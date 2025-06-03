Güzellik: Bir Estetik İsyanın Anatomisi

Antikite’den beri güzelliğin izini sürenler; Phidias’tan Leonardo’ya, Kant’tan Nietzsche’ye bu yeni güzellik düzeninde sesleri kısılmış gibi. Google yerine güzelliği filozoflara sordum. Her biri düşünce ufkumu ayrı bir boyuta taşıdı:

Platon: Güzellik, idealar dünyasının bir yansımasıdır.

Kant: Güzellik, “çıkar gözetmeksizin hoşlanma”dır.

Nietzsche: Güzellik, güç istencinin incelmiş bir tezahürüdür.

Freud: Güzellik, arzunun maskesidir.

Heidegger: Güzellik, varlığın görünüşüdür.

Günümüz güzellik anlayışı filozofların bakışı yerine neyi seçti? Altın oran mı, yoksa altın üyelik mi?

Güzellik Endüstrisi

2025 itibarıyla global güzellik pazarı 677 milyar doları aştı. Estetik cerrahi, 2032’ye kadar 82 milyar dolarlık hacme ulaşacak. Bu sektör, güzelliği artık arzulanacak bir varlık değil, satın alınabilir bir hizmet haline getirdi.

Bu dönüşüm, “güzellik” kavramının tıbbileştirilmesi ve araçsallaştırılması anlamına geliyor. Dermatologlar, klinik ortamında Leonardo adını kullanırken, gerçek Leonardo’nun resmettiği ideal forma sadece dekoratif bir duvar kağıdı işlevi düşüyor.

Estetikten Estetisyene

Güzellik bir zamanlar bir tefekkür meselesiydi; artık bir “randevu meselesi”. Medya, güzelliği bir “ürün” olarak kodlarken, Michelangelo’nun “David”i artık bir fitness hedefi, Chopin’in bir noktürni ise arka planda çalan “meditasyon müziği”.

Güzelliğin bir reklam panosuna, bir filtreye, bir deepfake idealine dönüşmesi, kültürel hafızanın erozyonudur. Sally Rooney’nin karakterinin dediği gibi: “Artık güzellik kelimesi, kozmetik anlamına geliyor.”