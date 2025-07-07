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Güneş Sonrası Cilt Bakımı Nasıl Yapılmalı, Hangi İçerikler Kullanılmalı?

etiket Güneş Sonrası Cilt Bakımı Nasıl Yapılmalı, Hangi İçerikler Kullanılmalı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 15:03

Yazın güneşi güzel ama etkisi zalim. Özellikle de cildinize uzun süre güneşe maruz kaldıysanız, cildinizin susuz kalması ve doğal ışıltısını yitirmesi kaçınılmaz olabilir. Ama üzülmeyin, doğru bakım adımlarıyla cildinizi adeta baştan yaratabilirsiniz. Peki, güneş sonrası cilt nasıl toparlanır?

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1. Güneşten döner dönmez "Suuuu!" diye banyoya koşanlar, size selam olsun. 🚿

Deniz, kum, ter, güneş kremi, bir de üzerine 5 saat güneş banyosu... Vücut adeta 'temizlenmek istiyorum' diye bağırıyor. Ama bu temizlik işini sakince yapmak gerek. Kaynar suyla yıkanmak mı? Aman diyelim! Ilık suyla duş al, cildin fazla yükü üzerinden atsın ama sinirlenmesin.

Bu sırada öyle bol köpüklü, sert sabunlar da yok. Nazikçe temizleyen ürünler kullan.

2. Havluyla ovalamak mı? Artık o dönem bitti.

O duş sonrası havluyla kendini silkeleme dönemi çoktan kapandı. Hele güneşten gelmişsen, cildin zaten yorgun. Onu bir de lif gibi havluyla ovmak olmaz. Yumuşak bir havluyla tampon hareketlerle nemi almak yeterli. Sanki yüzünü bir buluta bastırıyormuşsun gibi düşün. Cildin böyle nazik davranılmayı hak ediyor.

3. Cildini temizledin, kuruladın. Şimdi sıra esas meselede: Bakım!

Şimdi işin eğlenceli kısmı geliyor: Sür sür parlasın bölümü! Ama şaka bir yana, güneş sonrası kullanılacak ürünlerde bazı içerikler var ki, cildi adeta “oh be!” dedirtecek cinsten. Ne mi bunlar?

  • Aloe bitkisi özlü jeller

  • Salatalık gibi ferah bitkilerden gelen nemlendiriciler

  • Sprey formda hafif yapılı ürünler

  • Jel formu, hemen emilen ferahlatıcı losyonlar

Bu ürünleri seçerken kokusuz olanları tercih etmen bonus olur. Çünkü bazı parfümler, güneş sonrası cildi daha çok zorlayabiliyor.

4. Nemlendirme olmazsa olmaz!

Tüm gün güneşte kalmış, tuzlu suyla yıkanmış, üzerine güneş kremi sürülmüş bir cilt düşün… Sence bu cilt şu an neye ihtiyaç duyuyor? Tabii ki neme! Ve bu nem sadece içtiğin suyla değil, sürdüğün ürünle de olur.

Yaz sonrasında ağır kremler yerine; hafif yapılı, hemen emilen, yapış yapış his bırakmayan ürünler kullan. Jel formda olanlar favori. Sürerken minik minik masaj yapmayı da unutma.

5. Sadece dıştan değil, içten de destekle: Su iç su!

Yaz deyince aklına havuz, deniz, güneş geliyor ama cildin aklına hep su içmek geliyor. Yeterince su içmezsen, ne sürersen sür faydasını yeterince göremezsin. Cildin canlı görünmesini sağlayan şeylerden biri de içerden gelen desteğin. Yanına büyük bir şişe al, her saat başı iç.

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6. Her değişimi bronzluk sanma!

Güneş sonrası vücudunda bazı bölgelerin daha koyu, bazılarının daha açık olduğunu fark ettiysen şaşırma. Bu tamamen pozisyonla, güneş alma süresiyle ve krem sürülüp sürülmemesiyle alakalı. Eğer bazı yerlerde daha fazla kuruluk ya da solgunluk hissediyorsan, bu bölgeler için serinletici spreyler ya da nemi yoğun ürünlerle destekleyici bir bakım yapılabilir. Ancak o bölgeyi ovalamak ya da sık ürün değiştirmek işleri daha karmaşık hale getirebilir.

7. Ertesi gün “yine güneşe çıkacağım” diyorsan bir düşün deriz.

Güneş sonrası bakım sadece bir akşamlık bir şey değil. Cildin toparlanması zaman alır. O yüzden ertesi gün yeniden plajın ortasına kendini atmak yerine, biraz gölgede kal. Şapka tak, pamuklu giysiler giy, cildine birkaç gün izin ver. Biraz sabredersen hem cildin mutlu olur hem bronzluğun daha eşit dağılır.

8. “Peeling mi yapsam?” diyenleri şöyle alalım… Biraz bekleyin.

Güneş sonrası cilt zaten yorgun. Böyle bir dönemde kese yapmak, peeling uygulamak, yoğun bakım maskeleri sürmek falan... Yok, bunlar şimdilik rafa kaldırılsın. Cildin şu an senden sadece şefkatli bir dokunuş bekliyor. Sert davranmak yok. Birkaç gün sonra, cilt kendine gelince o konuları tekrar konuşuruz.

9. Unutma, burada mesele sadece bir şey sürmek değil; ne sürdüğünü bilmek.

Cilt zaten güneşten sonra fazlasıyla yoğunluk yaşamışken, ona yeniden yük bindirmek istemeyiz. O yüzden bakım ürünlerinde seçici davranmak önemli. Şeffaf, hafif, hızla emilen yapılar bu noktada favori. Üstelik bazı ürünler yalnızca içeriğiyle değil, kullanım şekliyle de fark yaratır. Örneğin buzdolabında bekletilmiş bir losyonu uygulamak, adeta mini bir SPA etkisi yaratabilir. Geceleri uygulanan basit bir su spreyi bile bazen o kadar iyi gelir ki, sabah aynaya daha mutlu bakarsın.

10. Güneş sonrası cilt bakımını ne kadar özenle yaparsan yap, bu rutini tamamlayan en önemli adım hâlâ gün boyu koruyucu kullanmak.

Çünkü cilt, dış etkenlere karşı en savunmasız olduğu dönemlerde  korunmaya ihtiyaç duyar. Bu koruma sadece yaz tatilinde değil; bulutlu bir havada yürürken, şehirde kısa bir yolculuk yaparken ya da pencere kenarında otururken bile gerekli. Koruyucu ürünler, cildin maruz kaldığı ışınlara karşı bir kalkan görevi görerek, hem oluşabilecek leke oluşumunu önlemeye hem de cildin daha uzun süre dengede kalmasına yardımcı olur.

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11. Ve son olarak: Dinlenmeyi unutma.

Güneş sonrası toparlanma sadece ürünlerle olmaz. Kaliteli bir uyku, zihinsel dinlenme, hatta bazen telefon ekranından biraz uzak durmak bile cilt sağlığını etkiler. Yani kendine iyi bakarsan, cildin de sana iyi davranır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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