Güzellik: Bir Estetik İsyanın Anatomisi
“Güzellik dünyayı kurtaracak.”diyor Fyodor Dostoyevski. Ama hangi güzellik? Cilt altına enjekte edilen mi, yoksa varoluşun kendisine sinmiş olan mı?
Bir sabah, Google’a sadece “güzellik” yazdım. Arama sonuçları beni Botticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu”na değil, cilt serumlarına, lazer epilasyon merkezlerine ve beyaz diş vaatlerine götürdü. Michelangelo’nun “David”i yerine estetik cerrahların sosyal medya hesaplarıyla karşılaştım. Bu durum, sadece dijital estetik algoritmasının bir tercihi değil, aynı zamanda çağın güzellik tanımının ticarileştiğinin kanıtıydı.
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