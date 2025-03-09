Günlük Burç Yorumuna Göre 10 Mart Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, haftaya kendine dönerek başlayabilirsin. Yalnızlaşmak, izole olmak ve biraz geri çekilmek isteyebilirsin. Bu sayede kendini keşfedebilir, derinlerdeki hislerinle yüzleşebilirsin. Bastırdığın hisler, gerçek arzuların ve isteklerin ön plana çıkabilir. Hatta bu dönemde arzularını takip etmekten de kendini alamayabilirsin.

Gökyüzünde, Güneş ve Satürn’ün Balık burcundaki kavuşumunun güçlü etkisi hakimken iç sesini dinlemelisin. Bu sayede ne istediğini bulabilir, hayatında neredeyse alıştığın sorunları ve aslında değiştirmek istediğin yanlış düzeni tazeleyebilirsin. Şimdi rutinlerini değiştirmek için kalbinin derinlerine inme zamanı.

Haftaya sakin ve izole başlamanın keyfini çıkarmayı da unutmamalısın. Kendinle baş başa kalmanın avantajlarını fark etmeli, kim olduğunu hissetmeli ve hayattan beklentilerini anlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...