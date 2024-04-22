Haftanın Kristali, Şansın, Arınmanın ve İstikrarın Taşı Shiva Lingam
Haftanın Kristali, Şansın, Arınmanın ve İstikrarın Taşı Shiva Lingam
Shiva Linga veya Shiva Lingam, Hindistan'ın Narmada Nehri'nde bulunan bir nehir kayasıdır. Elipsoid adı verilen benzersiz bir biçimde yüksek parlaklıkta cilalanır. Boyutları bir inçten birkaç feet uzunluğa kadar değişmektedir. Genellikle kahverengi ve beyazın tonlarıdır. Bu taşlar, “Kozmik Yumurtayı” temsil eden şifalı taşların en güçlü titreşimlerini barındırır.
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Bu taşlar, Hindu tapınaklarında bulunan geleneksel Shiva Linga'nın parçalarına benzese de, fiziksel olarak herhangi bir kültürel tahsis belirtisi bulunmamakla birlikte, genellikle Shiva'ya adanmış bir görüntü olan Hindu geleneksel Shiva Linga'nınkinden oldukça farklıdır.
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