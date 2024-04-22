Haftanın Kristali, Şansın, Arınmanın ve İstikrarın Taşı Shiva Lingam

Disk şeklindeki bir platform içinde temsil edilir. Bu çok önemli bir ayrımdır.

Kozmik yumurta, birçok kültürde bulunan ve evrenin yaratılışından önceki kaosu tasvir eden bir semboldür. Pek çok gelenek, kaosun kozmik yumurtanın içinde bulunduğunu ve şu anda var olan her şeyin, zaman ve uzay var olmadan önce kozmik yumurtanın içinden kaynaklandığı üzerinde durulur.

Yapılan araştırmalara göre Shiva Lingam'ın bileşimi, 14 milyon yıl önce orta batı Hindistan'daki Narmada Nehri'ne çarpan göktaşı parçalarının sonucudur. Zamanla nehirdeki mineraller, nehrin akıntıları nedeniyle göktaşı parçalarıyla kaynaşarak bu taşı oluşturmuştur.

Shiva Lingam erkek ve dişil enerjilerin, Yin ve Yang'ın, Çakra enerjilerinin dengesinin bir kombinasyonudur. Doğurganlık bolluk ve bereketin taşıdır. Üzerimizde kolye olarak taşıdığımızda çiftler arasında ki sevgi bağını güçlendirir ve negatif enerjilere karşı yüksek bir koruma sağlar.

Ev Ofis ya da cüzdanınızda taşıdığınızda ise bolluk bereket şans ve istikrar enerjisinin yaşam merkezinde güçlü bir halde etkili olmasını sağlar.

Yumurta şeklinin doğurganlık sembolizmi güçlüdür ve tüm dünya literatüründe kabul görmektedir.

Shiva Lingam'ı Sakral Çakrayı dengelemek için kullanılmaktadır. Sakral çakra, göbeğinizin altında ve leğen kemiğinizin ön kısmındaki kasık kemiğinin üzerinde yer alabilir. Sakral çakra vücudun yaşam gücü olarak kabul edilir. Bilginin vücuttan zihne ve zihinden bedene akışını kontrol eder.