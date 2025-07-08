Haftanın Kristali Serpantin

Kristallerin mistik dünyası, yüzyıllardır insanlığın şifa ve ruhsal gelişim arayışında önemli bir yer tutmuştur. Bu özel taşlardan biri olan Serpantin, hem göz alıcı güzelliği hem de güçlü enerjisel özellikleriyle dikkat çekmektedir. Halk arasında 'Yılan Taşı' olarak da bilinen Serpantin, negatif enerjileri arındırma, kundalini enerjisini uyandırma ve duygusal dengeyi sağlama gibi pek çok faydasıyla öne çıkar. Bu rehberde, Serpantin taşının derinlemesine özelliklerini, bedensel ve ruhsal faydalarını keşfedecek, aynı zamanda bu güçlü kristali arındırma ve kişisel niyetlerinizle programlama yöntemlerini öğreneceksiniz. Şifa yolculuğunuzda size eşlik edecek bu kadim dostu daha yakından tanımaya hazır mısınız?

Serpantin Taşı Özellikleri, Faydaları ve Kristal Programlama Rehberi

Hazırlayan: AstrodehA