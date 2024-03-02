Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Mart Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün aşk gezegeni Venüs'ün beklenmedik olaylar gezegeni Uranüs ile kare açıya girmesi seni de etkileyebilir. Bu açı kalıbı hayatında duygusal anlamda iniş çıkışlara neden olabilir. Beklenmedik bir aşk ilanında bulunabilir ya da bir ilişkinin sonunu getirebilirsin. Tam da bu nedenle ani kararlar vermek yerine, durup biraz düşünmek isteyebilirsin.

Dikkatli olman gereken bir diğer konu ise finansal kararların. Pazar günün heyecanına kapılıp henüz ayın başında bütçenin sınırlarını zorlayabilirsin. Alışveriş yapmak, para harcamak ve düşünmeden plansızca hareket etmek sana terapi gibi geliyor ama sonrasında cüzdanına terapi yapmak zorunda kalabilirsin! Aman dikkat. Zira bugün şansın da biraz dalgalanabilir. Bu yüzden, riskli yatırımlardan da kaçınman ve şans oyunlarına dikkatli yaklaşman önerimizdir! Heyecan arıyorsan, bunu ekstrem sporlarda ve daha önce denemediğin aktivitelerde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...