Hadise'nin Anne Sarmasından Feyza Civelek'in Bayram Paylaşımına 6 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Ajda Pekkan
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Pelin Akil
İpek Yazıcı
Yasemin Şefkatli
Gülsim Ali İlhan
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Ceren Monay
Mert Vidinli
Sinan Akçıl
Hadise
Feyza Civelek
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Atakan Çelik
Devrim Özkan
Demet Şener
Özge Borak
Biran Damla Yılmaz
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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