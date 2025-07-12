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Güneşlenirken Ağır Yemek Yiyemeyenlere: Plajda Serinletecek Sağlıklı Yiyecekler Listesi Yapıyoruz!

etiket Güneşlenirken Ağır Yemek Yiyemeyenlere: Plajda Serinletecek Sağlıklı Yiyecekler Listesi Yapıyoruz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 19:01

Sonunda sabahtan akşama kadar deniz, kum, güneş takılabileceğimiz yılın en keyifli zamanları geldi! Ama bu keyifli saatlerin yanında işin bir de yemek kısmı var. Sıcakta ağır yemek bir süre sonra kabusa dönüşebiliyor. Bu yüzden sağlıklı yiyeceklere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz.

Bu yiyecekler nelermiş? Kaydırmaya devam edin. 

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1. Soğuk Meyve Dilimleri

1. Soğuk Meyve Dilimleri

Yazın en güzel yanlarından biri de elbette yaz meyveleri! Hele buzdolabından çıkarıp soğuk soğuk tüketmek insana büyük keyif veriyor. Peki, bu meyvelerin sahil kenarında yenilebilecek çok güzel bir atıştırmalık olduğunu söylesek? Karpuz, kavun, ananas, üzümü karıştır. Saklama kabına koyduktan sonra üstüne biraz da buz at. İşte bu kadar!

2. Yoğurtlu Meyveli Pafe

2. Yoğurtlu Meyveli Pafe

Hem lezzetli, hem sağlıklı, hem de doyurucu bir lezzet arıyorsan işte aradığın lezzet burada! Evde hazırladığın bir kavanoz parfe seni gün boyu tok tutar. Üstelik yapımı da çok basit. Kat kat dizilmiş yoğurt, granola ve taze meyveler… Tatlı ihtiyacını da sağlıklı bir şekilde karşılar.

3. Sebze Çubukları

3. Sebze Çubukları

Bu önerimiz kulağa daha basit gelebiliyor ama aksine plajda yemesi çok keyifli yiyeceklerden bir tanesi. Denizden çıkmış keyif yaparken limonlu, az tuzlu salatalık ve havuç çubuklarını çıtır çıtır yemek muhteşem bir olay. Yanında yoğurtlu veya humus bazlı bir dip sosla pratik bir atıştırmalığa da dönüşüyor. Daha ne olsun?

4. Hafif Sandviç

4. Hafif Sandviç

Sandviçi de gayet sağlıklı bir sahil atıştırmalığına dönüştürebilirsiniz. Öncelikle beyaz ekmekten kesinlikle uzak durun! Tam buğday ya da çavdar ekmeğinin içine sebzeli, avokadolu ya da az tuzlu beyaz peynir ekleyebilirsin. Bu sandviç seni ağırlaştırmaz. Aksine tok ve enerjik hissettirir.

5. Buzlu Bitki Çayı

5. Buzlu Bitki Çayı

Sahilde denizden çıkmış güneşlenirken canının soğuk bir içecek çekmemesi imkansız. Hazır içeceklere yönelmek yerine sahile kendin evde hazırladığın içecekleri götürebilirsin. demlenmiş nane-limon, yeşil çay ya da soğuk rooibos çaylarını termosuna doldur, içine buz at ve sahilde keyifle iç.

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6. Chia Tohumlu Puding

6. Chia Tohumlu Puding

Bir gece önceden süt veya badem sütüyle hazırladığın chia pudingleri afiyetle sahil kenarında yiyebilirsin! Üstelik o kadar tok tutuyor ki, canın sağlıksız hiçbir şeyi çekmeyecek. Küçük kavanozlara koyduğun pudingini meyvelerle süslemeyi unutma!

7. Şekersiz Havuç Topları

7. Şekersiz Havuç Topları

Sahil kenarında canım deli gibi şekerli yiyecekler yemek istiyor diyorsan havuç topları tam aradığın tarif! Rendelenmiş havucu biraz tarçın, yulaf ezmesi ve hurmayla karıştırıp minik toplar haline getiriyorsun. Daha sonrasında etrafına Hindistan cevizi serpiştir. İşte rafine şekersiz ama çok lezzetli sağlıklı atıştırmalıklar.

8. Makarna Salatası

8. Makarna Salatası

Sağlıklı beslenmek isterseniz her şeyin bir alternatifi olduğunu unutmayın, makarna salatası da buna dahil. Elbette mayonezli ve bol soslu değil. Tam buğday makarnayı haşlayın ve içine doğranmış cherry domates, salatalık, mısır, taze nane veya fesleğen gibi damak zevkinize hitap eden sağlıklı yiyecekleri ekleyin. İşte sizi saatlerce tok tutacak o tarif.

9. Yulaflı Atıştırmalık

9. Yulaflı Atıştırmalık

Yulafı sade, tatsız, tutsuz bir yiyecek olarak düşünmeyin. Lezzetli tarifler ile vazgeçemeyeceğiniz bir tada dönüşebilir. Yulaf ezmesi, muz püresi, bir avuç kuru meyve (özellikle kuru üzüm ya da yaban mersini harika olur), biraz fındık ya da ceviz, isteğe bağlı olarak da bal ya da fıstık ezmesi. Hepsini karıştırıp, Airfryer'da pratik bir şekilde pişirin. Buzdolabında bekletip, sahile giderken çantanıza atın!

10. Ev Yapımı Limonata

10. Ev Yapımı Limonata

Sıcaklara karşı en iyi gelen içecek nedir? Tabii ki bol buzlu bir limonata! Ama markette satılanlardan bahsetmiyoruz.  Evde limonata hazırlamak çok kolay. 2-3 limonun suyunu sık, içine biraz taze nane yaprağı, birkaç ince limon dilimi ve isteğe göre bal veya çok az şeker ekle. Termosunuzun içine buz doldurup, limonatayı da ekleyin. İşte bu kadar!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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