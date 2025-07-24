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Güneşe Maruz Kalmadan Bronzlaşmak Mümkün mü? En İyi Bronzlaştırıcılar Listesi

etiket Güneşe Maruz Kalmadan Bronzlaşmak Mümkün mü? En İyi Bronzlaştırıcılar Listesi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 16:31

Yazın gelmesi demek bronzlaşmak demek. Güneşte uzun saatler geçirmeden bronz bir tene kavuşmayı herkes istemez mi? Cildinizin bronz görünmesini istiyorsanız o zaman sizin için listelediğimiz en iyi bronzlaştırıcılara bir göz atın deriz!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Institut Esthederm Hydra Boost Self Tanning Cream Gel

Institut Esthederm Hydra Boost Self Tanning Cream Gel

Yüz ve vücut için uygun bronzlaştırıcı ile güneşsiz şekilde bronzlaşabiliyorsunuz. Uzun süre kalıcı etkisiyle en sevdiğiniz bronzlaştırıcılardan biri olmaya aday! Pürüzsüz bir etki bırakan bronzlaştırıcı doğal bronzluk etkisiyle oldukça iyi. Cildi de nemlendiren bronzlaştırıcı tüm ciltlere uyumlu.

Institut Esthederm Hydra Boost Self Tanning Cream Gel

Nuxe Sun Güneşsiz Bronzlaştırıcı Nemlendirici Krem

Nuxe Sun Güneşsiz Bronzlaştırıcı Nemlendirici Krem

Güneş olmadan da broznlaşmak mümkün. Bunun için bronzlaştırıcı kremlere ihtiyacınız var. Bu bronzlaştırıcı krem de onlardan biri. Bronzlaştırmanın yanında nemlendirici etkisi de olan kremle doğal bir bronzluğa kavuşacaksınız. Bronzlaşmanın yanında cildinize ışıltı da katıyor. Tatlı portakal ve vanilya aromasıyla cildiniz mis gibi kokuyor.

Nuxe Sun Güneşsiz Bronzlaştırıcı Nemlendirici Krem

Caudalie Güneşsiz Bronzlaştırıcı Damla

Caudalie Güneşsiz Bronzlaştırıcı Damla

Güneşsiz bronzlaşmanızı sağlayacak bu ürün damla şeklinde. %100 doğal türevli olan damlayla teniniz istediğiniz bronzluğa kavuşacak. Doğal bronzluk elde edeceğiniz damlayı yüz kreminizle karıştırarak uygulayabilirsiniz. Bronz bir tene kavuşmak için kullanmanız gereken ürün bu! Ayrıca bu bronzlaştırıcının vegan içeriği var.

Caudalie Güneşsiz Bronzlaştırıcı Damla

Eda Taşpınar Dark Güneşsiz Bronzlaştırıcı

Eda Taşpınar Dark Güneşsiz Bronzlaştırıcı

Güneşsiz bronzlaştırıcı ürünlerinden biri olan bronzlaştırıcı hızlıca etkisini gösteriyor. İleri seviyede bronz bir teniniz olmasını istiyorsanız bu bronzlaştırıcıyı deneyebilirsiniz. Ürünü kullandıktan birkaç saat sonra teninizdeki değişimi göreceksiniz. Kullanmaya devam ettikçe renk tonunuz daha da iyi oturuyor. Haftada 3 kere kullanılması tavsiye edilen bronzlaştırıcı buğday tenliler ve ileri seviye bronzluk isteyenler için ideal.

Eda Taşpınar Dark Güneşsiz Bronzlaştırıcı 200 ml

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer Güneşsiz Bronzlaştırıcı Sprey

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer Güneşsiz Bronzlaştırıcı Sprey

Bronzlaştırıcıyı sprey olarak tercih edenlerdenseniz bu ürün tam sizlik. Bronzlaşmanın ötesinde cildinize ışıltı ve doğal görünüm veren sprey %100 bitkisel kaynaklı formüle sahip. Tek kullanımda bir haftaya kadar bronzluk sürüyor. Vücudun her bölgesine uygulanabilecek bronzlaştırıcı sprey sayesinde güneş olmadan da bronzlaşabileceksiniz.

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer Güneşsiz Bronzlaştırıcı Sprey

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Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi

Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi

Güneş ışınlarına karşı etkili güneş kremi, 50 faktör. Jel krem, cildin nemli kalmasını da sağlıyor. Doğal bir görünüm sunan güneş kreminin açık ve koyu olmak üzere iki tonu var. Yüzdeki kusurları azaltmaya yardımcı formülüyle bu güneş kremini denemeniz gerek!

Heliocare Color Gelcream Light Buğday Renkli Güneş Kremi

Bioxcin Sun Care Tüm Ciltler için Bronzlaştırıcı Yağ

Bioxcin Sun Care Tüm Ciltler için Bronzlaştırıcı Yağ

Tüm cilt tiplerine uygun bronzlaştırıcı yağ ile istediğiniz bronzluğa kavuşacaksınız. Hem güneş ışınlarına karşı etkili hem de bronzlaştırıcı arıyorsanız bu yağı alabilirsiniz. Güneş ışınlarına karşı orta derece etkisi olan bronzlaştırıcı yağın içerisinde kakao ve havuç yağı var. Bu sayede doğal, hızlı ve kalıcı bronzluğa kavuşuyorsunuz. Bu yağ bronzlaştırırken aynı zamanda cildi nemlendiriyor.

Bioxcin Sun Care Tüm Ciltler için Bronzlaştırıcı Yağ

Gisele Denis Facial Instant Bronzer

Gisele Denis Facial Instant Bronzer

Yüz bölgesi için kullanılabilen bronzlaştırıcı hızlıca bronzlaşmanızı sağlıyor. Altın tonunda bronzlaşmak için bu ürünü kullanabilirsiniz. Cildinizi hızlı şekilde bronzlaştırırken cildinizdeki nem seviyesini de ayarlıyor. Yaşlanmanın ana belirtilerinin ortaya çıkmasını da yavaşlatan bronzlaştırıcı güneşe karşı çok hassas olmayan ve belli derecede bronzlaşan ciltler için uygun. 

Gisele Denis Facial Instant Bronzer

INCIA Bronzlaştırıcı Doğal Yağ

INCIA Bronzlaştırıcı Doğal Yağ

Kolay şekilde bronzlaşmak için bu doğal yağı alabilirsiniz. Cilde kadifemsi bir görünüm kazandıran yağ ile istediğiniz bronzluğa kısa sürede kavuşacaksınız. Cildi nemlendiren yapısının yanında canlandırıcı etkisi de var. Yapay koku ve boya içermeyen doğal yağ, içindekiler sayesinde güzel kokuyor.  

INCIA Bronzlaştırıcı Doğal Yağ

Lancaster Tan Deepener Tinted

Lancaster Tan Deepener Tinted

Bronzlaşmak için kullanabileceğiniz bu jel bronz veya güneşe alışmış ciltler için ideal. Hafif renkli vücut jeli ile cildiniz anında ışıltı kazanıyor. Cildin nemsiz ve kuru kalmasını engellemeye yardımcı jelle yumuşak ve bronz bir cilde kavuşacaksınız.

Lancaster Tan Deepener Tinted

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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