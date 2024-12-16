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Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
16.12.2024 - 18:26

İki güçlü gezegen, pek çoğumuzu ikilemlere sürükleyecek... Venüs, duygularınızı harekete geçirecek. Satürn ise çabalayana ödül verecek! Kimileri için hasat zamanı başlayacak, kimileri için ise aşk mevsimi! 

Peki, 17 Aralık Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 17 Aralık Salı günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkilerinde denge senin için her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. Venüs ve Satürn etkisinde olacaksın, haliyle özellikle romantik ilişkilerde daha fazla sorumluluk üstlenmek isteyeceksin. Bağlarını sağlamlaştırmak, yakınlık kurmak ve duygularını gönlünce yaşamak için harekete geçeceksin. Tam da bu noktadan uzun vadeli planlar yapacaksın. 

Görünen o ki Koç burçlarının sert duruşlarının ardındaki romantik gerçekler açığa çıkacak. Sadık bir eş, romantik bir sevgili ve tutkulu bir partner olacaksın. Bu dönemde üstlendiğin sorumluluklardan da söz etmeliyiz. Aile olmak için elini taşın altına koyacaksın. Hem maddi hem de manevi anlamda dik bir duruş sergileyeceksin. Kazandığını ailen için harcayacaksın. 

Konu kazanmak olunca iş hayatını da ele alalım. Cesur kararlar alabilirsin. Özellikle yeni bir girişime imza atmak için aceleci olabilirsin. Ancak retronun devam ettiğini unutmamalı ve stratejik hamleler yapmalısın. Düzeni sağlamalı ve konforunu gözeterek iş hayatında değişime gitmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aile içinde her zamankinden çok daha fazla sorumluluk üstleneceksin. Duygusal kararlardan ziyade profesyonel bir yaklaşım sergileyecek, Bu sayede hane içindeki önemli kararları sen alacaksın. Özellikle bugüne kadar konuşulmayan maddi konular üzerine eğileceksin. Miras ve mal paylaşımı konusunda dava süreçleri başlatacaksın. 

Tam da bu noktada öfkeni kontrol etmeli ve önemsediğin değerleri yeniden gözden geçirmelisin. Para kazanmak isterken sevdiklerinden olmamalısın... Tabii hakkını gözetmeli ya da atalarından kalan mirası sahip çıkmalısın. Bu aşamada sürecin yıl bitmeden tamamlanmasını istersen acele ile hata yapabilirsin. Bunun yerine süreci başlatıp adım adım ilerlemeyi tercih etmelisin. 

Manevi açıdan sana destek verecek birine ihtiyaç duyabilirsin. Son kararlarını verirken iyi niyetle sana yol gösteren kişi ise aile büyüklerinden biri olabilir. Ya da partnerin senin objektif bir şekilde bakamadığın konulara akılcı bir dış göz olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihinsel anlamda üretken olacaksın. Venüs ve Satürn etkisiyle yaratıcı projelere imza atabilirsin. Yıl bitmeden bir değişiklik yapmak konusunda ısrarcı gibisin. Haftanın başından beri zihnini meşgul eden projeleri hayata geçirmek için artık bir şeyler yapmalısın. 

Bu dönemde özellikle yazılı ve sözlü iletişimden destek almalısın. Çünkü kendini yüz yüze her zamankinden çok daha iyi bir şekilde ifade edeceksin. Yatırımcı görüşmelerini, iş planlamalarını ve kredi başvurularını bugün gerçekleştirmelisin. İnsanları fikirlerinle kolayca ikna edebilecek bir pozisyondasın. Bu fırsatı kaçırmamalısın. Hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan, bazı riskler de almak zorundasın. Bir anda karar verip yeni işin için geçmişini elinin tersiyle itebilirsin. Sanıyoruz istifa etmek için dakika sayıyorsun. 

Tam da bu noktada ani kararlarına destek verecek bir iş ortağına ihtiyaç duyabilirsin. Ortaklık için eski dostların kapısını çalabilirsin. Bu işte başarılı olma ihtimalin bir hayli yüksek, şansını dene deriz. Tabii tüm detaylara dikkat etmeyi ve çıkarların doğrultusunda karar vermeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygularını bir kenara bırakıp finansal anlamda yeni bir düzen inşa etmek isteyeceksin. Venüs ve Satürn etkisinde sorumluluklarını yeniden gözden geçirerek maddi hedeflerini değiştirebilirsin. İş hayatında daha aktif bir rol üstlenmeyi tercih ederek daha fazla kazanmayı isteyebilirsin. 

Bu aşamada en çok Satürn'ün desteğini hissedeceksin. Hayallerinin gerçek olma ihtimali bir hayli yüksek. Olmaz dediğin şeyler olabilir... Uzun zamandır çalışmak istediğin, sektöründe öncü olan markalarda rol alma şansın var. Görünen o ki bu dönemde üst düzey yöneticiliklere oynuyorsun. Bir an önce planını yap ve öz geçmişini aklından geçen tüm firmalara ilet. Gökyüzü seni destekliyorken, mutlaka şansını dene. 

Tüm bunların dışında duygusal anlamda daha kıymetli bir şifa enerjisi ile buluşacaksın. Duygularını kontrol edecek, hayata her zamankinden çok daha dengeli bir pencereden bakmaya başlayacaksın. Ne istediğini bilecek ve hayatını yıl bitmeden istediğin şekle sokmayı başaracaksın. Bu güzel günde istediğini almayı unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ve Satürn etkisi altında kariyerini planlamalısın. Ancak bu süreçte sabırsız olmamalı, her şeyi adım adım ele almalısın. Ne istediğini bilerek ilerlemeli ve hata payını en aza indirmelisin. Tam da bu noktada özellikle hırslarına yenik düşmemelisin. Otorite sağlamak ve güç elde etmek istiyorsan gerçek bir lider oldugunu kanıtlamalısın. 

İşte sana fırsat, gün boyunca takımın bir parçası ol. Yeniliklere, iş arkadaşlarının ve ortaklarının fikirlerine açık ol. Herkesi değerlendirip son kararı veren de sen ol. Mutlaka kendini bir yerde göster, ancak ısrarcı olmalı ve dengeyi tuttur. Stratejik ve planlı bir şekilde ilerlediğinde elde ettiğin başarı ile gurur duyacaksın. Görünen o ki günün sonunda tüm kontrolü eline alacaksın. 

Aman dikkat özel hayatında da kontrolü eline almak isteyen bir tavırla hareket edebilirsin. İşte bu senin için bir hayli kritik olabilir. İlişkilerinde dengeyi bozabilirsin. Onun yerine sevdiklerine karşı daha dengeli bir yaklaşım ve sevgi dolu bir tutum sergilemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kişisel hedeflerin ve gelişim konuları üzerine eğileceksin. Venüs ve Satürn etkisiyle hayatının merkezine kendini koyacaksın. Sadece kariyer konusunda değil özel hayatında da düzeni bu sayede sağlayacaksın. Uzun vadeli planlarla başarı sağlayacaksın. Her şeyin istediğin gibi olması için bugün bolca vaktin ve şansın olacak. Bunu elinden kaçırmamalısın. 

Belki de sektör değiştirmenin ya da en azından şehir değiştirmenin zamanı gelmiştir. Hayatına yenilik ve hareket şart. Sınırları aşmalısın. Mevcut düzenini değiştirmeli ve kendine gelişebileceğin yeni alanlar açmalısın. Bu sayede hem psikolojik hem de bedensel anlamda güçlenecek, iyileşeceksin. 

Sağlıktan söz etmişken bedensel anlamda güçlenmek için bir an önce harekete geçmelisin. Hareketli bir yaşam sana iyi gelecektir. Spor, dağ yürüyüşü, koşu ya da bir su sporları stresini atmanı sağlayacaktır. Bu sayede kendine daha fazla zaman ayırmış ve hayatı dilediğin gibi yaşayarak özgürleşeceksin. Zira hareket etmek, enerjini artıracak ve sana neşe verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün denge gündeminde olacak. Ancak bu kez duygusal konularda değil, finansal kararlarda denge senin için her zamankinden önemli olacak. Kendini güvende hissetmek, gelir gider dengeni sağlamak isteyeceksin. Öz kaynaklarının yönetimini elinde tutmak isteyecek, kararlarını yalnız başına almaya odaklanacaksın. 

Tam da bu noktada Venüs ve Satürn'ün etkisi hayatını kolaylaştıracak. Düzensiz gelir kaynaklarının devamlı hale gelmesi son derece olası. İşler düzenli hale gelecek ve kariyerinde pozisyon değişikliği yaşayacaksın. Daha fazla sorumluluk almaya başlayacaksın. Bu sayede kendini daha öz güvenli ve güçlü de hissedeceksin. Geçici işler kalıcı hale gelirken bir an önce yeni gelir kazançları da elde etmeye çalışmalısın. Kurduğun bağlantıların kalıcı olacağı bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmelisin. 

Aşk hayatında ise üzerindeki gerilimden kurtulmalısın. Bir süredir kendini iliskinde anlaşmazlık ve karmaşa içinde hissediyor olabilirsin. Belki de partnerine daha romantik yaklaşmanın ve aşkı dolu dolu yaşamanın zamanı gelmiştir. Duygularını rahat bırak, sorunların kendiliğinden çözüldüğünü göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün güven konusunda beklentin artacak. İlişkilerinde samimiyet ve sadakat her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. Venüs ve Satürn'ün etkisiyle her şeyin derinine inmek isteyeceksin. Haliyle ilişkilerinde saklanan hiçbir sır olmaması için ısrarcı olacaksın. 

Tam da bu noktada yeni ilişkiler ve güven sorunlu bağlar kökünden sarsılabilir. Ayrılıklar ise gündemde olabilir. Arkanı dönemediğin hiç kimseyi hayatında istemeyeceksin. Sanıyoruz bu ara gerçek anlamda güvenli bir liman arayışı içerisindesin... Tabii bu durum arkadaşlık ve aile bağlarına da yansıyacak. Sevdiğin herkesin, sana karşı hislerini merak edeceksin. Bu sayede arkandan oynan oyunları da çözeceksin, gözünü dört aç! 

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. İş hayatında hırslarına kapılabilirsin. Daha fazlasını elde etmek için rakiplerini ezip geçebilirsin. Zafer senin olacak ama tabii izleyeceğin yol da çok önemli, doğru yoldan ayrılma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün fırsatlarla dolu bir gün olacak! Venüs ve Satürn'ün etkisi altında şansın da bahtın da açılacak. Adeta önündeki engeller birer birer ortadan kalkacak ve çıktığın yokuşlar düz olacak. Şansın bu denli açıkken bir dikiş tutturmaya odaklan. 

Gerek iş hayatında gerekse özel yaşantında bir düzen kurmak için elini taşın altına koy. Zira basit çabalarla zafere ulaşabilirsin. İşe ise kariyer hayatını organize etmekle başla. Yaratıcı fikirlerini hayata geçir. Ancak ortaklar ya da iş bilmez kişilerle vakit kaybetme. Aynı zamanda kendini bir oluşum içerisine sokma. Bunun yerine kimseye bağlı olmadan kendi işini kurmaya odaklan. Yıl bitmeden ortaya çıkaracağın işin bolluk ve bereketini yeni yılda göreceksin. 

Beklenmedik fırsatlar kadar senin çabaların neticesinde kazanacakların da bol olacak. Özel hayatında ise yüzeysel ilişkiler yerine derin bağlar kurmak tercihin olacak. Galiba bağlanmanın ve uzun vadeli bir ilişkiye atılmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iç dünyana odaklanacaksın. Biraz ıssızlaşacak, sessizlik ve huzur arayışına yöneleceksin. Venüs ve Satürn'ün birbirine zıt etkisi ile her zamanki kararlılığından uzaklaşabilirsin. Ne yapmak istediğin konusunda kararsızlıklar yaşayabilir, hayatının kontrolünü kaybediyor gibi hissedebilirsin. 

Tam da bu noktada alışık olduğun düzeni devam ettirerek işleri biraz oluruna bırakmak isteyebilirsin. Özellikle finansal yatırımlar ve girişimlerde kafa karışıklıkları gündeminde olabilir. Bize soracak olursan, biraz sezgisel adımlar da atabilirsin. Zira ne yapman gerektiğini doğal olarak biliyorsun, aslında! Hatta ikilemlerine rağmen sezgisel olarak bir şekilde atacağın adımlarla ekonomik durumunda iyileşme sağlayacaksın. 

Sosyal hayatında ise sesizleşecek ve kabuğuna çekileceksin. Seninle görüşmek isteyen arkadaşlarından uzaklaşma eğilimi içerisinde olabilirsin. Yalnız kalmak sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün hem yalnızlık isteyeceksin hem de kalabalık... Venüs ve Satürn'ün etkisi altında olduğun bu süreçte sosyal fobiler edinebilirsin. Dışarı çıkmak için hazırlanmak bile sana zor gelebilir. Tabi, aslında hayat dinamiklerine bir hayli ters olan bu durumdan kolayca sıyrılabilirsin. Bunun için kendi motivasyonunu artırman gerekebilir. 

Mesela, bir etkinlik organize etmelisin! Dostlarınla buluşmak için harekete geçen taraf olmalısın. Kabuğuna çekilip yalnızlaşmak yerine Satürn'e karşı durmalısın. Bu sayede aktif ve hareketli olabilir, güzel zaman geçirip eğlenebilirsin. Bize soracak olursan, yeni insanlarla da tanışmalısın. Bunun için çalışma gruplarında yer almayı tercih edebilirsin. 

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim! Hızlı kararlar vererek iş hayatında büyük riskler alabilirsin. Sosyal isteksizliğinin aksine güçlü bir ilerleme arzusu ile iş hayatında ön sıralarda yer alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Venüs ve Satürn'den aldığın güç ile hayal kuracaksın! Yaratıcılığın güçlenecek, sanata ve estetik konulara yoğunlaşacaksın. Hayatında hareket isteyeceksin. Yerinde duramayacak, üretecek ve gelişeceksin! 

Özellikle iş hayatında kurduğun hayaller, kariyer hedefleri ve projeler sana başarı getirecek. Hayallerini ne kadar büyük tutar, ne kadar yükseği hedeflersen şansın o kadar artacak! Bu yüzden sana tavsiyemiz, bugün durmaman... İlerlemeye odaklan ki ufkun açılsın! Zira bu dönemde atacağın adımlar ve elde edeceğin başarılar kalıcı olacak. 

Gelelim aşk hayatına! Romantizm ve aşk seninle olacak. Duygularına kapıl, aşkı da dilediğince yaşa. Hayattan keyif al! İste ve istediğini elde etmek için çabanı eksik etme. Göreceksin aşk hayatında da her şey güzel olacak. Partnerinle romantik anlar yaşayacaksın. Bekarsan, aşkı da bulabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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