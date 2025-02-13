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Günün Fırsatı: Çok Satanların Yıldızı Salomon X Ultra 4 Gtx W Kadın Arazi Tipi Koşu Ayakkabısı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanların Yıldızı Salomon X Ultra 4 Gtx W Kadın Arazi Tipi Koşu Ayakkabısı İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
13.02.2025 - 12:22

Zorlu parkurlar sizi çağırıyor ama doğru ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Salomon X Ultra 4 Gtx W Kadın Arazi Tipi Koşu Ayakkabısı, konfor, dayanıklılık ve performansı bir araya getirerek doğa tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Sadece doğa sporları yapanların değil teknik arazide ve uzun süre ayakta çalışanların da vazgeçilmezlerinden. Amazon Fırsatları kapsamında indirime giren bu ayakkabıyı sizin için inceledik.

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Bu içerik 13.02.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Güncellenmiş X ULTRA 4 GORE-TEX, yokuş yukarı çıkarken ve inişlerde harika bir performans sunuyor.

Güncellenmiş X ULTRA 4 GORE-TEX, yokuş yukarı çıkarken ve inişlerde harika bir performans sunuyor.

Zaman geçirdiğiniz yer engebeli bir arazi bile olsa zorlu koşullarda size kavrama ve su geçirmezlik sağlıyor.

Zaman geçirdiğiniz yer engebeli bir arazi bile olsa zorlu koşullarda size kavrama ve su geçirmezlik sağlıyor.

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Hareket özgürlüğünü koruyarak eklemleri destekleyen bu ayakkabıyı indirimdeyken kaçırmayın.

Hareket özgürlüğünü koruyarak eklemleri destekleyen bu ayakkabıyı indirimdeyken kaçırmayın.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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