Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzü bir hayli hareketli! Merkür başta olmak üzere pek çok gezegenin çekimine girebilirsin. Haliyle bu durum seni zihinsel bir meydan okumaya çekebilir. Böylece eski düşünce kalıplarını yıkmak için harekete geçebilir, kendini sert tartışmaların içinde bulabilirsin. Elbette değişim iyidir, ancak bunu yaparken dikkatli olman da gerekir. Duygusal anlamda zarar görmeden dengeyi bulman şart!

Tabii bu durum aynı zamanda geçmiş yaralarını da su yüzüne çıkartabilir. Cesaretini sorguladığın anlarda, bu yaralar sana güç kaynağı olacaktır. Görünen o ki değişmek için kendine gerekli motivasyonu kolayca bulacaksın. Ancak değişimin ruhunda yeni yaralar açmamasına da dikkat etmelisin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Hafta sonu duyguların da karışacak. Sadakat konusunda biraz bocalayabilirsin. Dikkatli ol tehlikeli sularda yüzüyorsun... Bize soracak olursan, kalbinin sesini dinlersen, duygusal anlamda dengeyi ve huzuru bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...