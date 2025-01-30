Günün Fırsatı: Çok Satanların Yıldızı Salomon ELIXIR ACTIV GTX Outdoor Kadın Ayakkabı İndirimde!
Günün Fırsatı: Çok Satanların Yıldızı Salomon ELIXIR ACTIV GTX Outdoor Kadın Ayakkabı İndirimde!
Zorlu parkurlar sizi çağırıyor ama doğru ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Salomon ELIXIR ACTIV GTX, konfor, dayanıklılık ve performansı bir araya getirerek doğa tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Tüm detaylarıyla keşfetmek ve bu ayakkabının neden en iyi outdoor seçeneklerinden biri olduğunu öğrenmek için yazının devamına göz atmayı unutmayın!
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Salomon ELIXIR ACTIV GTX, doğa yürüyüşleri ve zorlu parkurlar için tasarlanmış gerçek bir performans ayakkabısı! GORE-TEX teknolojisi, su geçirmezlik ve nefes alabilirlik sunarak her türlü hava koşulunda ayaklarınızı kuru ve rahat tutar.
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Contagrip dış tabanı, kaygan ve engebeli zeminlerde maksimum tutuş sağlar, böylece adımlarınız daha güvenli olur. EVA orta taban teknolojisi, uzun yürüyüşlerde dahi üstün yastıklama ve konfor sunarak ayak yorgunluğunu minimuma indirir.
Ortholite iç taban, uzun ömürlü destek sağlarken, ayakkabının içini kuru ve ferah tutar. Dayanıklı üst yüzeyi, aşınmaya karşı direnç göstererek ayakkabının ömrünü uzatır. Ergonomik tasarımı, ayağınızı mükemmel bir şekilde sararak hareket özgürlüğü sunar ve tüm maceralarınızı destekler!
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