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Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Şubat Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Şubat Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 18:01

Zodyak kuşağının on iki takım yıldızı için tehlike çanları çalıyor... Merkür Uranüs karesinde öfkenize hakim olmalısınız! Venüs ve Plüton'un da açılandığı bu hafta sonunda materyal dünyanın gerçeklerine kapılabilirsiniz. Peki, 17 Şubat Cumartesi günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 17 Şubat Cumartesi günün nasıl geçecek?

İşte, yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün zihinsel aktivitelerin artabilir. Merkür'ün Uranüs ile yaptığı açılanma nedeniyle fevri davranışlar ve ani kararlar tetiklenebilir. Bugün davranışların gibi düşüncelerin de yoğunlaşabilir. Fikirler adeta zihninden hızlı bir şekilde akabilir. Düşüncelerini konuşacak ve seni anlayacak bir dosta ihtiyaç duyabilirsin. Yıllanmış dostlukların gündeme geldiği, dost meclisinin kurulduğu etkinliklerde yeni bakış açıları keşfedilebilirsin. 

Fikir alışverişi yapmayı seven yanın bir hayli heyecanlı bir şekilde yeni girişimlerde bulunmaya hazır. Bu konuda partnerinin de desteğini alabilirsin. Etrafında yatırımlarını ve girişimlerini destekleyecek çok fazla kişinin olduğunu fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün beklenmedik şekilde düşünce ve görüş değişiklikleri yaşayabilirsin! Biraz kafan karışmış olabilir? Merkür, Uranüs ve Venüs gibi birbirinden güçlü gezegenlerin konumlanması zihnindeki ikilemleri su yüzüne çıkarabilir. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmez bir halde savrulduğunu hissedebilirsin. 

Aldığın kararlardan şüpheye düşüren Plüton'a kulak ver. Ülke değiştirmek, iş ya da ev değiştirmek gibi konularda verdiğin ani kararları bir kez daha değerlendirmek için harika bir gün. Bugün ani bir şekilde karar almak yerine her şeyi enine boyuna düşünmeni tavsiye ederiz. Boş şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün son derece cesaret ve korkusuzsun! Venüs'ten aldığın güç, Plüton'dan aldığın sınırları aşma isteği ile riskli kararlar verebilirsin. Özellikle romantik ilişkilerinde derinlemesine bağlanma ve risk alma isteği ortaya çıkabilir. Bir anda evlilik kararı alabilir, ilişkinin seyrini değiştirmek için 'yıldırım nikahı' bile kıyabilirsin. Tabii aşkta cesaret önemlidir! Emin olduğunda, vakit kaybetmenin bir anlamı yoktur. 

Gelelim iş konusunda alacağın kararlara! İlişkinde gösterdiğin heyecanlı yaklaşım profesyonel hayatında sorunlara neden olabilir. Biraz sakin ve emin adımlarla hareket etmelisin. Bugün içeriğinden emin olmadığın işlerin altına imza atmamanı tavsiye etmeden geçmeyelim! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün partnerlerine karşı derin bağlılık hissedilebilirsin! Aşka susamış gibi bir halin var. Venüs Plüton kavuşumunda, hayatının aşkına kavuşmak istiyor olabilirsin. Öyleyse müjdemizi isteriz. Bekar Yengeç burçları için yeni heyecanların habercisi olan bu açı kalıbı, ilişkisi olan Yengeç burçları için bağımlılık ve bağlılık duygularındaki artışı sembolize ediyor. 

Hafta sonunun ilk gününde sevmenin, sevilmenin hazzına varın. Hayatın tadını çıkarmanız için açılanan gezegenler, enerjinizi ve tutkularınızı da artırıyor. Sıradanlaşan düzenin yıkılacağı bir gün sizi bekliyor. Hadi, bir plan yapın ve Cumartesi gününün keyfini çıkarın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ani düşünce değişiklikleri yaşayabilirsin. Zihnindeki karmaşayı fırsat bilen Merkür Uranüs açılanmasına dikkat! Kararsız kaldığın konularda, hatta aldığın kararlarda beklenmedik fikir değişiklikleri yaşayabilirsin. İçsel mücadeleni dışa vurabilirsin. Bu yüzden iletişimde tutarsızlık ve karmaşa ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklar ve partnerler ile olan diyaloglarda sorun artabilir. Fikrinin aniden değişmesi romantik ilişkinde güven sorunlarına yol açması mümkün! 

Gelelim, sosyal yaşantına! Ailen ve dostların değişen fikirlerine tercüman olabilirler. Onlara fırsat verirsen içinde bulunduğun zor durumdan seni kolayca çıkarabilirler. Yeter ki sosyal becerilerinin ve iletişim yeteneklerinin ortaya çıkmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün hiç istemesende planların aksayabilir. Zamanlama ve düzen konusunda hassas olduğunu biliyoruz. Fakat bugün, Merkür'ün enerjisi bilgi akışında kesintilere ya da teknolojik sorunlara neden olabilir. Hafta sonu boyunca etkisini gösterecek bu etkiden kurtulmak için alacağın basit önlemler, iş hayatında olası sorunların önüne geçmeni sağlayabilir. 

Gelelim ruh haline ve hislerine... Venüs ile Plüton'un açılanması nedeniyle ruh haline önem vermelisin!Kendi duygusal dünyasını ve ilişkilerini derinlemesine anlamaya odaklanabilirsin. Ruhsal anlamda yaşadığın arayışın sonuna gelmek üzeresin. Yolun sonunda keşfettiklerinden memnun olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde güç dinamikleri değişebilir! kontrol konuları, ego tartışmaları veya otorite kurma isteği ortaya çıkabilir. Partneriniz ya da yakın çevrenizde sezinlediğiniz bu güç mücadelelerine yön veren kişi sen olacaksın. Venüs Plüton kavuşumundan hırs ve ihtiraslara kapılmayan yegane burçlardan biri olan Teraziler, bir kez daha dengeyi sağlayacak. 

İş yaşamında, ilişkinde ve aile ortamında düzeni sağlamaya hazırsın! Her zaman alttan alan kişiliğini bir kenara bırakarak sesini yükselttiğin o özel anlardan birini yaşayabilirsin. Akılcı ve ikna edici konuşmalarınla kişiler arasındaki sorunları da kolayca çözeceğinden eminiz! Hafta sonunun aklı başındası sensin, kolay gelsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün utku ve arzulu yanlarınız açığa çıkıyor! Venüs ile Plüton kavuşumu, Akrep burçlarından daha çok kime yakışabilirdi ki? Hayata tutkulu bir şekilde odaklanmanı sağlayacak bu açı kalıbında, materyal dünyanın gerçeklerine de odaklanmalısın. Zira hedeflerini gerçekçi olacak şekilde belirsen bugün başarıya ulaşmamak gibi bir şansın yok! İstediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek bir güç ve enerjiye sahipsin. İş yaşamında dengeleri alt üst etmeye, gücü eline almaya hazırlanıyorsun. 

İlişkilerinde ise tutkulu ve yoğun duygularla önemli itiraflarda bulunabilirsin. Söylemediklerini söylemek, partnerin için bir şeyler yapmak isteyebilirsin! Bazı şeyler için beklemek istemediğini biliyoruz. Öyleyse neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yeni bilgilerle farklı perspektifler keşfedilebilirsin! Bu süreçte sabırsızlık ve gerginlik de yaşayabilirsin. Merkür'ün yüksek enerjisiyle hareket ederken deneyimlerin doğrultusunda hızla kazanmak isteyebilirsin. Fakat zamana ihtiyacın olduğunu kabul etmelisin. Her şeyin gerçekleşmek için bir vakte, keşiflerin doğrultusunda yaşayacağın değişim içinse uygun koşullara ihtiyacın var. Zira, bu değişimden senin kadar etkilenecek yakınlarının da adaptasyon sürecine ihtiyacı olabilir. 

Gelelim, farkındalığa sahip olacağın bir diğer konuya! Finansal konularda derin öngörülerle kendinden emin adımlar atabilirsin. Doğru kararlar alarak mali dengeye ulaşabileceğin ve kazançlı çıkacağın bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs Plüton kavuşumunun desteklediği dönüşümü kucakla. Değişimi ve konfor alanından çıkmayı pek de sevmediğini biliyoruz Fakat Plüton ışığında değişim başlıyor... Bu açı kalıbının üç gün sürecek etkisiyle hedeflerine ve isteklerine odaklanabilirsin. İstediğin şeyleri elde etmek için bir takım tavizlerde bulunabilir, değişime açık olman gerektiğini de hissedebilirsin. 

Yaşayacağın güçlü değişim, ilişkilerin derinleşmesini ve yeniden doğuşu işaret ediyor olabilir. Ne dersin, küllerinden doğmaya hazır mısın? Kendine tamamen farklı ve yeni bir düzen oluşturmak için harekete geçmek başta endişe verse de seni çokça tatmin edebilir. Bu süreçte partnerin ve yakın çevren tarafından desteklenebilirsin. Elbette, bunu da başardığını görmek sana güç verecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yoğun duygularla yüksek bir enerjiye sahip olabilirsin. Günün en çok eğlenen isimleri Kova burçları olacak! Üstelik bugün sosyal ortamlarda derin bağlar kurma isteğin ortaya çıkabilir. Doyasıya eğlenmeye odaklandığın gün içinde belki de aşkı bulabilirsin! Bekarlara aşk, evlilere heyecan getiren Plüton kavuşumunda, tutkuların seni sarmasına da izin ver! 

Anlaşılan bugün biraz umursamaz, biraz da heyecanlı olacaksın! Aklına geleni hayata geçirmek için seni engelleyen hiçbir şey yok. Hayatın tadını çıkarmaya odaklan. Hazır gezegenler, seni şansla kutsamışken doyası yaşa! Hafta sonu boyunca etkili olacak bu açı kalıbında risk almaktan korkmadan yapacağın şeyleri ömür boyu hatırlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yenilikçi yaklaşımlarla dünyaya farklı bir pencereden bakıyorsun! Merkür Uranüs karesinde, yaratıcı düşüncelerin harekete geçiyor. Sorunlara çözüm bulma yeteneğini teşvik eden bu açı kalıbında, hayatına yeni bir düzen geliyor. Farklı ve yenilikçi yaklaşımlarla ele aldığın her işte başarılı olma potansiyelin artıyor. Bugün düşüncelerini söylemek konusunda da acele etmek isteyebilirsin! 

Görünen o ki bugün ilişkilerinde değişimin önünü açacak isteklerin de olacak! Partnerini şaşırtacak ruh halin, Plüton'dan aldığın enerjiyle çekiciliğini artıracak. Dikkat çekmeye, ışıl ışıl parlamaya hazır ol. Onu tamamen etkin altın alacak, resmen büyüleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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