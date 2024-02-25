Güngören'de Kaldırım Çöktü, Oradan Geçen 3 Kişi Çukura Düştü
Güngören'de Kaldırım Çöktü, Oradan Geçen 3 Kişi Çukura Düştü
Güngören’de vatandaşların yürüdüğü sırada kaldırım çöktü. O esnada kaldırımda olan biri kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere 3 kişi boşluğa düşerek yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından çukurdan çıkarıldı. Çöken kaldırımın yanındaki bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.
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Olay, 15.30 sırlarında Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi yolda yürürken bir anda kaldırımda çökme meydana geldi.
Kaldırımın çökmesiyle 3 kişi çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Çukura düşen vatandaşlar çevredekiler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken çöken kaldırımın yanındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Binada yapılan incelemenin ardından karot örneği alınmasına karar verildi.
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Vah benim güzel istanbulum vah,vah ki ne vah depremde ve sonrasında olacakları hayal bile edemiyorum dehşete düşüyorum ,Allahım sen merhamet eyle ....
Ülke dökülüyor amk…
Heralde bu olaylar bir nevi prova deprem provası