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Güneş Bizi Yakmaya Hazırlanırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Güneş Bizi Yakmaya Hazırlanırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 23:55

Her ay düzenli olarak incelediğimiz Billboard Hot 100 listesi, bu ay birkaç yeni isimle renklendi. Görmeye alışık olduğumuz isimler ise halen yerlerini korumaya devam ediyor.

Bakalım bu ay Hot 100 listesinde neler oldu?

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Kendrick Lamar & SZA - luther

Alex Warren - Ordinary

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Drake - Nokia

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Morgan Wallen - I'm The Problem

Teddy Swims - Lose Control

Benson Boone - Beautiful Things

Chappell Roan - Pink Pony Club

Doechii - Anxiety

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Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋

Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋

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Ma Belle
Ma Belle
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