Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Kasım Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün kendini duygusal anlamda her zamankinden çok daha dayanıklı hissedeceksin. Olaylar karşısında dirayetini koruyacak ve başına ne gelirse gelsin olgunlukla karşılayabileceksin. Bu aşamada sadece manevi kaygılarından değil, maddi kaygılarından da kurtulmuş olacaksın. Tabii bu durum başına kötü şeyler geleceğini ifade etmiyor!

Hatta tam tersine, Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisiyle güvende olduğun anlamına geliyor. Görünen o ki gökyüzünden aldığın güç ile kendine olan güvenin artacak. Hayatına huzur ve iyileşme enerjisi gelecek. Bu durum ilişkilerine de pozitif bir şekilde etki edecek. Kendini, sevdiğin kişilerin yanında daha mutlu ve güvende hissedeceksin. Ruh halin düzelecek, hem mental hem de bedensel anlamda iyileşeceksin.

Tüm bunlar olurken bir yandan da konfor alanını genişleteceksin. Hem sevdiğin insanlar ile birlikte daha fazla Zaman geçirecek hem de hayalindeki işi yapma fırsatı bulacaksın. Kaygılarından kurtulmuşken dilediğince yaşa. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...