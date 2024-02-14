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Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 18:01

Peki, 15 Şubat Perşembe günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 15 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?

İşte, yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün duygusal derinliklerine bir yolculuk yapabilirsin. Merkür Chiron altmışlığı, iç dünyana odaklanmanı sağlayarak zihinsel ve duygusal anlamda iyileşmeye öncelik edebilir. Chiron'un şifacılığı ile cesurca kendi gerçeklerinle yüzleşebilirsin. Bugün gizli kalmış, bastırılmış ve göz ardı edilen meseleleri ele almak önemli olabilir. Duygusal yaraları iyileştirmek için harika bir fırsat! İletişimde derinlik aradığın bir gün olabilir. Bu yüzden yüzeysel ve sığ konuşmalar yerine yürekten ve samimi bir şekilde duygularını ifade etmek isteyebilirsin. 

İçsel yüzleşmedende, kendine şefkatle yaklaşmalısın. Sosyal yaşantında bazı kişilere sağladığın imtiyazlar sana fazla gelmeye başlamış olabilir. Duygusal sınırlarını yeniden belirlemek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yakın ilişkilerinde her zamankinden daha hassas bir şekilde iletişim kurma arzusu hissedebilirsin. Merkür Chiron altmışlığı, özellikle partnerinle duygusal konuları ele alman gerektiğine işaret ediyor. İyileşme ve şifalanmayı temsil eden Chiron'a şans ver! Ancak bu sayede geçmişteki yaraları iyileştirebilirsin. Bugün kardeşler veya çocuklarla arandaki meseleler de duygusal anlamda büyük önem taşıyabilir. 

Hayatının merkezinde yer alan kişilere karşı empati yapmanın zamanı geldi. Onları anlayışla dinlemek, ilişkini güçlendirebilir ve duygusal bağlarını derinleştirebilir. Kırgınlıkları geride bırakmak ve geçmişteki iletişim hatalarını gözden geçirmek için vaktin var. Bugünden itibaren yeni bir anlayışla ilerlemen gerekebilir. Bu konuda istekli ve heyecanlı olman önemli. Zira sorunları çözmek değil, nedenlerini anlamak seni daha mutlu biri haline getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün günlük rutinlerini gözden geçirmenin tam zamanı! Hayatını yeniden düzene sokmak ve mevcut düzenini iyileştirmek için harika bir gün. Merkür Chiron altmışlığı, bugün sağlık ve iş konularında isteklerine ulaşabileceğine işaret ediyor. Enerjisiyle seni, kariyer yaşantında otoriteni sağlamlaştırma ve etki alanını genişletme fırsatlarını aramaya teşvik ediyor. Artan etki alanın sayesinde öz güven ve cesaretin de artacak. Bu da zihinsel anlamda sağlığına iyi gelecek. Tabii bu aralar sağlığına da dikkat etmelisin. 

İçsel konuşmalar ve telkinle gücünü artırmalı, olumlu şeylere yönelmelisin. İş hayatındaki gelişmeler olumlu da olsa içinde bulunduğun gelişim süreci seni psikolojik anlamda yorabilir, bu nedenle stres kaynaklı sorunlar yaşayabilirsin. Zinde kalmak için iyi beslenmeli ve spora vakit ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün yaratıcılığını konuşturmalısın! Üretken gücünü ortaya çıkarma ve duygusal güvenliğini güçlendirmenin vakti geldi. Merkür Chiron altmışlığı, geri planda kalan güçlü yönlerini açığa çıkarmanı destekliyor. Duygusal anlamda güçlü olan karakterin kadar yaratıcı ve üretken yanların da ortaya çıkmayı hak ediyor. İş hayatında övgü getirecek, statünü artıracak yeteneklerini sergilemeye hazırsın. Duygusal ve ruhsal anlamda enerjini ortaya koymak sana huzur verecek. Bugün gerçek gücünü herkese gösterme şansın var! 

Gelelim, bugün seni dinlendirecek konulara... İçsel anlamda derin konularla mücadele ettiğin günün sonunda hobilerine vakit ayırabilir veya çocuklarınla zaman geçirebilirsin. Kendine olan güveninin artacağı günün sonunda zihnini iyice boşaltmalı ve sosyal yaşantından keyif almaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ev ve aile hayatına odaklanabilirsin. Bir süredir içinde bulunduğun değişim ve dönüşüm telaşın artabilir. Pek çok konu hakkında derinlemesine düşünme fırsatı bulabilir, bu sırada kendine daha hassas davranabilirsin. Merkür Chiron altmışlığı, aile üyeleriyle iletişimde eski yaraları iyileştirmeni destekliyor. Bu kez karşındakinin iyileşme sürecini değerlendirmeden kendin için bir şeyler yapma şansı sunuyor. 

Şifa veren değil, şifa bulun taraf olmaya hazır olun. Çünkü duygusal bağları güçlendirmekten ziyade kendini sevmek senin için daha büyük önem arz ediyor. Evde huzur ve güven hissi için gerekli adımları atma zamanını geldi. Konfor alanını genişleterek aidiyet hissini artırabilirsin. Hak ettiğin değer için verdiğin mücadelede en çok kendine ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Bu da sosyal yaşantındaki dengeleri senin lehine değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yeni fikirlere odaklanabilirsin. Hayata farklı perspektiflerden bakabilirsin. Tüm bunlara öncülük eden Merkür Chiron altmışlığında, zihinsel düzeyde  iyileşme sağlayabilir. Her zaman başkaları için kullandığın empati ve anlayışı şimdi de kendin için kullanmalısın. Herkesin iyiliğini düşünürken ihmal ettiğin kendine öncelik vermek için harika bir gün. Kendine zaman ayırdığında anksiyetelerin ve stresin geride kaldığını fark edeceksin. İş hayatında dahi profesyonel yaşantının önünde kendini tutmaya ne dersin? İmkansız gibi görünebilir, fakat denemekten zarar görmezsin. 

Aşk hayatında da başkalarına verdiğin tavsiyeleri dinleme zamanı. İlişkinde kendini değerli hissetmeye odaklan. Sevildiğini hissetmek istediğini partnerine fark ettir. Bırak senin için bir şeyler yapsın... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün maddi konulara öncelik verebilirsin. Bir süredir zihnine takılan finansal meseleleri çözerek yoluna devam etmek isteyebilirsin. Üstelik derinlemesine düşündüğün finansal konularda iyileşme fırsatı da seni bekliyor. Merkür Chiron altmışlığı, para ile ilgili geçmişteki yaraları iyileştirmene öncülük ederken bir yandan da daha sağlam bir maddi temel oluşturman konusunda teşvik ediyor. Bu yüzden paranın duygusal yönlerini ele almalısın. Mali konuların ya da miras, aileden gelen gayrimenkul ya da nafakayı ruhsal anlam yüklemeden harcamalısın. 

Gelelim aşka ilişkin konulara! Yatırım konularında seni destekleyecek ve yol gösterecek kişi romantik ilişkinle ilişkili olabilir. Ona bir şans ver hem maddi hem de manevi anlamda hayatını olumlu etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kişisel gelişim ve ruhsal iyileşme için fırsatlarla dolu bir gün olabilir. Merkür Chiron altmışlığı, kişisel sırlarını açığa çıkarman konusunda seni destekliyor. Ailevi meselelerden ziyade kendine dönmen, içsel keşif yapman konusunda teşvik ediyor. Zihinsel ve duygusal iyileşme için kendine zaman ayırmalısın. Zira iş hayatının bir iyi bir kötü olmasının nedeni ruhsal anlamda yaşadığın buhranlar olabilir. Ailen ile ilgili meseleler odaklanırken kendi hayatını kaçırıyor olabilir misin? 

Özgürlüğüne düşkün Akrep burçları için kişisel alan çok önemli! Bu nedenle artık içsel gücünü keşfetmelisin. Kendine olan güveninin tazelemeli, ruhsal yolculuğunda emin adımlarla ilerlemelisin. Aşk hayatında kazanmanın tek yolunun da bu olduğunu söylemek isteriz! Sevgiyle ve seni sevenle kal. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sosyal yaşantın ön plana çıkabilir! Arkadaşlarınla daha derin bağlar kurmak ve iletişim halinde olmak isteyebilirsin. Özellikle yakın dostlarına ve onların tavsiyelerine ihtiyaç duyabilirsin. Merkür Chiron altmışlığı, sosyal çevrendeki ilişkileri derinleştirmen ve duygusal destek alman konusunda seni teşvik edebilir. Lakin içindeki her şeyi paylaşmama isteğinden kurtulmalısın. Ne demişler, 'Derdini söylemeyen, derman bulamazmış.' 

Sevdiğin ve güvendiğin insanlara açık olarak duygusal ihtiyaçlarını ifade edersen huzura kavuşmak için bir şansın var. Birlikte geçmiş deneyimleri paylaştığın, güçlü bağlarla bağlı olduğun kimselere ihtiyaç duymak ise son derece normal. Sevginin seni iyileştirdiği günün sonunda çokça mutlu olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kariyerine odaklanmış gibisin! Hatta bugün neye odaklansan onu kazanca çevirebilecek güçtesin. Gelecek hedeflerinle ilgili düşündüklerin ve tasarladıklarını gerçeğe dönüştürmenin zamanı geldi. Merkür Chiron altmışlığı, iş yerinde geçmişteki iletişim hatalarını ele alman konusunda seni cesaretlendiriyor. Bu sayede neyi yanlış yaptığını çok daha net bir şekilde görerek yeni düzenini kurabilirsin. En iyisi senin kurduğun düzen olacak. Yalnızca iş ortamında empati ve anlayışla hareket etmeye odaklanmalısın. Kariyer hedeflerine ulaşmak için harekete geçerken yanında kimlerin olmasını istersin? 

Gelelim sosyal çevrene ilişkin konulara! Başarılarını paylaşacağın kişileri de doğru seçmek istediğini biliyoruz. Sen öyle pek herkese güvenmezsin! Güvendiğin insanlarla özel bir kutlama için hazır ol, bu kutlamada partnerinin elini sıkı sıkı tutmasına da izin ver.

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün seyahatler, eğitim veya felsefi konularla ilgili derin düşüncelere dalabilirsin! Merkür Chiron altmışlığı, zihinsel ve ruhsal gelişim için yeni fırsatlar sunabilir. Yenilik arayışı içerisine girebilirsin. Hayatında neyi değiştirmek istiyorsun? Köklü bir değişim ile yenilenme sana iyi gelebilir. Seyahate çıkmak isteyip gidemediğin yerlere gitmek için uzun vadeli planlar yapmak bile hayata karşı bağlılığını artırabilir. Rutinlerden sıkıldığının farkındayız. Gitmek, öğrenmek, keşfetmek, yeni bakış açıları kazanmak istemense son derece normal. Çünkü yaratıcı zihinin adeta beslenmek istiyor. 

İlk fırsatta rutinlerini değiştir! Güne Merkür'ün enerjisiyle başla ve Chiron'un şifalı gücüyle istediğin her şeyi yapabilecek gücü keşfet. Bu sana iyi gelecektir. Tabii omzundaki elin ya da sana sarılan kişinin de desteği önemli. Kendini bırak, aşk sana iyi gelecek.

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ortaklıklar ve anlaşmalar gündeminde olabilir. Merkür Chiron altmışlığı, ortakların veya patronlarınla bir araya gelmen gerektiğine işaret ediyor. Görünen o ki gündeminizdeki yegane konu finansal meseleler olacak. Aslında çoğu burç için duygusal etkileri fazla olan bu açı kalıbı Balık burçlarının zihnini netleştiriyor. Objektif bir bakış açısıyla olayları en ince ayrıntısına kadar ele alma şansı veriyor. Profesyonel bakış açısıyla iş hayatına odaklandığın, biraz da yoğun bir gün seni bekliyor. Yatırım planları, bütçe ve proje çalışmalarını hassas bir şekilde yaptığın gün içinde ön planda yer alman gerekebilir. 

Konuşmacı olarak yer alabileceğin toplantılarda ya da proje sunumlarında kendinden emin duruşun dikkat çekecek. Görevini kusursuz yerine getirmen ve özverin takdirle karşılanırken, maddi kaygılarının geride kalmasını sağlayacak fırsatlara da kapı açacak. Günün maddi konularda en şanslı burcu olduğun açık! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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