Günlük Burç Yorumuna Göre 16 Kasım Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün maddi kazançlar, para ve yatırımlardan söz edeceğiz. Boğa burcundaki Dolunay'ın etkisinde güçlü bir kazanma döngüsüne giriyorsun. Ekonomik durumunu düzeltecek cesur adımlar atacaksın, cesaretin karşılığında ise beklentinin üzerine çıkan bir miktarda gelir elde edeceksin.

Tam da bu noktada hayatını kolaylaştıran ve önüne açan birtakım tekliflere hazır olmalısın. Ne zaman başvurduğunu dahi hatırlamadın işlerden olumlu geri dönüşler alabilirsin. Ya da hayatının belli bir döneminde kurduğun iş bağlantıları yeniden karşına çıkarak yenilikçi iş fikirlerine dönüşebilir. Bu yüzden iş hayatında her zamankinden daha sosyal ve aktif olmaya odaklan.

Dolunayın bir başka etkisi ise değer algılarının değişmesi olacak. Bu da sana şimdiye kadar kendini geri planda tutup başkalarına öncelik tanıdığın konularda bir adım öne geçme şansı getirecek. Artık hayatını kendin için yaşamayı tercih edeceksin. Duygusal önceliklerin yerini kişisel planlara bırakacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...