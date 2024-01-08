Hadise ve Murat Boz Konserinden Hazer Ergüçlü'nün 'Dilber' Pozuna Ünlülerin 8 Ocak Instagram Paylaşımları
Hadise ve Murat Boz Konserinden Hazer Ergüçlü'nün 'Dilber' Pozuna Ünlülerin 8 Ocak Instagram Paylaşımları
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Hadise ve Murat Boz, New York konserinde bir araya geldi.
Kaan Yıldırım yeni dizisini duyurdu.
Fotoğraf çekimi arasında Serenay Sarıkaya...
Kerimcan Durmaz'dan güzellik molası.
Küçük Cemal Can Cansever ve ailesinden nostalji paylaşımı.
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Hazer Ergüçlü, İnci Taneleri dizisi çekimlerinde o çok konuşulan 'Dilber' şarkısını söyleyen Sincanlı Erkal ile.
Demet Özdemir kedisiyle. 😍
Danla Bilic, Los Angeles tatilinde.
Doğukan Güngör arkadaşlarıyla poz verdi.
Demet Evgar denediği "Ünlü ikizin kim?" filtresinde Hazal Kaya ile eşleşti.
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