya daha spesifik olarak çivit mavisiyle temel bir bağlantısı vardır. Hafta boyunca mor ve çivit mavisini üzerimizden eksik etmeyelim.

717, 777, 7777, 0707 vb.'de çok sayıda 7'li bir Sayı Sekansı numarası görenlerin çivit mavisi bir çocuk, ilahi ışık işçisi ve doğal Sayı Sekansı şifacısı olarak kuşatır bizleri.

717 sayısını görmek, gerçek doğanıza dair önemli bir hatırlatma mesajıdır, bu yaşamdaki gerçek amacınıza, gücünüze ve potansiyelinize uyanma zamanının geldiğini gösteren bu güçlü enerjiyi iyi değerlendirin.

Kendinize, Doğa Ana'ya ve insanlığa rehberlik etmek için mi buradasınız?

717 numaralı Sayı Sekansı sizi doğru yönde birçok küçük adım atmaya teşvik ediyor.

Peki doğru yönde yürüdüğünüzü nasıl anlarsınız? Sezginiz.

Çift 77'yi art arda gördüğünüzde,  gökyüzü ve evren sizi üstün bir sezgiye, derin bir içsel bilgiye ve sizi yanıltmayacak psişik bir içgüdüye sahip olduğunuzu bildirdiğinden emin olabilirsiniz.

İlerideki yolunuzu yönlendirmek için bu ince ama sezgilerinize güvenmeye devam edin.

Unutmayın! Hangi yolu seçerseniz seçin, her zaman kendinize geri döneceksiniz.

Başka bir deyişle,  sezgilerinize güvendiğinizde ve evrenin mesajlarını  ön yargısız kabule geçtiğinizde hayatta yanlış yola giremezsiniz.

İlerlemek konusunda endişelenen ve hayatta 'eğer olursa' diye düşünen biriyseniz, Gökyüzü ve evrenden gelen her zaman yaşam amacınıza en uygun olana geri yönlendirileceğinize dair kesin bir mesajdır.

717 sayı sekansı tekneyi limana geri çağıran bir deniz feneri gibidir. Ne kadar uzağa giderse gitsin, her zaman geri dönüş yolunu bulacaktır.

'7' son derece manevi bir sayıdır. Kozmosun tüm zekasını, evrenin büyüklüğünü, psişik yetenekleri ve metafizik dünyasını temsil etmektedir.

İki katına çıktığında, daha da büyük ve anlamlı bir anlama giden yolu açar: Derin bir ruhsal uyanıştan geçiyorsunuz ya da bunun yeni bir aşamasına giriyorsunuz.

Bu geleneksel bir psikolojik ruhsal uyanış, güçlendirici bir kundalini uyanışı, hatta bir yıldız tohumu uyanışı olabilir.

717 ile deneyimleyebileceğiniz uyanış türleri

717 ile deneyimleyebileceğiniz uyanış türleri

Herkes hayatının bir noktasında ruhsal bir uyanış yaşamaya çağrılır, ancak pek çoğu büyümek ve özünde gerçekte kim olduğunu keşfetmek için bu yola çıkma fırsatını değerlendirmez. Seçimlerimiz hayatımızın anahtarlarıdır. 

Ruhsal uyanışlar her zaman kolay değildir, ancak gökyüzü bunun üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey olmadığı konusunda size güvence veriyor.

717 sayısının iyi  şansla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği konusunda ısrar etmeniz istenmesi tuhaf görünebilir, ancak çoğu zaman hayatınızın çetrefilli veya zorlayıcı bir dönemini geride bırakırken 717'yi fark edeceksiniz.

İnsanların pes etme ihtimalinin en yüksek olduğu an bu andır, özellikle de tünelin sonunda ışık göremiyorlarsa mücadeleyi bırakma eğilimi daima yüksek olur. 

717  Sayı Sekansı mücadeleye devam etmenizi istiyor! Hiçbir engel veya zorluk sizi yenemez.

Gücünüz, cesaretiniz ve kararlılığınız takdire şayan ruhunuzda kopan fırtınalar acılardan sonra 717 sayı sekansı ile inanılmaz bir şeyin eşiğinde olduğunuzu bilin ve akışta kalın. 

Yakın gelecekte sizin için çok daha fazla huzur, şifa, şans, mutluluk ve başarı var; buna inanmalısınız. 

717 sayısını görüyorsanız 

Yaşam yolculuğunuzda maddi, manevi pek savaşla karşılaşmış ve pek çok yara almış,  güçlü bir savaşçısınız ama ne olursa olsun yükselmeye devam edeceksiniz. 

Kendinize ve önünüzdeki yola güvenin

Her şeyin sizin için çalıştığına güvenin. 

Bu döngünde parlak, yeni başlangıçlar sizleri karşılıyor. 

Maddi manevi zenginlikler size akıp geliyor. 

Geçmişte ektiğiniz tohumlar gelişmeye devam edecek ve aynı şekilde şimdi ekeceğiniz yeni tohumlar da düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde filizlenecek!

Son zamanlarda bazı sağlık endişeleriniz varsa ancak uzmanlar veya tıp topluluğu tarafından dinlenmediğinizi düşünüyorsanız, vücudunuzu herkesten daha iyi tanıdığınıza güvenin.

Bu dizideki '1', durumunuzu anlayan birini bulmanız gerektiğini gösteriyor. İkinci, hatta üçüncü bir görüş almayı deneyin şifa sizi bulacak. 

'1' sayısı, parlak yeni başlangıçlar, benzersizlik, kaynakla birlik ve yüksek benliğimizin yanı sıra doğum, yaratım, bağımsızlık, özgürlük ve canlılık ile derin ilişkilere sahiptir. Bu öncünün ayırt edici özelliğidir!

Bir ilişkiniz var ve doğru yöne gittiğini mi hissediyorsunuz? Manevi alanda 717 sayısı genellikle ruh eşlerinin ilahi birlikteliğiyle ilişkilendirilir. Eş ya da sevgiliniz ile beraberlik ve koşulsuz sevgiyle olan bağlarınız güçleniyor ve beraberliğiniz yeni bir aşamanın başlangıcına giriyor AŞK ile tamamlanmak, BİR olmak için. 

717, Eş ya da sevgilinizin size hak ettiğiniz saygıyı, sevgiyi ve güveni göstereceğinin müjdesidir. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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