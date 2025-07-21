Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Temmuz 2025)

Genel Etkiler

Güneş’in burcuna geçmesiyle birlikte sahne senin! Kendini daha çok göstermek, hak ettiğin takdiri almak isteyebilirsin. Merkür retrosuyla geçmişten gelen kişiler seni sınayabilir. Yeni Ay ile küllerinden doğuyorsun.

Aşk: İlişkide kontrolü bırak ve kalpten sev.

İş/Para: Beklediğin teklif ya da ödemeler gündeme gelebilir.

Sağlık: Güneş çarpmasına karşı dikkatli ol.

Öneri

Tahtına geri dönüyorsun! Güneş burcuna geçerken tüm spot ışıkları senin üzerinde. Yeni Ay ile bedenine, stiline yenilik getir!

Kendinle Barış: “Ben değerliyim, görünürüm ve sevgiyle parlıyorum.”