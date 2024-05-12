Hadım Ettikleri Erkeklerin Cinsel Organlarından ‘Testis Salatası’ Yapan Çetenin Elebaşı Tutuklandı
Hadım Ettikleri Erkeklerin Cinsel Organlarından ‘Testis Salatası’ Yapan Çetenin Elebaşı Tutuklandı
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/hadim-kulubu...
İngiltere’de şimdiye kadar 60 erkeğin hadım edilmesinden suçlu bulunan çete lideri Norveçli Marius Gustavson 22 hapis cezasına çarptırıldı. Gustavson’un hadım ettiği erkeklerin cinsel organlarını pişirdiği ve onlardan öğle yemeği için salata yaptığı ortaya çıktı.
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İngiltere'de yaklaşık 60 erkeğin hadım edilmesinden sorumlu olan bir çetenin elebaşı olan kişi, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yetkililer, 46 yaşındaki Norveç doğumlu Marius Gustavson'un 6 yıl boyunca "Eunuch Maker" adlı web sitesi aracılığıyla 250 bin dolara yakın para kazandığını iddia etti.
Yalnızca ücretli abonelerin girebildiği sitede, gerçek hadım edilme görüntüleri yer alıyordu. Gustavson, kasıtlı olarak ağır bedensel zarara neden olmak suçlamalarını kabul etti.
Görüntülerde, çeşitli insanların sağlıklı vücut kısımlarının, özellikle de cinsel organlarının ameliyatla çıkarıldığı görüldü. Mahkemede savcılar, Gustavson'un kesilen vücut parçalarını daha sonra tüketmek üzere sakladığını iddia etti.
Mahkeme, Gustavson'un öğle yemeği için bazı testisleri pişirdiğine ve onlardan salata tabağı yaptığına dair suçlamaları da dinledi. Gustavson'un ayrıca kendi vücut parçalarını da ampute ettiği için tekerlekli sandalye kullandığı görüldü.
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