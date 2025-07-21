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Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Temmuz 2025)

etiket Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Temmuz 2025)

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 11:32

Merhaba sevgili Astrodeha ailesi! Bu hafta Güneş'in Aslan burcuna geçişinin ve 24 Temmuz'daki Aslan Yeni Ayı ile birlikte enerjimizin yükselme haftası. Bu etkiler, güçlü başlangıçlar, özgüven artışı ve geçmişle yüzleşme zamanını işaret ediyor. İletişimin gezegeni Merkür'ün retrosu ise eski ilişkileri ve ortaklıkları gündeme getirebilir. İşte 12 burcun detaylı haftalık yorumları:

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♈ Koç Burcu (21 Mart – 20 Nisan)

♈ Koç Burcu (21 Mart – 20 Nisan)

Genel Etkiler

Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle aşk, çocuklar ve yaratıcı projeler ön plana çıkıyor. Geçmişte ertelediğin tutkular canlanabilir ve Merkür retrosu eski aşklara kapı aralayabilir. İçsel sesine kulak ver ve yeni projelere odaklan.

  • Aşk: Eski bir ilişkinin yeniden alevlenmesi mümkün.

  • İş/Para: Risk almadan ilerle, yarım kalan işler tamamlanmalı.

  • Sağlık: Kalp ve sırt bölgesine dikkat.

Öneri

Cesaretinle bilinsin, kalbinle ilerle! Aslan Yeni Ayı seni tutkularında yeniden doğuruyor. Eski ilişkilerle yüzleş, ama kalbine yük bindirme. Aşk, sanat ve çocuklarla ilgili alanlarda kalpten gelen seçimler yap.

Niyet Cümlesi: “Kendimi sevgiyle ifade ediyor, tutkularımı korkusuzca yaşıyorum.”

♉ Boğa Burcu (21 Nisan – 20 Mayıs)

♉ Boğa Burcu (21 Nisan – 20 Mayıs)

Genel Etkiler

Ev, aile ve içsel güvenlik alanların şifalanıyor. Evin içinde tadilat, taşınma veya aile bireyleriyle yüzleşmeler olabilir. Merkür retrosu eski aile meselelerini yeniden gündeme getirebilir. Yeni Ay, evinde ruhsal ve fiziksel yenilenme getirebilir.

  • Aşk: Aile baskısı veya geçmiş ilişkiler yeniden gündemde.

  • İş/Para: Emlak ve evle ilgili yatırımlarda dikkatli ol.

  • Sağlık: Sindirim ve mide hassasiyetleri artabilir.

Öneri

Yuvana ve iç dünyana ışık saç! Ev, aile, köklerle ilgili meselelerde geçmişten gelen kırgınlıkları affetme zamanı. Merkür retrosu seni eski aile meseleleriyle yüzleştirebilir. Yeni Ay ile evin enerjisini yenile.

Ritüel: Evini adaçayıyla tütsüle, ardından “Ailemle barıştayım” niyetini tekrarla.

♊ İkizler Burcu (21 Mayıs – 21 Haziran)

♊ İkizler Burcu (21 Mayıs – 21 Haziran)

Genel Etkiler

İletişim, eğitim, kısa yolculuklar ve kardeşlerle ilgili konular ön planda. Güneş’in Aslan transiti sana ifade gücü kazandırıyor. Ancak Merkür retrosu yanlış anlaşılmalara açık hale getirebilir. Yeni Ay ile yeni bir eğitime başlama veya blog açma zamanı.

  • Aşk: Eski sevgililerden mesajlar gelebilir.

  • İş/Para: Ticari işler, anlaşmalar yavaş ilerleyebilir.

  • Sağlık: Boyun ve omuzlarda gerginlik olabilir.

Öneri

Söz büyüdür, dikkatle seç! Bu hafta iletişim trafiğin yoğun. Yeni Ay sana yeni bir iletişim tarzı kazandırıyor. İçinden geçenleri yazıya dök!

Sayı Frekansı: 741 – iletişimde arınma ve netlik sağlar.

♋ Yengeç Burcu (22 Haziran – 22 Temmuz)

♋ Yengeç Burcu (22 Haziran – 22 Temmuz)

Genel Etkiler

Maddi konular ve öz değer ön planda. Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle kendini daha güçlü hissedeceksin. Ancak Merkür retrosu harcamalar konusunda dikkatli olman gerektiğini söylüyor. Yeni Ay, yeni bir gelir kaynağı oluşturabilir.

  • Aşk: Maddi beklentilerin ilişkinde sorun yaratabilir.

  • İş/Para: Eski borçlar, ödemeler yeniden düzenlenmeli.

  • Sağlık: Boğaz ve tiroit hassasiyetine dikkat.

Öneri

Değerini sen belirle! Maddi-manevi güven temalarını gözden geçiriyorsun. Yeni Ay ile yeni bir gelir kapısı açılabilir. Bolluk enerjisine kapı aç!

Bereket Niyeti: “Değerimi biliyor ve bolluğu sevgiyle kabul ediyorum.”

♌ Aslan Burcu (23 Temmuz – 23 Ağustos)

♌ Aslan Burcu (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Genel Etkiler

Güneş’in burcuna geçmesiyle birlikte sahne senin! Kendini daha çok göstermek, hak ettiğin takdiri almak isteyebilirsin. Merkür retrosuyla geçmişten gelen kişiler seni sınayabilir. Yeni Ay ile küllerinden doğuyorsun.

  • Aşk: İlişkide kontrolü bırak ve kalpten sev.

  • İş/Para: Beklediğin teklif ya da ödemeler gündeme gelebilir.

  • Sağlık: Güneş çarpmasına karşı dikkatli ol.

Öneri

Tahtına geri dönüyorsun! Güneş burcuna geçerken tüm spot ışıkları senin üzerinde. Yeni Ay ile bedenine, stiline yenilik getir!

Kendinle Barış: “Ben değerliyim, görünürüm ve sevgiyle parlıyorum.”

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♍ Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

♍ Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Genel Etkiler

İç dünyan, bilinçaltı ve ruhsal temizlik bu haftanın ana teması. Güneş Aslan'da seni içe çekerken, Merkür retrosu geçmişteki hataları yeniden gözden geçirmeye yönlendirebilir. Yeni Ay, güçlü bir içsel şifa başlatabilir.

  • Aşk: Platonik veya gizli aşklar gündemde olabilir.

  • İş/Para: Geçmişten gelen fırsatlar değerlendirilmeli.

  • Sağlık: Uyku düzensizlikleri, içsel yorgunluk olabilir.

Öneri

Ruhunu sustuğu yerden konuştur! Merkür retrosu içsel yaraları gündeme getirebilir. Yeni Ay ile ruhsal bir şifa döngüsüne giriyorsun. Meditasyon ve dua iyi gelir.

Esma: “Ya Şâfi” – Şifanın ışığını ruhuna çağır.

♎ Terazi Burcu (24 Eylül – 23 Ekim)

♎ Terazi Burcu (24 Eylül – 23 Ekim)

Genel Etkiler

Arkadaş çevresi, sosyal bağlantılar ve ekip çalışmaları haftanın ana ekseni. Güneş’in Aslan’daki transitiyle sosyalleşiyor, ilgi odağı oluyorsun. Merkür retrosu eski dostlarla yüzleşme fırsatı getirebilir. Yeni Ay ile yeni sosyal projeler kapıda.

  • Aşk: Bir arkadaşlık aşka dönüşebilir.

  • İş/Para: Takım çalışmalarından büyük kazanç sağlayabilirsin.

  • Sağlık: Dolaşım sistemine dikkat.

Öneri

Ruhunun aynası dostluklar! Sosyal çevrende geçmişten gelen kişilerle karşılaşabilirsin. Yeni Ay seni yeni bir sosyal döngüye taşıyor.

Öneri: Dilek defteri oluştur, 24 Temmuz’da niyetlerini yaz!

♏ Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

♏ Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Genel Etkiler

Kariyer, statü ve toplumsal imaj ön planda. Güneş seni iş hayatında cesur adımlar atmaya yönlendirirken, Merkür retrosu eski iş bağlantılarını gündeme taşıyabilir. Yeni Ay kariyerinle ilgili yeni bir sayfa açma şansı sunuyor.

  • Aşk: Üst düzeyde biriyle romantik bir bağ kurabilirsin.

  • İş/Para: İş teklifleri detaylı incelenmeli.

  • Sağlık: Stres kaynaklı baş ağrısı olabilir.

Öneri

Yönünü yeniden belirle! Kariyerinde geçmişe ait görevler yeniden gündeme gelebilir. Yeni Ay ile hedeflerini parlat, yeni sorumluluklara kapı aç.

Niyet Tohumu: “Hayat amacımda ilerliyorum, başarıyı sevgiyle kucaklıyorum.”

♐ Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

♐ Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

Genel Etkiler

Uzak yolculuklar, yüksek öğrenim ve yabancılarla ilişkiler aktifleşiyor. Güneş Aslan’da seni vizyoner kılıyor. Bir seyahat planı yapabilir veya eğitime başlama kararı alabilirsin. Merkür retrosu eski bir uzak ilişkiyi gündeme getirebilir. Yeni Ay, yeni bir hayat vizyonu kazandırıyor.

  • Aşk: Farklı kültürlerden biriyle romantik gelişmeler mümkün.

  • İş/Para: Yurt dışı projelerde yavaş ilerleme olabilir.

  • Sağlık: Kalça ve bel bölgesine dikkat.

Öneri

İnancını yenile, ufkunu genişlet! Geçmişte ertelediğin bir eğitim veya seyahat planı tekrar gündeme gelebilir. Yeni Ay ile yeni bir bilgi yolculuğu seni bekliyor.

♑ Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

♑ Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Genel Etkiler

Borçlar, miras ve ortak kazançlar gündemde. Güneş Aslan’da maddi krizlere karşı daha güçlü durmanı sağlayacak. Merkür retrosu, eski borçların yapılandırılmasını gündeme getirebilir. Yeni Ay finansal anlamda dönüşüm başlatabilir.

  • Aşk: Tutkulu ve dönüştürücü ilişkiler deneyimleyebilirsin.

  • İş/Para: Ortak gelirlerde dengeyi korumalısın.

  • Sağlık: Üreme organlarına ve böbreklere dikkat.

Öneri

Kontrolü bırak, dönüşüme izin ver! Duygusal bağlar ve borçlar konusunda eski meseleler seni zorlayabilir. Yeni Ay sana içsel bir güç getiriyor.

Affetme Çalışması: “Geçmişi sevgiyle serbest bırakıyor, şifaya niyet ediyorum.”

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♒ Kova Burcu (21 Ocak – 19 Şubat)

♒ Kova Burcu (21 Ocak – 19 Şubat)

Genel Etkiler

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar öne çıkıyor. Güneş Aslan’da seni ilişkilerde fark edilme arzusuna sokabilir. Merkür retrosu eski bir partnerle yüzleşmeni getirebilir. Yeni Ay, yeni bir ortaklık veya ciddi bir ilişki kapıda olabilir.

  • Aşk: Kalpten gelen bir “evet” ile yeni bir başlangıç.

  • İş/Para: Ortak projelerde yeniden yapılandırma zamanı.

  • Sağlık: Kalp çarpıntıları ve tansiyon dalgalanması olabilir.

Öneri

Kalpten bağ kur! İlişkilerde yeniden yapılandırma zamanı. Eski eşler, eski sevgililer yeniden karşında. Bu kez içsel sınırlarını belirleyerek ilerle.

Taş Önerisi: Pembe kuvars – Kalp çakrasını dengeler, geçmişi şifalandırır.

♓ Balık Burcu (20 Şubat – 20 Mart)

♓ Balık Burcu (20 Şubat – 20 Mart)

Genel Etkiler

Günlük yaşam, sağlık ve iş rutinleri ön planda. Güneş Aslan’da seni iş ortamında daha verimli hale getirecek. Ancak Merkür retrosu eski iş arkadaşlarıyla karşılaşma veya yarım kalan konuları gündeme getirebilir. Yeni Ay sağlığınla ilgili önemli bir adım atmanı sağlayabilir.

  • Aşk: İş ortamında başlayan duygusal yakınlaşmalar olabilir.

  • İş/Para: Bekleyen iş projelerini tamamlaman gerek.

  • Sağlık: Sindirim sistemi ve beslenmeye özen göster.

Öneri

Küçük adımlar büyük dönüşümler yaratır! Günlük rutinlerinde, sağlığında ve iş ortamında eski alışkanlıkları gözden geçirme zamanı. Yeni Ay ile bedenine yeni bir yaşam düzeni kazandırabilirsin.

Beslenme Ritüeli: 3 gün boyunca taze meyve-smoothie ile bedenini arındır.

💫 ASTRODEHA’nın Genel Tavsiyesi

22 Temmuz’dan itibaren Güneş Aslan’da parlıyor. Şimdi kendi ışığını saklama vakti değil. 24 Temmuz’daki Aslan Yeni Ayı, tüm burçlar için “kendi merkezine dön” çağrısı. Kalpten yaşa, sevgiyle yönlen. Merkür retrosu sana geçmişi değil, geçmişten aldığın dersi hatırlatmak için geldi.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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