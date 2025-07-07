Güneş Sonrası Cilt Bakımı Nasıl Yapılmalı, Hangi İçerikler Kullanılmalı?

Deniz, kum, ter, güneş kremi, bir de üzerine 5 saat güneş banyosu... Vücut adeta 'temizlenmek istiyorum' diye bağırıyor. Ama bu temizlik işini sakince yapmak gerek. Kaynar suyla yıkanmak mı? Aman diyelim! Ilık suyla duş al, cildin fazla yükü üzerinden atsın ama sinirlenmesin.

Bu sırada öyle bol köpüklü, sert sabunlar da yok. Nazikçe temizleyen ürünler kullan.