Günlük Burç Yorumuna Göre 10 Şubat Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün duygusal yoğunluğun artabilir! Hislerini her zamankinden çok daha net bir şekilde ortaya koyabilir, haliyle daha dobra ve gerçekçi olabilirsin. Özellikle iş hayatında söyleyemediklerini söylemeye başlayabilir, açık yüreklilikle kendini gösterebilirsin. Galiba risk almaya da hazırsın, çünkü içinden geleni filtre uygulamadan söylemeyi tercih edebilirsin.

Öte yandan bugün ikili ilişkilerinde de kendini net bir şekilde ifade edeceksin. Partnerinle arandaki sorunları masaya yatırmaya ve çözüme odaklanmaya hazırsın. Seni üzen her duruma karşı değişimi başlatmak ve kendini iyi hissetmek isteyeceksin.

Hızlı bir haftaya başlıyorsun. Etrafındakiler yanlış yapmasalar iyi ederler. Gerçi kendine karşı da dürüst olup olumlu ve olumsuz eleştiriler yapabilirsin. Daha iyi için çabalayan bir tavırla hayatı güzelleştirecek gibi görünüyorsun. Tabii sözlerini dikkatli seçsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...