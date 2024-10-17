Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 18:28

Maceracı ve ilham verici Yay burcunda konumlanan aşkın gezegeni Venüs, romantik bir günün habercisi! Duyguların ön plana çıktığı, aşktan konuşacağımız bir gün başlıyor. Zodyak'ın on iki burcu için de heyecanlı bir gün olacak. Cesaretiniz varsa, bugün hayatın sizi sürüklediği yere gidin!

Peki, 18 Ekim Cuma günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 18 Ekim Cuma günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında macera arayışı içerisine girebilirsin. Venüs'ün Yay'daki etkisiyle, bugünden itibaren yeni bir tutku peşinde koşmaya başlayabilirsin. Seni heyecanlandıran konular üzerine odaklanarak hayatına fark katacak ilişkiler kurmayı tercih edebilirsin. Görünen o ki duygusal anlamda konfor alanından çıkacaksın. 

Belki aşk hayatına biraz da felsefe katabilirsin! Bu dönemde partnerinle derin konuşmalar yapabilirsin. Romantik bağları güçlendirecek duygusal yaklaşımlarda bulunabilirsin. Bekar Koç burçları ise bir hayli çapkın olacak. Bugün adeta bir kalp hırsızı olacaksınız! Yine de yüzeysel ilişkilerden kaçınsanız iyi edersiniz.

Gelelim iş hayatına! Bu dönemde iş hayatında da derinlere dalabilirsin. Kariyerinde ilerlemek için her zamankinden daha detaycı ve odaklanmış bir şekilde çalışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün konfor alanından çıkmaya cesaret edeceksin! Sanıyoruz, hayatında değişim için ihtiyacın olan enerji Venüs'ün Yay burcundaki yolculuğunda saklıymış. Tam da bu noktada bu astrolojik etki sayesinde aşk fırsatları yakalayabilirsin. Farklı kültür, karakter ya da tarzdaki kişilerle yakınlaşabilirsin. Geçmişi ve duygusal yaraları geride bırakıp hiç tereddüt etmeden aşka dalabilirsin. 

Öte yandan bugün, maddi konularda da daha özgür olmak isteyebilirsin. Cesur ve maceracı yanlarını tetikleyen Yay burcunun etkisiyle ekonomik konularda risk almayı seven bir tavır sergileyebilirsin. Yatırım fırsatlarında cesur kararlar alarak kısa vadede kazanmaya odaklanabilirsin. Ancak dikkatli olsan iyi edersin.

Bir diğer risk almak isteyeceğin konu ise iş hayatın! Düzenini bozmak konusunda hiç tereddüt yaşamayacaksın. Bir an önce iş değişimi için başvurulara başlamalısın. Çünkü görünen o ki eski düzeni çoktan gözden çıkarmışsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sosyalleşme becerilerini aşka dönüştürebilirsin! Kafa karışıklıkların son bulmasa da duygularının netleşeceği bir gün başlıyor. Venüs'ün Yay burcunda konumlanmasıyla, yeni insanlarla tanışmak ve bağlantılar kurmak gündeminde yer alabilir. Sıradan bir konuşma, büyük bir aşkın başlangıcı olabilir. Duygularına kapılmaktan kaçınma, kalbinin sesini dinlemen gereken gün ise bugün. 

Tam da bu noktada belki de romantik partnerinle birlikte kısa tatillere çıkma isteğin artabilir. Baş başa bir yolculuk ve tatil, her köşe başında bir macera ile taçlanabilir. Hele de kış tatili sevmiyorsan, şimdi son şansını değerlendirmelisin. Yılın son güzel havalarını ve Kasım'dan önce aşkı kucaklayabilirsin.

Öte yandan bugün senin için ekonomik anlamda da son derece kârlı bir gün olacak. Kazancının artması ve eline toplu bir para geçmesi olası. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal sınırlarını genişletmenin tam zamanı. Venüs, farklı bakış açılarına sahipken, sen de bir Yay burcu gibi hayatını gönlünce yaşamaya odaklanmalısın. Bunun için duygularını ortaya çıkarmak konusunda her zamankinden çok daha cesur olmalısın. İstediğini söylemeli, sevdiğini ya da sevmediğini saklamamalısın. 

Kendi hayatının kontrolünü eline almak üzeresin. Bu aşamada belki de hayatında bazı spontane kararlar almanın sırası gelmiştir. Büyük tutkularını ortaya çıkaracak cesarete sahipsin. Peki, sahiden ne istiyorsun? 

Tam da bu sorunun yanıtını kendi içinde bulduğunda duvarlarını yıktığını, sınırları aştığını hissedeceksin. Bize soracak olursan, bugün konfor alanından da çıkmalısın. Bu adımı atmak öz güvenini artıracaktır. Kendini yeni bir işte, yeni bir aşkta ya da macerada bulabilirsin. Değişim ile güçlenmeye hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün de sahne ışıklarının altında gibisin! Ancak bu kez her zamankinden farklı bir etki var üzerinde: Venüs'ün Yay burcundaki cazibesi ve çekici enerjisi! İşte tam da bu noktada sürprizlere hazır ol. Aşk maceralarına kapılmanı sağlayacak hoş sürprizler kapında olabilir. Bekarlık bitiyor, dolu dizgin duygularla aşk başlıyor gibi görünüyor. 

Eğer hali hazırda bir birlikteliği ve güvendiğin bir ilişkin varsa, o zaman bu aşkın, hayatının en büyük şovuna dönüşmesi de an meselesi. Evlilik teklifine hazırlansan iyi edersin. Zira bu aşkı taçlandıracak 'Evet' bir hayli yakın! 

Öte yandan bu dönemde aile içinde de ilgi göreceksin. Her zamankinden farklı bir ilgi olacak, çünkü bu kez sevdiklerin senin başarılarını ve mutluluğunu paylaşmak için yanında. Hayatın senin sahnene dönüştüğü gün içerisinde elini attığın her iş güzellecek, her başarı seni bulacak. Bu durumun tadını çıkar ve gücüne güç kat. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün küçük detayları bir kenara bırakıp büyük resme odaklanmalısın. Neleri yapamadığını ya da istediğini bir kenara bırakıp, yapabildiklerin ile gurur duymalısın. Daha fazlasını istediğin alanlarda ise hemen harekete geçmelisin. Bugün hayatını yönettiğini hissetmeli ve güzel duyguları kucaklayarak başarını artırmalısın. 

Tam da bu noktada, kariyer gelişimin için önemli olan bir eğitime, sertifika programına ya da dil öğrenme sürecine dahil olabilirsin. Yay burcunda konumlanan Venüs'ün desteği ile hayatını değiştirecek tutkuların için elini taşın altına koymalısın. 'Ne zaman başlasam?' dediğin her şeye bugün başlayabilirsin. 

Hareket enerjisiyle önünü açacağın, yolunu aydınlatacağın bir gün başlıyor. Buna aşk da dahil. Hatta, kalbini açmanı bekleyen kişiye bir fırsat vermek ya da partnerine ikinci bir şans vermek iyi bir başlangıç olabilir. Duygularına kapıl, anı yaşa. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün romantizmde özgürlüğünü ilan edeceksin! Aşkı daha önce keşfetmediğin bir perspektiften görecek, Venüs'ün Yay burcunda konumlanması sayesinde, ilişkilerinin dengeye ulaştığını hissedeceksin. Sanki tüm taşlar bir anda yerli yerine oturacak. Bunun için en önemli adım ise ilişkinde özgürlük ve bağlılık dengesini kurmak olacaktır. 

Öte yandan bugün sosyal çevren de genişleyebilir. Farklı kültürlerden gelen insanlarla flörtleşmek, senin için cazip hale geliyor. Ya da partnerinle birlikte farklı yerler keşfetmek için bir yolculuğa çıkabilirsin. 

Gelelim, iş hayatına! Özgürlük bugün iş hayatında da önemli bir kavram olacak. Yaratıcı yeteneklerini sergilemekten korkma. Özellikle proje sunumları ve toplantılarda kendini göster. Bu sayede gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarabilirsin. Sana başarı getirecek estetik algın, yaratıcı enerjilerin ve tasarım gücünle göz kamaştıracaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden çok daha gizemli ve tutkulu olacaksın. Ancak buna rağmen Venüs'ün Yay'daki enerjisiyle ilişkilerini daha açık ve cesurca yaşamaya başlayacaksın. Bu çelişki sayesinde, daha önce deneyimleyemediğin duygulara kapılabilirsin. Hayattan keyif almaya odaklanabilir ve açık iletişimin hayatına sağladığı konforu sevebilirsin. Zira kuruntularından kurtulmanı sağlayan bu durum, romantik ilişkinde düzeni sağlayabilir. 

Tam da bu noktada aşk hayatınızda sınırlarını zorlamak isteyebilirsin. Partnerinle arandaki sırları kaldırmak, birbirinizi keşfetmek ve gerçekten tanımak aşkını pekiştirecektir. 

Gelelim biraz da gizemli konulara! İş hayatında bu gizemli duruş dikkat çekiciliğini artırabilir. İş yerindeki fısıltılara dahil olmaman, kendi yolunda ve işinde ilerlemen ise üstlerin tarafından takdir edilebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs senin burcunda yolculuğuna başlıyor. Tam da bu noktada caziben zirveye ulaşıyor, çekiciliğin artıyor. Göz kamaştıracaksın. Tüm gözlerin üzerinde olmasına da alışsan iyi edersin. 

Bugünlerde yeni aşklara yelken açabilirsin. Ancak özgürlüğünden ödün vermeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden dengeli ve düzenli bir ilişki kurmaya öncelik vermelisin. Hayal kırıklıkları yaşamamak için en baştan ne istediğini bilmelisin. Tam da bu noktada kısa süreli romantik maceralar da bile kalıcı bir birlikteliğe kapılma ihtimalini unutmamalısın. 

Bu aralar senin için adeta bir keşif gezisine dönüşecek olan her deneyim, sana yeni bir ufuk da açacaktır. Özellikle iş hayatını ilişkilendiren ve kariyerinde güçlenmeni sağlayacak deneyimlere odaklanabilirsin. Başarını katlamanın bir yolunu bulabilirsin. Ancak önceliğin evden çalıştığın bir düzen olabilir. Kendini bağımsız hissetmeni sağlayan bu isteğin ise karşılını bulamayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs, kariyer odaklı yapına biraz eğlence katıyor! Yay burcundaki seyahatine başlayan Venüs, iş hayatından uzaklaşarak ailene ve aşka vakit ayırmanı sağlıyor. Bugün, duygularının ve arzularının peşinden koşmanın tam zamanı! 

İşte tam da bu noktada ailen ve sevdiklerine vakit ayırmalısın. Yakın dostların ya da aile bireylerinle bir araya geleceğin bir akşam yemeği sana enerji verecektir. Neşeli tavırların ve romantik yaklaşımın ise sevdiklerinin yüzünü güldürecek. Anın tadını çıkarmalısın. Çünkü bugün sevildiğini hissedecek, sevgini cesurca ortaya koyacaksın. 

Biraz da aşktan söz edelim, mi ne dersin? Kalbini çalacak bir yabancı ile tanışabilirsin. Hayatına bir anda giren bu kişi kalbini çalmakla kalmayıp, yakın zamanda alıştığın düzenin dışına çıkmanı da sağlayabilir. Kabinin sesini dinle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün entelektüel tartışmalar içerisine girebilirsin. Zira Venüs'ün Yay burcundaki konumu, seni farklı düşüncelere sahip insanlara çekecek. Bu sayede bilgi paylaşımı ve diyaloglar her zamankinden çok daha önemli olacak. Öte yandan bu durum iletişim yeteneklerini de güçlendirecek. 

Zihninin aktif, dilinin güçlü olduğu bugün içerisinde ikna kabiliyetine de odaklanmalısın. Özellikle finansal anlamda seni besleyecek anlaşma ve iş birliği süreçlerinde söz sahibi olmalısın. Eline mikrofonu alsan iyi edersin, çünkü bugün herkesi kolayca ikna edebilirsin. Bu noktada pazarlama, satış ve ticaret gibi konulara yönelebilirsin. 

Gelelim günün sürprizlerine! Sosyal çevrende romantik sürprizlerle karşılaşabilirsin. Hiç ummadığın biriyle güçlü bir bağ kurabilirsin. Beklenmedik romantik etkileşimler duygularını da karıştırabilir. Kalbinin sesini dinle aşkı bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ruhsal bir keşif heyecanı içerisindesinde olabilirsin. Venüs'ün Yay burcunda konumlanmasıyla birlikte yeni olana merakın artabilir. Bugüne kadar denemediklerine odaklanabilir, böylece yeniliğe yelken açabilirsin. Bu dönemde hayatını değiştirebileceğine de eminiz! Belki de artık uzak diyarları keşfetmenin zamanı gelmiştir. Ne dersin?

Tam da bu noktada bir anlık karar ile çıkacağın yolculuklar, ufkunu açacaktır. Kendi dünyanın sınırlarını aşacak kadar genişleyeceksin. Farklı olanı merak edecek, bu sayede hem iş hem özel hayatında yeni bir döneme adım atacaksın. Yeni insanlarla tanışmaktan kaçınma, kuracağın ilişkiler sayesinde sosyal çevren de genişleyebilir. Belki aşk da hayatına böylece dahil olacaktır. 

Kariyer hayatına yeniliği getiren ise merakın olacak. Uzmanlık alanını genişletmeni sağlayan eğitimler sayesinde başarılarına başarı katabilirsin. Kısacası bu dönemde durmamalısın, hayatına değişimi hetirecek her yolu denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın