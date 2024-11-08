Günlük Burç Yorumuna Göre 9 Kasım Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün hayallerin ile gerçekler arasında net bir görüye sahip olamayabilirsin. Özellikle finansal konularda zaman zaman gerçeklik algını yitirebilir ve hata yapabilirsin.

İş ve sosyal çevrende beklenmeyen güçlükleri ortaya çıkaran, Venüs ve retro Neptün geriliminin etkisindeyken dikkatli olmalısın. Bu aşamada özellikle dengeyi korumak ve gerçeklere odaklanmak için belki de verilere odaklanabilirsin. İş düzenininde analitik zekan ve matematiksel veriler doğrultusunda doğru kararlar alacağına eminiz. Sadece dikkatli olmalısın!

Hadi biraz da aile içi ilişkilerinden söz edelim! Gökyüzündeki gerilim hanene yansıyabilir. Kendi ailen ve hatta partnerinin ailesiyle güç mücadelesi içerisine girebilirsin. İstediğini elde edememek bugün seni hayli kızdıracaktır. Bu yüzden üstünlük kurmak ve otorite olmayı bir çözüm olarak görmeye başlayabilirsin. Bu da beraberinde birtakım tartışmaları ortaya çıkarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...