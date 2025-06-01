Güneş Bizi Yakmaya Hazırlanırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Her ay düzenli olarak incelediğimiz Billboard Hot 100 listesi, bu ay birkaç yeni isimle renklendi. Görmeye alışık olduğumuz isimler ise halen yerlerini korumaya devam ediyor.
Bakalım bu ay Hot 100 listesinde neler oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendrick Lamar & SZA - luther
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alex Warren - Ordinary
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
Drake - Nokia
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Morgan Wallen - I'm The Problem
Teddy Swims - Lose Control
Benson Boone - Beautiful Things
Chappell Roan - Pink Pony Club
Doechii - Anxiety
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın