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Günlük Burç Yorumuna Göre 16 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 16 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 18:25

Mart ile Satürn arasındaki kötücül açının enerjisi karşı güçlü olmalısınız. Bugün biraz zorlanacak, sabredecek ama sonunda başaracağız! 

Peki, 16 Ağustos Cuma günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 16 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün romantik ilişkilerin için zorlayıcı bir gün olacak. Dikkat et, bu dönemde aşkın ve sabrın sınanacak. Çünkü Satürn ile Mars arasındaki kare açının etkisi seni de saracak. Özellikle aşk hayatında seni, resmen yargısız infaz yapmaya sevk edecek. Sevdiklerine karşı öfkeli tavırların sorunları çözmek yerine büyütecek. Etkisi dört gün sürecek bu negatif açı kalıbından aşkla çıkabilmek için kendini bir adım geri çekmelisin. Partnerlerini dinlemeden karar vermemeli ve sinirlerine hakim olmalısın. 

Öte yandan Mars iş hayatında ise sabrını sınayacak. Uzun vadeli hedeflerine ulaşmak konusunda aceleci yaklaşımlar sergileyebilirsin. Hızlı kararlar ve düşünmeden atılan adımlar başarısızlık getirebilir. Gökyüzünün güçlü etkisine rağmen sakinliğe odaklanmalısın. Hafta sonuna girmeden önce yaşadığın stres seni yorabilir. 

Tam da bu noktada sana biraz egzersiz ve fiziksel aktivite tavsiye etmeliyiz. Enerjini atmanın bir yolunu bul. Üzerindeki negatif yüklerden kurtul. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün uzun zamandır köşeye attıklarını çıkarmanın zamanı geldi. Özellikle de iş hayatında bir köşede birikmiş ve unutulmuş olan işler gündeme gelebilir. Tozlu rafları karıştırırken bulduğun yarım kalmış işler hayatının seyrini değiştirebilir. Zira Mars ile Satürn arasındaki kare açı, geçmişin kıymetleneceğinin haberini veriyor. Bu aşamada eski işleri güncellemek ve geçmişim birikimini teknoloji ile birleştirmek beklediğinden çok daha fazla kazanmanı sağlayabilir. 

Öte yandan bir köşeye atıp unuttun yatırımların da değerlenebilir. Sanıyoruz şimdi tüm eski pantolonların cebini karıştırma zamanı geldi. Çünkü bu dönemde nereden ne çıkacağı belli olmaz! 

Aşk da benzer bir şekilde geçmişin izlerini taşıyabilir. Kim bilir belki de ilk aşkınla yeniden bir araya gelebilirsin. Nostalji kokan anlar hayatını düşündüğünden çok daha hızlı bir şekilde güzelleştirebilir. Tüm bunların yanında kardeşler ve kuzenler arasında küslük de son bulabilir. Bugün, geçmişin iyi yanlarını yanına alıp geleceğe odaklanmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün hata yapabilirsin. Mars ile Satürn arasındaki kare açının negatif etkisi seni yanıltabilir. Özellikle görünmez kazalar, küçük detaylar ve finansal riskler konusunda dikkatli olmalısın. Zorlayıcı enerjiler yaratabilen bu iki burcun etkisi altında, kaosu hiç bitmeyecek zannedebilirsin. Fakat endişelenmemelisin, çünkü etkisi kısa sürecek. 

Tabii yine de dikkatli olmak da yarar var. Özellikle kendi sınırlarını korumak, bu dönemde senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Karşına çıkan zorlukların öz güvenini sarsmasına izin verme. Gerekirse korkuların ile yüzleş ve hayatımın kontrolünü eline al. İnan bana bu bugünü kolay atlatmanın en iyi yolu bu! 

Bunca stresin üzerine biraz da aşktan söz etmeye ne dersin? Bugün aşktan yana şanslısın. Partnerin ya da flört ettiğin kişinin romantik sürprizlerine hazır ol. Günün ikinci yarısından sonra tüm stresini atmanı sağlayacak romantizm seni var gücüyle seni saracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün çakralarını aç ve enerjini yüksek tut. Mars ile Satürn'ün arasındaki kare açıdan olumsuz etkilenmeyen tek kişi sen olabilirsin. Hatta aksine bugünden karlı bile çıkabilirsin. Tam da bu noktada bir anda karar verdiğin ya da aniden teklif edilen önemli görüşmeler hayatının gündemini değiştirebilir. Kazancını arttırabilir ve kariyerinin seyrini değiştirebilir. Bu durumda tahmin edersin ki görüşmelerin iş hayatı ile ilgili olacak. Yeni bir başlangıç yapmanı sağlayacak görüşmelerde öz güvenin tazelenecek.

Mars iş hayatında başarı elde etmenin yanında yeni bağlantılar kurmada sağlayacak. Şimdiden söyleyelim bu dönemde kurduğun bağlantılar uzun vadeli hedeflerine ulaşmanı sağlayabilir. 

Bu arada duyguların ile mantığını karıştırma! Kuruntulardan uzak dur ve romantik ilişkini de dengeyi kaybetme. Gün içerisinde sıklıkla iş hayatındaki başarılarına odaklansan da aşk hayatını ihmal etme. Çünkü aşk seni besleyecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün her şeyin hızla çözüme ulaşmasını bekleyebilirsin. Ancak sabırlı ol, Mars ile Satürn arasındaki kare açının etkisi altında planların tepetaklak olabilir. Özellikle önemli işlerde ve teslim tarihi yaklaşan projelerde birtakım gecikmeler yaşanabilir. Bu aşamada her zamankinden daha esnek ve sakin olmalısın. Çünkü çözmen gereken tüm işleri hafta sonu başlamadan halledeceksin. Fakat bu başarı sabırlı, disiplinli ve özverili bir çalışma süreci gerektirecek. 

Öte yandan Satürn'ün desteği ile kontrol ve güç konularında etkini artırabilirsin. Doğal bir lider olduğunu göstermek ve otoriteni kabul ettirmek için her zamankinden daha hevesli olabilir. Ayrıca bu konuda başarılı da olacaksın! 

Tam da bu noktada hatırlatmalıyız ki romantik ilişkilerinde ve ailevi meselelerde otoriter bir duruş sergilemek zor olabilir. Hatta senin için pek de iyi olmayabilir. Duygularını kontrolsüzce yaşayarak sevgiyle güçlenmeyi denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yoğun bir iş gününe başlıyorsun. Her şeyin vaktinde tamamlanması için motivasyonunu arttırmalı ve enerjini kaybetmemelisin. Günün yoğun temposuna ayak uydurmak için sistemli ve programlı olmalısın. Bu aşamada zaman zaman bazı detayları göz ardı etmek zorunda kalabilirsin. Endişelenme kusursuzu elde etmek zorunda değilsin. Özellikle de Mars ile Satürn arasındaki kare açının etkisi altındayken bazı detayların eksik kalması başarını engellemez. 

Yine de kaliteden ödün vermeyeceğini bildiğimiz için hatırlatmalıyız, iş hayatında büyük riskler almasan iyi edersin. En çok da finansal konularda risk almaktan kaçınmalısın.

Tüm bunların dışında hafta sonu için küçük bir kaçamak planlamaya ne dersin? Özel ilişkilerin ile ilgili heyecan verici konular gündeminde yer alabilir. Sürpriz bir tatil için valizini toplasan iyi edersin. Romantik bir yolculuğun sonunda bir de teklif alabilirsin. Sanıyoruz partnerin ile birlikte mutluluğa 'evet' demek üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ailevi konular ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Aile içi çatışmalar söz konusu olabilir. Özellikle de hane içindeki otorite figürü ile aranda sürtüşmeler yaşanabilir. Tabii bu durum fiziksel ve zihinsel anlamda enerjini düşürebilir. Hafta sonuna girmeden hemen önce kendini yorgun ve bitkin hissetmeye başlayabilirsin. Fakat bu sorunların temelinin Mars ile Satürn arasındaki kare açı olduğunu unutmamalısın. 

Yani tüm bunların önümüzdeki birkaç gün içinde unutulacağını, düşünmelisin. Tam da bu noktada özellikle aile bireylerinle tartışmaya girmemeli, sevdiklerine karşı sabırlı ve anlayışlı olmalısın. Belki de keyifli bir cuma akşamı sofrasında ailenle bir araya gelerek mutlu anları paylaşmaya odaklanmalısın. Stresi kapının dışında bırakabilmek için güç gösterilerinden ya da otorite mücadelelerinden kaçınmalısın. 

Bu arada başarıya ulaşmanı sağlayacak iş seyahatleri de gündeme gelebilir. Bu fırsatı kaçırma ve sakın erteleme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kendini biraz gergin hissedebilirsin. Özellikle iş hayatında engellerle karşılaşmak seni düşündüğünden çok daha fazla demoralize edebilir. Mars ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle hedeflerinden uzaklaşabilirsin. Fakat buna izin vermemelisin! Çünkü hak ettiğini almana düşündüğünden çok daha az zaman kaldı. Aşman gereken zorluklar olduğu doğru, fakat bu güçlükler seni hem kişisel hem profesyonel hayatında daha da özgür ve güçlü kılacak. 

Tabii ilk olarak profesyonel hayatında mücadeleci tabirinin ve bitmek bilmeyen enerjinin ödülünü alacaksın. Sen sorunları aştıkça, iş yerindeki saygınlığın da artacak. Takdir edilen ve takip edilen kişi olarak liderliğini garantileyeceksin. Yeniden hatırlatalım bunun için gerçekten sabıra ihtiyacın var. 

Kişisel hayatında ise kendini daha güçlü ve özgür hissetmeni sağlayacak kararlar alabileceksin. Belki romantik ilişkilerini, aile bağlarını ve seni sınırlandıran sosyal ilişkilerini de yeniden gözden geçirirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün maddi kaynakların artacak! Özellikle nakit akışının artması ile birlikte iş hayatında daha özgür ve bağımsız olacaksın. İstediğini elde etmek, yeni yatırımlar ve girişimler için bütçe planlamak bugün yapacağın en heyecan verici şey olacak. Görünen o ki Mars ile Satürn arasındaki Güçlü etkileşimden kârlı çıkan sen olacaksın. 

Tam da bu noktada işini büyütmek ve ilerletmek dışında kişisel gelişime de odaklanmalısın. Bilgini, eğitimini ve tecrübeni arttırmak başarına başarı katmak anlamına gelecektir. Uzman olduğun konuda yetkinliğini genişletmek için akademik planlarını yeniden gözden geçirmen iyi olabilir. Çünkü şimdi daha fazlasını yapmanın zamanı geldi. 

Hayatın olumlu anlamda değişirken duyguların da değişebilir... Bugünden itibaren daha romantik ve tutkulu olabilirsin. Partnerin ile duygu dolu anlar yaşamak senin için eskisinden çok daha önemli olabilir. Belki de ona küçük sürprizler ve keyifli jestler yaparak hafta sonunu renklendirebilirsin. Bu tavrın ilişkinizi tazeleyerek aranızdaki bağları güçlendirebilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün uzun vadeli ilişkilerin temelini atmak üzeresin. Hayatının çoğu zaman merkezinde olan iş hayatı ve kariyer planlarını bir kenara bırakabilirsin. Mars ile Satürn arasındaki kare açı hislerini tersine döndürebilir... Bu sayede aşk hayatını hareketlenebilir. Partnerinle uzun zamandır olmadığın kadar yakın olabilirsin. Birlikte hoş sohbetler ettiğiniz güzel bir gece sizi bekliyor. Bu arada bekar Oğlak burçlarında unutmadık. Sıcak ve samimi bağlar kurmak için harika bir gün. Yeni bir aşka yelken açmaya hazırsın. 

Bu arada ailen ve dostlarına karşı da şefkatli olmalısın. Sevgiden beslendiğin ve güç aldığın bir gün geçireceksin. Bu nedenle sık sık aile bireylerin ve yakın dostlarınla telefon görüşmesi yapabilirsin. Onlardan duyacağın övgülere ve ilgiye ihtiyacın var. 

Tüm bunların yanı sıra iş hayatındaki olaylara karşı şaşırtıcı bir şekilde soğukkanlı olabilirsin. Beklenenden çok daha az tepki verip çok daha az heyecanlanabilirsin. Başarılarını kutlamak ya da alkışları kabul etmek bile bugün senin için çok da önemli olmayacak. Zira sen duygusallığa ve romantizme kapılmışken iş sadece günlük bir rutin olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün fikirlerine güvenmelisin. Yaratıcı enerjini açığa çıkarmalı, bilgi ve tecrübenden de yararlanarak fark yaratabileceğine inanmalısın. Elde edeceğin başarılar kendine olan güvenini arttıracaktır. Zira Mars ile Satürn arasındaki kare açısının etkisi altında bile kendin olabilmek senin özel olduğunu gösterecektir. 

Mars iş hayatının yanında ilişkilerine de etki edecek. Bugün mevcut ilişkini güçlendirmek için ihtiyacın olan cesareti bulacaksın. Partnerinle arandığı bir süredir devam eden soğukluğu ve çözülmeyen sorunları aşmanın bir yolunu bulacaksın. Bu sayede uzun zaman sonra belki de ilk kez huzurlu ve keyifli hissedeceksin. Onunla uzun sohbetler ve geleceğe dair konuşmalar da yapabilirsin. Romantik ilişkinde sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmek, partnerine güvenmek ve aşkı hissetmek sana güç verecektir. 

Bu arada yeni bir ilişkiye atılmak da iyi bir fikir olabilir. Kafanı karıştırmak istemeyiz ama zorlandığın bir ilişkiyi yürütmeye çalışmaktansa yeni bir aşka erken açmak yaratıcı kişiliğini besleyebilir. Belki de aradığın heyecan bu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gelecek hayallerine ve hedeflerine odaklanmalısın. Belki de yıllardır hayalini kurduğun ve istediğin o şeye ulaşmak için önünde sadece birkaç adım kalmıştır. Tam da bu noktada hızlanmalı ve harekete geçmelisin. Mars ile Satürn arasındaki kare açı maddi anlamda seni zorlasa da manevi anlamda ilerlemenin bir yolunu bulabilirsin. 

Manevi gücün ve sezgilerin sayesinde iş hayatında istediğin başarıyı elde edebilirsin. Sorunlar karşısında pratik çözümler bulmaya odaklanmalısın. Sabırlı, planlı ve hızlı olmalısın. Bu arada başarılarının kazanca dönüşmesi için biraz daha zamana ihtiyacın olduğunu söylemeliyiz. Sen ise bu süreç tamamlanana kadar bütçeni dikkatli planlasan iyi edersin. 

Biraz da aşk hayatın ele alalım. Güçlü duygularla dolu olduğun bugün ilişkilerin de önemli gelişmeler ve değişiklikler yaşanabilir. Partnerin ile aranda bir süredir devam eden sorunlar peşi sıra sıra çözülebilir. Kısacası işler yoluna giriyor... Ben de mutluluğa odaklan ve hafta sonu için şimdiden planlarını yap! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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