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Haftanın Kristali, Şansın, Arınmanın ve İstikrarın Taşı Shiva Lingam

etiket Haftanın Kristali, Şansın, Arınmanın ve İstikrarın Taşı Shiva Lingam

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 07:01

Shiva Linga veya Shiva Lingam, Hindistan'ın Narmada Nehri'nde bulunan bir nehir kayasıdır. Elipsoid adı verilen benzersiz bir biçimde yüksek parlaklıkta cilalanır. Boyutları bir inçten birkaç feet uzunluğa kadar değişmektedir. Genellikle kahverengi ve beyazın tonlarıdır. Bu taşlar, “Kozmik Yumurtayı” temsil eden şifalı taşların en güçlü titreşimlerini barındırır.

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Bu taşlar, Hindu tapınaklarında bulunan geleneksel Shiva Linga'nın parçalarına benzese de, fiziksel olarak herhangi bir kültürel tahsis belirtisi bulunmamakla birlikte, genellikle Shiva'ya adanmış bir görüntü olan Hindu geleneksel Shiva Linga'nınkinden oldukça farklıdır.

Bu taşlar, Hindu tapınaklarında bulunan geleneksel Shiva Linga'nın parçalarına benzese de, fiziksel olarak herhangi bir kültürel tahsis belirtisi bulunmamakla birlikte, genellikle Shiva'ya adanmış bir görüntü olan Hindu geleneksel Shiva Linga'nınkinden oldukça farklıdır.

Disk şeklindeki bir platform içinde temsil edilir. Bu çok önemli bir ayrımdır. 

Kozmik yumurta, birçok kültürde bulunan ve evrenin yaratılışından önceki kaosu tasvir eden bir semboldür. Pek çok gelenek, kaosun kozmik yumurtanın içinde bulunduğunu ve şu anda var olan her şeyin, zaman ve uzay var olmadan önce kozmik yumurtanın içinden kaynaklandığı üzerinde durulur. 

Yapılan araştırmalara göre Shiva Lingam'ın bileşimi, 14 milyon yıl önce orta batı Hindistan'daki Narmada Nehri'ne çarpan göktaşı parçalarının sonucudur. Zamanla nehirdeki mineraller, nehrin akıntıları nedeniyle göktaşı parçalarıyla kaynaşarak bu taşı oluşturmuştur. 

Shiva Lingam erkek ve dişil enerjilerin, Yin ve Yang'ın, Çakra enerjilerinin dengesinin bir kombinasyonudur. Doğurganlık bolluk ve bereketin taşıdır. Üzerimizde kolye olarak taşıdığımızda çiftler arasında ki sevgi bağını güçlendirir ve negatif enerjilere karşı yüksek bir koruma sağlar. 

Ev Ofis ya da cüzdanınızda taşıdığınızda ise bolluk bereket şans ve istikrar enerjisinin yaşam merkezinde güçlü bir halde etkili olmasını sağlar. 

Yumurta şeklinin doğurganlık sembolizmi güçlüdür ve tüm dünya literatüründe kabul görmektedir. 

Shiva Lingam'ı Sakral Çakrayı dengelemek için kullanılmaktadır. Sakral çakra, göbeğinizin altında ve leğen kemiğinizin ön kısmındaki kasık kemiğinin üzerinde yer alabilir. Sakral çakra vücudun yaşam gücü olarak kabul edilir. Bilginin vücuttan zihne ve zihinden bedene akışını kontrol eder.

Sakral Çakra dengede olduğunda hem bedeniniz hem de zihniniz açısından kendinizi sağlıklı mutlu ve huzurlu hissetmenizi sağlar.

Sakral Çakra dengede olduğunda hem bedeniniz hem de zihniniz açısından kendinizi sağlıklı mutlu ve huzurlu hissetmenizi sağlar.

Vücudun akışının yaşam gücü kısmı olduğu için denge bozulduğunda veya tıkandığında çok fark edilebilir. Durum böyleyse, kafa karışıklığı, başkalarına aşırı bağımlılık, duyguların bastırılması, neşeyi hissedememek, duygusal bağlanma ve cinsellik korkusu, hayal kırıklığı ve kırgınlık hissedebilirsiniz. Eğer sakral çakranızın dengesiz olabileceğini hissediyorsanız, Shiva Lingam'ın size yardımcı olacağından emin olabilirsiniz.  

Öncelikle taşınızı ılık akan suyun altında nazikçe ovalayarak temizleyin. Açık havada kurumasını bekleyin. Daha sonra kristalinizi sol elinize alın, sadece kristaline odaklanın ve yüksek sesle şu sözleri söyleyin: “Dünya alemine gelip nefes aldığım ilk andan bugüne kadar ruhumda, bedenimde, çevremde, işimde, ilişkilerimde, aşkımda, sağlığımda, yaşamımın tümünde etkili olmuş tüm karmik enerjilerden ruhsal saldırı ve negatif enerjilerin tamamından arınıyor, yenileniyor tüm yaşamsal alanlarımda korunuyorum. (Kristalin adını Shiva Lingam diyerek söyleyin). Senin şifa dolu titreşimlerinden kozmik enerjilerinden faydalanmaya niyet ediyor, doğum haritamdaki tüm gezegenlerin zayıf enerjilerini yükseltiyor, dengeliyor, olumlu enerjiler olarak yaşamıma sevgi ile ezelden ebede aktarman için yüzyıllardır yeryüzünden ve gökyüzünden aldığın tüm kozmik şifa yüklü ve güçlü koruyucu enerjilerini faaliyete geçiriyorum.” ve kristalinizin programlamasını tamamlayın. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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