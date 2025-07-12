Güneşlenirken Ağır Yemek Yiyemeyenlere: Plajda Serinletecek Sağlıklı Yiyecekler Listesi Yapıyoruz!

Yulafı sade, tatsız, tutsuz bir yiyecek olarak düşünmeyin. Lezzetli tarifler ile vazgeçemeyeceğiniz bir tada dönüşebilir. Yulaf ezmesi, muz püresi, bir avuç kuru meyve (özellikle kuru üzüm ya da yaban mersini harika olur), biraz fındık ya da ceviz, isteğe bağlı olarak da bal ya da fıstık ezmesi. Hepsini karıştırıp, Airfryer'da pratik bir şekilde pişirin. Buzdolabında bekletip, sahile giderken çantanıza atın!