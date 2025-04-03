Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Salomon Speedcross 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı İndirimde!
Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Salomon Speedcross 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı İndirimde!
Son zamanların en çok tercih edilen ayakkabılarından biri Salomon Speedcross 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı İndirimde! Gün boyu rahatlık sağlarken spor kombinlerinize de şıklık katıyor. Spor görünümünü günlük kullanımla birleştiren bu ayakkabı, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
Bu içerik 03.04.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Salomon Speedcross 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı faklı renk seçenekleriyle satışa sunulmuş ancak şu an sadece siyah rengi mevcut.
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Güncellenmiş dış taban, çamuru daha hızlı atar ve ıslak yüzeylerde daha iyi tutuş sağlar.
Ayrıca, Salomon Speedcross 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı ile ister koşu ister yürüyüşte, her anı keşfe dönüştürebilirsiniz.
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