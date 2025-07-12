Güneşlenirken Ağır Yemek Yiyemeyenlere: Plajda Serinletecek Sağlıklı Yiyecekler Listesi Yapıyoruz!
Sonunda sabahtan akşama kadar deniz, kum, güneş takılabileceğimiz yılın en keyifli zamanları geldi! Ama bu keyifli saatlerin yanında işin bir de yemek kısmı var. Sıcakta ağır yemek bir süre sonra kabusa dönüşebiliyor. Bu yüzden sağlıklı yiyeceklere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz.
Bu yiyecekler nelermiş? Kaydırmaya devam edin.
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1. Soğuk Meyve Dilimleri
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2. Yoğurtlu Meyveli Pafe
3. Sebze Çubukları
4. Hafif Sandviç
5. Buzlu Bitki Çayı
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6. Chia Tohumlu Puding
7. Şekersiz Havuç Topları
8. Makarna Salatası
9. Yulaflı Atıştırmalık
10. Ev Yapımı Limonata
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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