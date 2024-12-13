onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Aralık Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Aralık Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
13.12.2024 - 18:13

Rüzgarın bir oradan bir oradan estiği bir güne başlıyoruz... Görünen o ki bugün saçımız başımız dağılacak! Hazır olun, bu dağınıklıkta kendiniz ile ilgili pek çok şey de keşfedeceksiniz! Her zamanki düzenizden uzaklaşıp, farklı yollar denemenizin tam zamanı! 

Peki, 14 Aralık Cumartesi günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 14 Aralık Cumartesi günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün önemsiz konuları bir anda gözünde büyütebilirsin. Basit engelleri aşılmaz sanabilir, biraz da efkarlanabilirsin. Özellikle kendini çokça yorgun hissederek kabuğuna çekilebilirsin. Ancak bu döngüyü aşmak için bir şeyler yapmalısın! Zira eylemsizlik, enerjini daha da tüketecektir. 

Tam da bu noktada sosyal ilişkilerine odaklanmalısın. Yakın dostların ve arkadaşlarınla bir cumartesi organizasyonu yapmalısın. Birlikte zaman geçirmekten keyif aldığın kişilerle bir araya gelmelisin. Ya da hobilerine yönelerek zamanını verimli kullanmayı tercih etmelisin. Belki bu sayede yeni ilgi alanları da keşfedebilir, yenilik enerjisiyle dolup taşabilirsin. 

Hafta sonunu hareketsiz geçirmek yerine yapabileceğin bir başka şey ise kariyer plalamak olabilir. Bu dönemde edindiğin dostlar iş hayatında önemli kapılar açabilir. Bu fırsatı kaçırma, hatta mümkünse CV ver ve iş başvurularında bulun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün dertten tasadan uzaklaşıp eğlenceye odaklanmaya ne dersin? Sevdiklerinle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirebilirsin. Yanında dostlarının olmasına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyabilirsin. Özellikle evinden ve ailenden uzak bir şehir ya da ülkede yaşıyorsan, sevildiğini hissetmek isteyebilirsin. Bunun için iletişim kurmak ve yakın dostlarla derin duygularını paylaşmak sana iyi gelebilir. 

Tam da bu noktada bazı küslükleri ve kırgınlıkları da geride bırakabilirsin. Belki bu fırsatı daha önce söyleyemediklerini söylemek için de kullanabilirsin. Bu sayede sevgi ile derin yaraları bile sarmanın bir yolunu bulabilirsin. Hafta sonunu sevgi ve huzur dolu geçirmek, yenilenmeni de sağlayacaktır. 

Manevi değerlere odaklandığın bugün, iş hayatına dair konuları da ihmal edebilirsin. Yoğunlukları ve iş temposunu unutarak, stresinden kurtulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün huzur seni saracak! Ailen ya da partnerinle arandaki basit anlaşmazlıklar bile son bulacak. Sanki adeta herkes birbirinin suyuna gidecek ve orta yol bulunacak. Atışmaların son bulmasıyla sağlanan huzur ise en çok sana iyi gelecek. Zira bu aralar hem kendi içindeki ikilemlerden hem de etrafındaki stresten uzaklaşmaya ihtiyacın var. 

Sakin ve huzurlu olduğun gün içerisinde, bugüne dek fark etmediğin bazı şeyleri de görebilirsin. Mesela, seni dosttan öte seven bir dost etrafında olabilir. Ona bir kez olsun fırsat verirsen, aranızdaki ilişki aşka dönüşebilir. Üstelik bu uzun sürecek ve hatta nikah masasına gidecek bir aşk olabilir, bizden söylemesi. 

Bugün fark ettiklerin, sana iş yaşamında da yarar sağlayacak. Pratik çözümlerin sayesinde iş bitirici bir rol üstleneceksin. Hızlı kararlar verecek, kısa zamanda kazanacaksın. Hazır kazanmaya başlamışken, yatırım ve girişimlerine de odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün biraz umursamaz ve plansız olabilirsin. Özellikle de maddi konularda ipin ucunu kolayca kaçırabilirsin. Düşünmeden para harcayabilir, harcamalarının büyüklüğünü ise ancak kredi kartı ekstrelerinde fark edebilirsin. Aman aman, bu ara ayağını yorganına göre uzat! 

Yaptığın harcamalar ve maddi anlamda girdiğin riskler, finansal anlamda zorlanmana neden olabilir. Sonra pişman olmamak adına daha planlı adımlar atsan iyi edersin. Bize soracak olursan, bugün kendine bir harcama limiti belirle yoksa durman zor olacak. 

Öte yandan bugün en çok aşk kazanacak! Partnerinle romantik anlar yaşayabilirsin. Hoş sürprizler ve tatlı hediyelerle onu mutlu edebilirsin. Bu arada ilişkinizdeki dinamikleri de değiştirebilir, aşkın ateşini yakabilirsin. Tutkulu bir aşk ve mutluluk seni bekliyor. Romantik bir akşam yemeği iyi bir plan olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün basit kıskançlıklara kapılabilirsin. Sevdiklerini kimse ile paylaşmak isteyemeyebilirsin. Hatta tüm ilginin sende toplanmasını bekleyebilirsin. Partnerinle heyecan dolu anlar yaşamak da gündeminde yer alabilir. Belki de baş başa bir kaçamak planlayabilirsin. 

Romantik ve tutkulu bir yaklaşım sergileyeceksin! Görünen o ki bu hafta sonu odağında aşk olacak. Bu arada bekar Aslan burçlarını da unutmadık, sizin için katılacağınız bir etkinlik ya da partide aşk var. Onu gördüğün an tanıyacaksın... Dahası bir anda aşka kapılacaksın. Yüzeysel bir ilişkinin peşine düşmen ve duygularına odaklanman da bir hayli olası, dikkatli ol! 

Gelelim iş hayatına! Bu dönemde iş hayatında da duygusal seçimler yapabilirsin. Başarılı ve göz önünde olmak için hırsına kapılabilirsin. Rekabet duygunu besleyen bu durum, kıskançlık olmasa da en iyi olma telaşına dönüşebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün özgür olmak isteyeceksin! Kırıp zincirlerini istediğini yapmak geçecek aklından. İçin içine sığmayacak, yerinde dahi duramayacaksın. Hayatının hemen her alanında kendi kararlarını vermek isteyeceksin. Bu arzu beraberinde değişim heyecanını da canlandıracak! 

Peki değişime nereden başlayacaksın? Bize soracak olursan, yaşam tarzın ve yaşadığın yeri değiştirmenin zamanı geldi. Zorlu geçen süreçleri sana hatırlatan yerden gitmek istiyor olabilirsin, bu konuda haklısın da! Yeni bir rota belirlemek, daha iyi bir iş ve daha iyi bir kariyer fırsatını da beraberinde getirecek. 

Tabii aşk da hayatına beklediğin yenilik enerjini getirebilir. Biliyoruz, özgürsün ama onunla da özgür olabilirsin. Belki de ortak pencerede buluşacağın senin gibi hırslı, başarılı ve akıllı bir partner bulacaksın. Bunu bir düşün deriz, seni hak eden kişi yakınında ve ona bir şans vermek hiç de fena bir fikir olmayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün birtakım güç tartışmalarının içerisine girebilirsin. Aman dikkat, romantik ilişkini de bu yüzden yıpratabilirsin. Her zaman dengeyi sağlamaya çalışan kararsız kişiliğin yeni, kararlı ve dediğim dedik bir ruh haline bırakabilir.

İşte tam da bu noktada, sinirler biraz gerilebilir. İstediğinin olması için ısrar etmene bile gerek yok oysa! Sakin kılırsan, işler zaten istediğin gibi olacak. Evrende bir denge var ve sen bunu bozacak kadar ısrarcı olursan, olacağı oldurmayabilirsin. Uzun lafın kısası, bugün biraz akışına bırakmalısın. Tevekkülünü et, gerisi gelecektir! 

Daha da önemlisi güç gösterisi ve otorite kurma çabasından da vazgeç. Bunu yerine istediğini almak için elinden geleni yap yeterli. Göreceksin kararlı ve net duruşunla istediğin her şeyi kısa yoldan elde edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün rekabet duygundan ve hırlarından arınmış gibisin! Her zamanki ısrarcılığın ve istekli kişiliğin sanki bir adım geri gidecek. Mücadele etmeyi bırakacaksın... Hatta biraz söylenmeye ve isyana da odaklanabilirsin! Bu halin herkesi şaşırtacak. 

İş bitirici, hızlı ve pratik kişiliğinin önüne geçen isyanların, seni de yoracak. Motivasyonunu düşüren retro, bunu bilerek hareket etsen iyi edersin. Zira senin kadar rekabetçi ve tutkulu birini pes etmiş görmek bizi de üzer. Gerçi gerektiğinde ayağa kalkarsın, ama yine de yavaşlama deriz. Özellikle de yıl bitmek üzereyken. 

Üzerindeki yükler ağır gelse dahi bugün pes etmenin hiç sırası değil. Hafta sonunu iş görüşmeleri, yatırımcı toplantıları ve proje çalışmaları ile geçir. Zira şimdi hazırlanırsan, yeni haftada kısmet ayağına kadar gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün hayata yetişmek isteyeceksin... Aynı anda her şeyi isteyecek, yerinde durmak ya da kısıtlanmak istemeyeceksin. Kır zincilerini, önünde hiçbir engel yok! Dilediğin gibi yaşa ve hayattan keyif al! 

Ne dersin, belki de bu akşam düşündüğünden uzun olur! Dostlar, arkadaşlar, eğlence, hoş sohbetler ve fiziksel anlamda da enerjini atacağın aktiviteler. İşte tam olarak buna ihtiyacın var. Kendini özgür hissetmeye, dilediğince yaşamaya ve bugün hiçbir şey düşünmeye... Stresten uzaklaştıkça hafifleyecek, hafifledikçe keyifleneceksin. 

Elbet günün sonunda hayatın gerçeklerine dönersin, ama bu motivasyon ile zihninin açıldığını da göreceksin. Daha önce fark etmediğin sorunların çözümleri zihninde belirecek adeta. Bugün enerjini depola, belli ki gelecek hafta bu sayede güzelleşecek. Ve işler yoluna girecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün alışkanlıklarını ve kalıplarını terk edeceksin. Seni köşeye sıkıştıran sınırları aşmanın tam zamanı. Bugüne dek zihnine koyduğun engeller artık umurunda olmayacak. Ne yalan söyleyelim, son zamanlarda seni rahatlamış görüyoruz. Sanıyoruz, bu retro en çok sana yarayacak. 

Tam da bu noktada bir süredir denemek istediğin şeylere yönelmeni tavsiye etmeliyiz. Ekstrem sporlardan tut da bir anlık karar ile çıkılacak seyahatlere... Kafan nereye eserse oraya gitmeye hazır olmalısın. Canının istediğini yapmak, üzerindeki sorumlulukları ve omuzlarındaki yükleri atmak sana güç de verecek.  

Rahatlamak ve ciddiyetten kurtulmak, biraz esnemeni sağlayacak. Bu sayede kalbini aşka da açacaksın. Duygularını kontrol etmeyecek, şımaracak, sevmenin ve sevilmenin tadını çıkaracaksın. Yeni yıla bolca eğlenerek gireceğin bugünden belli! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün bir anda ciddileşebilirsin. Hayatı her zamankinden daha fazla ciddiye alarak sorunları enine boyuna düşünebilirsin. Her şeyi düzeltme ve düzeni sağlama konusunda ciddi bir motivasyon ile harekete geçebilirsin. Sanıyoruz kendine yeni bir hayat inşa etmek gündeminde olacak. Bugüne dek vakit ayıramadığın şeylere ve hırslarına odaklanacaksın. 

Tam da bu noktada, iş hayatına ve kariyer hedeflerine yönelmeni tavsiye edeceğiz. Kendine yeni bir strateji ve yol haritası belirlemelisin. Bu sayede iş hayatında güçlü bir sıçrayış yakalayabilirsin. İş yerinde kontrolü eline alabilir, liderlik rolü ile ön plana çıkabilirsin. Kontrolü eline alırsan, işler istediğin gibi ilerleyecektir. Hadi onlara patronun kim olduğunu göster! 

Aman dikkat, bu tutumu özel hayatında da sergileme. Özellikle sevdiklerine ve partnerine karşı takınacağın bu düzeltme misyonu birtakım yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bırak sosyal hayatında her şey olduğu gibi kalsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kararsız olabilirsin! Sağa mı sola mı gideceğini, ne giyeceğini, ne istediğini belirlemekte zorlanabilirsin... Aynı anda her şeyin olmasını istiyor da olabilirsin! 

Planlı olursan önünde istediğini yapmak için koca bir gün var! Güne erken başlamalısın. Bu kararsızlıkları tolere etmek için bir an önce yola çıkmalısın. Hatta planını bir gün önceden yaptıysan, sakın bozma! Bunca kararsızlığın içinde seni kurtan bu olabilir. Belki de karar vermeyi sevdiklerine de bırakabilirsin. Hayatının kritik alanları dışında yüzeysel konularda etrafındakilerden destek alarak işleri kolaylaştırabilirsin. 

Tabii bu kararsızlığın sana bir de getirisi olacak! Üstlendiğin sorumlulukları unutacak ve hafifleyeceksin... Görünen o ki bugün düşündüğünde daha kolay geçecek. Ve aslında bu durumdan keyif de alacaksın. Hayatını olduğu gibi yaşamak, spontane kararlar vermek neşene neşe katacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın