Günlük Burç Yorumuna Göre 5 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün güçlü bir değişim arzusu ile harekete geçeceksin. Seni rutinin dışına çıkmaya teşvik edecek olan Güneş ve Uranüs arasındaki karşıtlık enerjisi ile dolup taşacaksın. Yenilendikçe kendini iyi hissedecek ve mutlu olacaksın.

Tam da bu noktada profesyonel hayatında odaklanman gereken değişimlerden söz etmeliyiz. Bugünden itibaren belki de uzun zamandır çalıştığın iş yerinden ne pahasına olursa olsun ayrılmak isteyebilirsin. Gitme isteği seni sardığı anda, durmak istemeyeceksin. Çünkü mevcut düzenin seni artık katlanılamayacak kadar yorduğu ve artılarından çok eksilerini gördüğün bir döneme gireceksin. Bu yüzden değişmek yapacağın en iyi şey olacaktır.

Profesyonel hayatında sergilediğin değişim arzusunun aksine özel hayatında ise mevcut düzenini korumak isteyebilirsin. Güvenli ve konforlu alanında kalarak aşk hayatında her şeyin olduğu gibi kalması için harekete geçeceksin. Bu aşamada partnerinle arandaki sorunları çözmek için haklı olsan da alttan almayı seçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...