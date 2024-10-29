Günlük Burç Yorumuna Göre 30 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugünden itibaren gücün artacak! İş hayatında hırslarını artıracak olan Venüs ve Mars'ın Akrep burcundaki yolculuğu, seni risk almaya teşvik edecek. Hedeflerin doğrultusunda her zamankinden daha kararlı ve hırslı bir şekilde hareket edeceksin.

Görünen o ki bu dönemde istediğini almadan durmayacaksın! Ticari anlaşmalar, satış ve pazarlama süreçlerinde ön planda olmalısın. Gücünü gösterebileceğin, sözlü iletişim ile ikna kabiliyetini ortaya çıkaracağın işlerde yer almalısın.

Hedeflediğin yolda kendinden emin bir şekilde yürürken bir de aşktan söz edelim! Bu aralar romantik konularda da sözlü iletişime yönelmelisin. Bu sayede partnerinle arandaki sorunları ve anlaşmazlıkları çözebilirsin. Birlikteliğinde dinamikleri değiştirerek söz sahibi olabilirsin. Kendini göstermekten ve ilişkilere yön veren güç olmaktan kaçınma. Duygusal yanlarını bir süreliğine göz artı ederek patron olsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...