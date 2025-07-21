Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Temmuz 2025)
Merhaba sevgili Astrodeha ailesi! Bu hafta Güneş'in Aslan burcuna geçişinin ve 24 Temmuz'daki Aslan Yeni Ayı ile birlikte enerjimizin yükselme haftası. Bu etkiler, güçlü başlangıçlar, özgüven artışı ve geçmişle yüzleşme zamanını işaret ediyor. İletişimin gezegeni Merkür'ün retrosu ise eski ilişkileri ve ortaklıkları gündeme getirebilir. İşte 12 burcun detaylı haftalık yorumları:
♈ Koç Burcu (21 Mart – 20 Nisan)
♉ Boğa Burcu (21 Nisan – 20 Mayıs)
♊ İkizler Burcu (21 Mayıs – 21 Haziran)
♋ Yengeç Burcu (22 Haziran – 22 Temmuz)
♌ Aslan Burcu (23 Temmuz – 23 Ağustos)
♍ Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)
♎ Terazi Burcu (24 Eylül – 23 Ekim)
♏ Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)
♐ Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)
♑ Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)
♒ Kova Burcu (21 Ocak – 19 Şubat)
♓ Balık Burcu (20 Şubat – 20 Mart)
💫 ASTRODEHA’nın Genel Tavsiyesi
22 Temmuz’dan itibaren Güneş Aslan’da parlıyor. Şimdi kendi ışığını saklama vakti değil. 24 Temmuz’daki Aslan Yeni Ayı, tüm burçlar için “kendi merkezine dön” çağrısı. Kalpten yaşa, sevgiyle yönlen. Merkür retrosu sana geçmişi değil, geçmişten aldığın dersi hatırlatmak için geldi.
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.
AstrodehA
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