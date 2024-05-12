Hadım Ettikleri Erkeklerin Cinsel Organlarından ‘Testis Salatası’ Yapan Çetenin Elebaşı Tutuklandı

İngiltere’de şimdiye kadar 60 erkeğin hadım edilmesinden suçlu bulunan çete lideri Norveçli Marius Gustavson 22 hapis cezasına çarptırıldı. Gustavson’un hadım ettiği erkeklerin cinsel organlarını pişirdiği ve onlardan öğle yemeği için salata yaptığı ortaya çıktı.