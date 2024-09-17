Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün rüyaların ve sezgilerin güçlenebilir. Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, özellikle bilinçaltının derinlerine ulaşarak gizli kalmış duyguları açığa çıkarabilir. Bu son derece kritik durumun hayatına iki etkisi olacaktır. Bunlardan biri geçmişle yüzleşmek ve sorunları çözmek. Diğeri ise seni ileriye taşıyacak hislerle geleceğe odaklanmak. Elbette karar senin!

Bu dönemde verdiğin kararın ilişkilerine etki edeceğini de bilmelisin. Zira bu süreçte gizli kalmış duygularını dile getirme arzun ve hislerin de kuvvetlenecektir. Haliyle partnerine karşı daha açık olacaksın. Çünkü bugün söylenen yalanların, gizli sırların ve açığa çıkan gerçeklerin affı olmayacak. Bu yüzden sevdiklerini dikkatle inceleyeceğine eminiz. Ama güvenmeyi tercih etmek hayatını kolaylaştıracaktır, unutma.

Tüm bunların dışında kariyerinde de bazı değişikliklerden söz etmek mümkün olacak. Uzun zamandır perde arkasında yürüttüğün çalışmalar karşılığını verecek. Yine de kendine sakladığın fikirlerini ve planlarını açıklarken dikkatli olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...