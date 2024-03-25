Haftanın Numerolojik Sayısı 717

717 numaralı Sayı Sekansı, her şeyden önce Evrenden gelen, bir atılımın eşiğinde olduğunuzun açık bir işaretidir! Bir mıknatısa, ruhunuzun tüm arzularını kendine çeken güzel, parlak bir fenere dönüşüyorsunuz. Şükür de ve kabulde kalın.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, olumlu niyetlerinize uygun birçok fırsatla karşı karşıya kalacaksınız.

Buradaki mesaj, önünüze ne çıkarsa çıksın, iyimser olmanız, kabulde kalmanız ve korksanız bile 'Evet' demekten korkmamanızdır .

Numerolojide '7'nin muhteşem mor renkle veya daha spesifik olarak çivit mavisiyle temel bir bağlantısı vardır. Hafta boyunca mor ve çivit mavisini üzerimizden eksik etmeyelim.

717, 777, 7777, 0707 vb.'de çok sayıda 7'li bir Sayı Sekansı numarası görenlerin çivit mavisi bir çocuk, ilahi ışık işçisi ve doğal Sayı Sekansı şifacısı olarak kuşatır bizleri.

717 sayısını görmek, gerçek doğanıza dair önemli bir hatırlatma mesajıdır, bu yaşamdaki gerçek amacınıza, gücünüze ve potansiyelinize uyanma zamanının geldiğini gösteren bu güçlü enerjiyi iyi değerlendirin.

Kendinize, Doğa Ana'ya ve insanlığa rehberlik etmek için mi buradasınız?

717 numaralı Sayı Sekansı sizi doğru yönde birçok küçük adım atmaya teşvik ediyor.

Peki doğru yönde yürüdüğünüzü nasıl anlarsınız? Sezginiz.

Çift 77'yi art arda gördüğünüzde, gökyüzü ve evren sizi üstün bir sezgiye, derin bir içsel bilgiye ve sizi yanıltmayacak psişik bir içgüdüye sahip olduğunuzu bildirdiğinden emin olabilirsiniz.

İlerideki yolunuzu yönlendirmek için bu ince ama sezgilerinize güvenmeye devam edin.

Unutmayın! Hangi yolu seçerseniz seçin, her zaman kendinize geri döneceksiniz.

Başka bir deyişle, sezgilerinize güvendiğinizde ve evrenin mesajlarını ön yargısız kabule geçtiğinizde hayatta yanlış yola giremezsiniz.

İlerlemek konusunda endişelenen ve hayatta 'eğer olursa' diye düşünen biriyseniz, Gökyüzü ve evrenden gelen her zaman yaşam amacınıza en uygun olana geri yönlendirileceğinize dair kesin bir mesajdır.

717 sayı sekansı tekneyi limana geri çağıran bir deniz feneri gibidir. Ne kadar uzağa giderse gitsin, her zaman geri dönüş yolunu bulacaktır.

'7' son derece manevi bir sayıdır. Kozmosun tüm zekasını, evrenin büyüklüğünü, psişik yetenekleri ve metafizik dünyasını temsil etmektedir.

İki katına çıktığında, daha da büyük ve anlamlı bir anlama giden yolu açar: Derin bir ruhsal uyanıştan geçiyorsunuz ya da bunun yeni bir aşamasına giriyorsunuz.

Bu geleneksel bir psikolojik ruhsal uyanış, güçlendirici bir kundalini uyanışı, hatta bir yıldız tohumu uyanışı olabilir.