onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Burç Yorumuna Göre 10 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 10 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
09.12.2024 - 18:01

Hareketli bir güne başlıyoruz. Retroya rağmen çoğumuz için kıymetli bir kazanma döngüsünden söz etmek mümkün olacak. Bu fırsatı kaçırmasanız iyi edersiniz. Bugün gerektiğinde risk almayı, gerektiğinde hızlı kararlarla harekete geçmeyi bilmelisiniz! 

Peki, 10 Aralık Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 10 Aralık Salı günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gelişim odaklı olacaksın. Bir süredir ertelediğin ya da vakit bulamadığın eğitimler ve kurslar için vakit bulacaksın. Kişisel gelişimin yanı sıra mesleki gelişime odaklanacaksın. Yeni bir dil öğrenmek, uzmanlık alanını genişletmek ya da yüksek lisans yapmak gündeminde yer alabilir. 

Kendine kattığın her şey başarı konusunda önünü açacak. İlerleme odaklı ve yenilikçi adımlarla ileriye gideceksin. Görünen o ki Aralık ayını adım adım yükselerek kapatacaksın. Tam da bu aşamada söylemeliyiz ki adalet de yerini bulacak. Senin hakkın olan bir başkasına verildiyse bunun bedeli ağır olacak. Özellikle zam ve terfi konularında hakkını yiyenler işler rayından çıktığında yardımına muhtaç olacak. Bu aşamada karşılığını almadan harekete geçmemen gerektiğini unutma. 

Yoğun ve oldukça hareketli geçen bugünlerde kalbinin sesini dinlemeyi de unutma. Seni huzura yönlendirecektir. Senin dışında sevdiklerinin de destekleri ve emekleri ile güçleneceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kabuğuna çekileceksin. Geçmiş ile yüzleşerek biraz da ıssızlaştığın bir dönem başlayacak. Sükuta ve huzura ihtiyaç duyacaksın. Kendinle kalmak geçmişi ve geleceği düşünmek isteyeceksin... Bu aralar hayatını şekillendirmek için kendine ihtiyacın var gibi görünüyor. 

Özellikle iş hayatına dair kararlar vermek, düzeni sağlamak ve maddi anlamda kazanmak için kafanı toplamalısın. Yaşadığın kafa karışılıklarından ve kararsızlıklardan kurtulmalısın. Bugüne dek aldığın riskler nedeniyle kendini gergin hissedebilirsin. Kaybetme korkusu yaşayabilir, önlem almaya odaklanabilirsin. Bize soracak olursan geçmiş ile vakit kaybetmemelisin. Bunun yerine geleceğe odaklanmalı, yaptığın hataları da telafi edecek adımlar atmaya çalışmalısın. Risk almadan belirlediğin güvenli rota seni zarardan kâra da döndürecektir. 

Sırada duyguların var! İç dünyana odaklandığın bu süreçte romantik anlamda da yenileneceksin. Gerçek aşkı bulabileceğini söylemeliyiz. Kalbini aç ve ona bir şans ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün fikirlerini kendine saklamalısın. Düşündüklerini gerçeğe dönüştürmek için ise harekete geçmelisin. Yaratıcı fikirlerinle geleceğine yatırım yapma zamanın geldi. İş kurmak, kişisel hedeflerin doğrultusunda yeni projelere girişmek ve kazanmak için harika bir gün. 

İşte tam da bu yüzden fikirlerini kendine saklamalısın. Yaratıcı projelerinden söz ettiğin kişiler senden önce harekete geçebilir. Hatta bugünlerde yeterince güvenmediğin kişilerle iş yapmaktan da kaçın. Kağıt üzerinde ortaklık kurmadan ipleri kimsenin eline bırakma. Tüm bunların dışında yol göstermekten ve tavsiye vermekten de kaçınsan iyi edersin. Zira önerilerin neticesinde elde edilen sonuçlardan da sorumlu tutulabilirsin, bizden söylemesi. 

Geçtiğimiz günlerde başlattığın susma diyetine devam edebilirsin, belki de. Kendin için konuşmalı, başkaları ile arana sınır koymalısın. Bunu en çok da kendi güvenliğin için yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün maddi konulara odaklanacaksın. Finansal kararlar aldığın bir gün olacak! Bu aşamada hem mevcut mali durumunu, gelir ve gider dengeni dikkatle ele alacaksın hem de yeni kazançlar elde etmek için harekete geçeceksin. 

Tam da bu noktada kariyer planlarına odaklanmalısın. Çalıştığın yerdeki düzeni iyileştirmek için ne yapabileceğini değerlendirmelisin. Gelecek yılın zammını artırmak adına performansını yükseltmeyi hedeflemelisin. Verimli çalışmak için kendine güçlü bir motivasyon kaynağı bulmalısın. Yeteneklerini sergilemeli, başarılarından söz ettirmelisin. Öte yandan artık yeni bir iş aramanın da zamanı gelmedi mi? Bir an önce harekete geçerek kazanmaya oynamalısın. Uluslararası işlere yönelmeli, kazanç şeklini değiştirmenin bir yolunu bulmalısın. 

Profesyonel hayatına odaklandığın bugün boyunca karşına çıkan fırsatları ise iyi değerlendirmelisin. Attığın her adımda kazanarak güçlenecek, güçlendikçe başarının motivasyonu ile hırslanacaksın. Bu ayı çok çalışarak geçirmen gerekebilir, ama bunu kendin için yaptığını unutma. Bu yatırımın karşılığını alacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, güne biraz gergin başlayabilirsin. Sanki kontrolü kaçırmış gibisin. Seni kızdıran düşüncelere dalıyor ve yanlış kişilerle fazla haşır neşir oluyorsun. Mars retrosunun etkisiyle belki de insanları yeterince gözlemlemiyor, ani kararlarla hayatlarına müdahale ediyorsun. 

İşte tam da bu noktada daha geniş bir perspektiften bakmalısın. Başkalarının senin hayatına karışmasından hoşlanmadığın gibi sen de fazla müdahaleden kaçınmalısın. Açıkçası sınırları belirlemeli, kendi hayatına odaklanmalısın. Zira, bu aralar senin ihtiyacın olan tek şey kendine dönmek. Bireysel düşünmek ve buna göre hareket etmek. Önceliklerin değişirse, fazladan gösterdiğin çaba ve aşmak zorunda hissettiğin zorluklardan da kurtulacaksın. Sanki adeta hafifleyeceksin. 

Böylece kendine, işine ve eğlenmeye zaman ayıracaksın. Zamanını daha verimli bir şekilde geçirmenin yolunu bulacaksın. Hayattan aldığın tat ve mutluluk artacak. Daha pozitif bir perspektiften bakacak ve yeni yıla giderken umutlarının da arttığını hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bazı yüklerinden kurtulacaksın. Hayatını iyileştirmenin bir yolunu bulacaksın. Kafanda kurduklarından, seni yiyip bitiren düşüncelerden ve korkularından uzaklaşacaksın. Daha pozitif düşüncelere odaklanacaksın. Her zaman tüm alternatifleri düşünerek oluşturduğun senaryolara vereceksin. 

İşte tam da bu noktada hafiflediğini fark edeceksin. Aslında Mars retro bu anlamda sana iyi gelecek. Düşünmenin önüne geçecek, yavaşlamanı sağlayacak ve seni yorulmaktan kurtaracak. Belki de bu sayede bir süredir başlamak istediğin ancak ertelediğin işlere de yönelebilirsin. Düşünmekten kurtulduğunda hatekete geçmenin bir yolunu bulacaksın. Açıkçası bu dünyanın beklediği şey. Zira Başak burçları harekete geçtiğinde dünya güzelleşir, işler yoluna girer, düzen sağlanır ve kusursuz olan mümkün olur. 

Hem kendi hayatını yoluna sokabilir hem de başkalarının yolunu aydınlatabilirsin. Bu arada biraz kendine de vakit ayırmalısın. Sevmeli, sevilmeli ve duygularından güç almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dengeni bozan her şeyden uzaklaşacaksın. Özellikle romantik yaklaşımlarla kalbini çalıp sınırlarını genişletmeni sağlayan kişilerden uzaklaşacaksın. Tabii bu senin için biraz zor olacak. Ancak kendini korumak için bunu yapman gerektiğini artık kesin bir şekilde biliyorsun! 

Hayatının kontrolünü eline almak, rutinler oluşturmak ve düzeni sağlamak için dengeye ihtiyacın var. Zira denge sana güç veriyor! Bu yüzden hiç kimsenin sınırlarını altüst etmesine izin vermemelisin. Bu sayede duygusal anlamda güçlenmenin yanı sıra, profesyonel anlamda da fayda sağlayacaksın. İş hayatına daha fazla odaklanacak, yaratıcı enerjilerini ortaya çıkaracaksın. Başarını katlayacak, her zaman olduğu gibi elinin değdiği her şeyi güzelleştireceksin. Buna kendi hayatın da dahil olacak! Görünen o ki bu kez mum dibine de ışık verecek. 

Motivasyonunun son derece yüksek olduğu bugün kazanmanın da tadını çıkarmalısın. Çünkü attığın adımlar seni maddi kazanca da götürecek. Finansal sorunlardan ve boyunu aşan giderleden kurtulacaksın. Kazandıkça kazanacak bu yüzden risk almak da isteyeceksin. Bize soracak olursan, kazanma dengesini bozmamak adına risk almaktan kaçınmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün istediğini elde etmek için son kez sabretmelisin. Kendini başkalarına kanıtlamak zorunda degilsin. Önce bunu kabul et, sonra da bir işe başlamak için onaylanmayı beklemeyi bırak. Zira sen oldu diyorsan, olmuştur. 

Doğruyu görebilen, başarıya ulaşmak için büyük mücadeleler veren hırslı ve akıllı bir karaktere sahipsin. Bu yüzden kendine güvenmelisin. Yapabileceklerinin bir sınırı dahi olmadığını unutmamalısın. Dahası her zaman daha fazlasını elde edebilecek cesarete sahip olduğunu hatırlamalısın. Böylece hayatında hem maddi hem de manevi anlamda olumlu gelişmeler yaşanacak. İşini genişletme fırsatı bulacak, daha fazla çalışacak ve daha fazla kazanacaksın. Kazandıkça motivasyonunun ve öz güveninin de arttığını göreceksin. Zaten bu aşamada başkaları tarafından onaylanmayı beklemeyi bırakacaksın. Kısacası ilk adımı attıktan sonra seni hiçbir şey durduramayacak. 

Gelelim manevi anlamda yaşayacağın değişime. Ruh eşine yeterince zaman ayıracak ilişkini düzene sokmak için elini taşın altına koyacaksın. Tutkularını aranızdaki bağları güçlendirmek için kullanacak ve aşk ile dolacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün tamamen kendine odaklanacaksın! Duygusal iniş çıkışlardan, aşkın ihtirasından, hislerinin çekiminden ve arzularından sıyrılacaksın. Galiba bu Mars retroda her şeyden uzaklaşıp kendine döneceksin. 

Ne dersin biraz yalnız kalmak, uzun bir yolculuğa çıkmak ve hayallerine odaklanmak harika olmaz mı? Mevcut düzeninden uzaklaşma fırsatı bulduğunda hayatındaki pek çok şeyi objektif bakmaya başlayacaksın. Eksik ve yanlışların nerede olduğunu göreceksin. Mutlu olmanın bir yolunu bulacaksın... İşte tam da bu noktada geri döndüğünde aynı düzene devam etmemek için yeni yollar keşfedeceksin. Bu yıl pek çok kez söylediğimiz iş değişikliği konusunda henüz aksiyon almadıysan, sonunda harekete geçeceksin. Belki de gittiğin yerden gelmeyeceksin! 

Yerinde durmayı sevmediğini biliyoruz. Artık yerimde durmana gerek de olmadığını düşünüyoruz. Çünkü yeni yılda yeni umutlar, yeni heyecanlar ve yeni maceralar seni bekliyor. O yüzden şimdiden harekete geçmek kendin için yapacağın en büyük yatırım olacaktır. Şansın da yolun da açık iken asla durmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yine bileceksin! Hislerin bu kez de seni yanıltmayacak ve gerçekleri görmeni sağlayacak. Yalanlar, sinsi planlar ve içten pazarlıklı düşmanlar ortaya çıkacak. Hızını kesmeye çalışanlar, seni yolundan döndürüp başarılarına sahip olmayı isteyenler başarısız olacaklar. Zira seni kandırmak hiç kolay değil! 

Detaylar ile fazla uğraşıyor olabilirsin, ancak büyük resmi görmeyi asla ihmal etmiyorsun. Bu da seni gerçek bir profesyonel yapıyor. Her zaman bir yolunu bulup başarı elde ediyorsun. Zodyak'ın en çok kazanan ve başaran burçları arasındaki yerini yine alıyorsun. İşte tam da bu aşama söylemeliyiz ki Mars retroda yıl boyunca kaybettiklerini telafi edebilirsin. Hatta adım adım yeni yıla gittiğimiz bugünlerde adından söz ettirecek başarılar elde edeceksin. Göz kamaştırmaya ve yılın enleri arasında yerini almaya hazır ol. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Bu aralar biraz da romantizme yönelmelisin. Partnerini şımartmalı, tutkulu ve romantik bir ilişki için çaba harcamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün hayal kuracaksın. Üstelik gerçekleştirmek üzere kurduğun hayeller için hiç beklemeyecek, vakit kaybını göze alamayacaksın. Böylece adından söz ettirecek başarılara imza atacaksın. 

Görünen o ki Mars retroda herkes yavaşlarken sen hızlanacaksın. Yılın hatta yeni yılın şanslıları arasında yer almak üzeresin. Bunun için motivasyonunu asla kaybetmemelisin. Modun düştüğü anlarda bedensel anlamda kendini güçlendirerek hareket enerjini yönetmelisin. Belki de spora başlamak, egzersiz takvimini genişletmek ve daha fazla hareket etmek de bunun için iyi bir yol olabilir. Harekette bereket var derler, sen de bunu yakın zamanda göreceksin. 

Tam da bu noktada biraz aşktan söz etmek istiyoruz! Gittiğin spor salonundan, sahilde yaptığın yürüyüş sırasında ya da günlük rutinine eklediğin spor aktiviteleri esnasında yeni insanlarla tanışabilirsin. Bu tanışma ise sana kalbinin sahibini getirecek. Duygusal bağlar kuracağın bir partner ya da dost edinmek üzeresin. Üstelik bu ilişki uzun vadede sana çok şey katacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ilişkilerinde dengeyi tutturmaya odaklanacaksın. Sana zarar getireceğini hissettiğin insanlardan hızla uzaklaşacaksın. Duygusal kişiliğine rağmen, ilişkilerine her zamankinden daha objektif bir şekilde bakma şansı bulacaksın. Görünen o ki artık duygularını kimsenin incitmesine izin vermeyeceksin. 

İşte tam da bu noktada yalnızca romantik ilişkilerinde değil, profesyonel ilişkilerinde de kar zarar denklemini dikkatle kuracaksın. Seni maddi ve manevi anlamda destekleyen, bekleyen ve önünü açan kişilerle ilişki kuracaksın. Böylece yolunun aydınlandığını fark edeceksin... Zira sen fırsat vermediğinde, kimse sınırlarını ihlal edemez. Artık bunu net bir şekilde göreceksin. Galiba Mars retro her zamankinden daha az duygusal olmanı da sağlıyor. Bu fırsatı kaçırma ve Şubat ayına kadar kendine gerçekten güvenli bir alan inşa et. 

Bütün bunların dışında, bu aralar belki de ailene de daha fazla vakit ayırabilirsin. Sevdiklerin ile getireceğin kaliteli zamanda önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Aile içindeki bazı konuşmalar, dostunu düşmanını daha iyi ayırt etmeni sağlayabilir. Bu nasihatları görmezden gelme deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın