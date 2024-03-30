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Güneşin Sıcak Işıkları Altındaymışcasına Yaz Mevsiminin Coşkusunu İliklerine Kadar Hissettirecek 15 Şarkı

etiket Güneşin Sıcak Işıkları Altındaymışcasına Yaz Mevsiminin Coşkusunu İliklerine Kadar Hissettirecek 15 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 14:01

Yaz mevsiminin gelmesini dört gözle bekleyenlere harika bir hizmet sunuyoruz! İşte sıcak yaz günlerinin enerjisini ve keyifli anlarını hatırlatan 15 şarkı! Bu şarkılar, enerjik ritimleri ve dans edilebilir melodileriyle yaz mevsimini iliklerine kadar hissettirecek👇

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1. Edward Maya & Vika Jigulina - Stereo Love

2. Inna - Sun Is Up

3. GALA - Freed from desire

4. Robin Schulz - Sugar (feat. Francesco Yates)

5. Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo

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6. The Wanted - Chasing The Sun

7. Pitbull - Feel This Moment ft. Christina Aguilera

8. Anna Vissi - Psihedelia

9. Harry Styles - As It Was

10. Hadise - Yaz Günü

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11. Ziynet Sali - Kalbim Tatilde

12. Yalın - Tatlıyla Balla

13. Serdar Ortaç - Yaz Günü

14. Nayer ft. Pitbull & Mohombi - Suave (Kiss Me)

15. Calvin Harris - Outside ft. Ellie Goulding

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Peki, sana yazın sıcaklığını hissettiren şarkı hangisi? Yorumlarda buluşalım👇

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