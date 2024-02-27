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Günde Tek Öğün Beslenenleri Gün Boyu Enerjik Tutacak 10 Yemek Tarifi

etiket Günde Tek Öğün Beslenenleri Gün Boyu Enerjik Tutacak 10 Yemek Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 18:01

Bir sürü beslenme çeşidi var. Bunlardan biri de tek öğün beslenme. Tek öğün beslenme yapıyorsanız yenecek tek yemeğin tok tutucu özelliğinin yüksek olması gerekiyor. Tok tutan yemeklerin neler olduğunu merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. Omlet Tost

1. Omlet Tost

Kahvaltının en güzel hallerinden biri olan bu tost, içindeki yumurta sayesinde çok da doyurucu!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 avokado

  • 2 dilim ekmek

  • 1 yumurta

  • 1 dilim kaşar

Yapılışı:

1. Yumurtayı tavada omlet olarak pişirin. 

2. Bu sırada avokadoyu da ezip püre haline getirin.

3. Ekmeklerden birine avokado ezmesi sürün. Üstüne omleti ve kaşar dilimini de ekleyin.

4. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine tostunuzu yerleştirin ve pişirin.

Eriyen kaşarın avokado ve omletle uyumuna bayılacaksınız.

NutriU uygulaması sayesinde Philips Airfryer 7000 XXL'ın yanında bir sürü tarif geliyor. Kendi Aifryerınıza uygun olan tariflerle kolay ve hızlı yemekler hazırlamanız mümkün!

2. Somon

2. Somon

Somon kendi başına çok lezzetli bir balık. Hele bir de soslu olursa tadından yenmez. Lezzetli bir somon hazırlamak için adımlar şöyle: 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 500 gr somon

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Somonları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak yağlayın. Balıkların üzerine baharatları dökün.

2. Balıkları önce 160 derecede 5 dakika pişirin. Sürenin sonunda 180 derecede 10 dakika daha pişirin.

3. 10 dakikanın sonunda 200 derecede 5 dakika pişirin.

Bu lezzetli balığı hazırlamak işte bu kadar kolay!

3. Sebzeli Kiş

3. Sebzeli Kiş

Sebzeler tok tutmak için ideal tariflerden. Gelin birlikte bu tarifin detaylarına bakalım...

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika 

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 kırmızı soğan

  • 200 gr pırasa

  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı maya ezmesi

  • 300 gr körpe havuç

  • 150 gr brokoli sapları

  • 250 gr tofu

  • 150 ml Hindistan cevizi sütü

  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

  • Çeyrek çay kaşığı köri tozu

  • Çeyrek çay kaşığı karabiber

  • Çeyrek çay kaşığı deniz tuzu

  • 350 gr tart hamuru

Yapılışı:

1. Soğanı soyun ve halka halka doğrayın.

2. Pırasayı da halka halka doğrayın.

3. Zeytinyağında bu sebzeleri yumuşayana kadar çevirin. Üzerine maya ezmesini ekleyin ve kızartmaya devam edin. Daha sonra ocağın altını kapatın.

4. Havucu 1 cm halkalar şeklinde doğrayın. Brokolileri de 1 cm küp şeklinde doğrayın.

5. Bir tencerede su kaynatın. Bu suda havuç ve brokolileri 3 dakika pişirin. Daha sonra soğuk suyun altında hızlıca soğutun.

6. Mutfak robotuna tofu, Hindistan cevizi sütü ve baharatları ekleyin ve püre haline getirin.

7. Tart kalıbına hamuru yerleştirin ve üzerine ilk olarak tofulu ezmeyi dökün ve güzelce yayın.

8. Bunun üzerine de sebzeleri de koyun ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak pişirin.

Hem lezzetli hem vitaminli bu tarifin tadına bayılacaksınız!

4. Çoban Turtası

4. Çoban Turtası

Çoban Turtası oldukça besleyici bir tarif. Bu tarif sizi gün boyu tok tutacak. Tarifin adımları şunlar: 

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika 

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 250 gr kıyma

  • Yarım soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 havuç

  • 1 patates

  • 50 gr bezelye

  • 150 ml domates sosu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Soğanı ince ince doğrayın.

2. Bir tavaya zeytinyağı ekleyin ve soğanları soteleyin.

3. Sotelenen soğanların üzerine kıymayı ekleyin, 10 dakika pişirin.

4. Havucu soyun ve küp küp doğrayın. Havuçları, bezelyeyi, domates sosunu tavanın üzerine ekleyin.

5. Tavaya son olarak baharatları da ekleyin ve 5 dakika pişirin.

6. Kenarda başka bir tencerede patatesi haşlayın. Patates haşlanınca üzerine tereyağını ekleyin ve güzelce ezin.

7. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine önce kıymalı karışımı koyun. Üzerini patates püresi ile kaplayın ve pişirin.

Patates püresi ve kıymanın en güzel hallerinden biri olan bu tarifi bir kere yapınca bir daha vazgeçemeyeceksiniz...

5. Mücver

5. Mücver

Yediden yetmişe herkesin favori yemeklerinden biri olan mücveri yapmak için adımlar şöyle: 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 4 kabak

  • 1 havuç

  • 1 yumurta

  • Yarım demet dereotu

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım bardak un

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 tutam karbonat

Yapılışı:

1. Sebzeleri rendeleyin. Çıkan sularını sıkın. Dereotunu ise incecik kıyın.

2. Sarımsağı da ezin. 

3. Malzemelerin tümünü karıştırın ve yoğurun.

4. Bu karışımdan küçük parçalar koparıp Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin.

Yanında yoğurtla yediğinizde gün boyu size yetecek tarifi hemen deneyin!

Kızartmadan uzak durmak istiyorsanız ihtiyacınız olan Philips Airfryer 7000 XXL. Az yağlı yemekleriniz çok daha sağlıklı ama bir o kadar da lezzetli olacak. Dışları çıtır çıtır, içleri sulu sulu yemeklerinize herkes bayılacak!

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6. Bütün Tavuk

6. Bütün Tavuk

Tavuk sevmeyen yoktur. Bütün tavuk lezzeti ve doyuruculuğuyla sık tercih edilen tariflerden.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 55 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • Bütün tavuk

  • 1 su bardağı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı biber salçası

  • 5 diş sarımsak

  • 2 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • Tuz

Yapılışı:

1. Sos için malzemeleri kasede güzelce karıştırın. 

2. Bu sosu tavuğunuza iyice sürün. 

3. Tavuğunuzu Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve önce ön yüzünü 25 dakika, sonra arka yüzünü 30 dakika pişirin.

Nar gibi kazarmış tavuk sofraya gelir gelmez bitecek.

7. Köfte

7. Köfte

Köfte, en sevilen kızartmalardan. Hem tok tutsun hem lezzetli olsun diyorsanız bu tarif sizlik. Bu tarifin detayları şunlar:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 185°

Malzemeler:

  • 700 gr kıyma

  • 1 soğan

  • 1 yumurta

  • 1 dilim kurutulmuş ekmek

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Baharat karışımı

Yapılışı:

1. Soğanı rendeleyin. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin.

2. Kıymayı toplar halinde yuvarlayın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine köfteleri yerleştirin ve pişirin.

Bu köfteler pişer pişmez bitecek!

8. Fajita

8. Fajita

Eti sevenler bu tarif kaçmaz. Etli fajita tarifinin adımları şöyle:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 120 gr dana bonfile

  • Yarım soğan

  • 1 çarliston biber

  • 1 kapya

  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Dana bonfileyi uzun uzun doğrayın.

2. Sebzeleri de aynı şekilde doğrayın. 

3. Sebze ve dana bonfileyi kaba alın ve üzerine yağ, tuz ve karabiber ekleyin. Bu karışımı güzelce harmanlayın.

4. Bu karışımı buzdolabında 30 dakika bekletin.

5. Dinlenme süresi bitince Philips Airfryer 7000 XXL'ı et moduna getirip 5 dakika ısıtın. 

6. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin. 

İster tortilla ekmeğiyle isterseniz sade bir şekilde servis edebilirsiniz.

9. Mercimek Köftesi

9. Mercimek Köftesi

Yeşil mercimeğin protein kaynağı olduğu biliniyor. Besleyici ve tok tutan köfteyi bir deneyin, bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 185°

Malzemeler:

  • 1 bardak yeşil mercimek

  • 1 yumurta sarısı

  • Yarım soğan

  • 3 dilim bayat ekmek

  • 2 avuç galeta unu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı taze kişniş

  • 1 çay kaşığı tavuk çeşnisi

  • 1 tutam zerdeçal

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Yeşil mercimeği haşlayın.

2. Soğan ve ekmekleri yoğurun. Üzerine haşlanan mercimeği ekleyin. 

3. Galeta ununu da ekleyin. Bu karışımı güzelce yoğurun. 

4. Köfte şekline getirin ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak pişirin. 

Bu farklı tarifi deneyin, beğeneceğinize eminiz!

10. Çöp Şiş

10. Çöp Şiş

Lezzetli bu et yemeğinin doyuruculuğu da yüksek. Bu tarifin adımları şunlar: 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 140°

Malzemeler:

  • 800 gr kıyma

  • 1 yemek kaşığı tereyağ

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam kimyon

  • 2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kaba alın ve karıştırın.

2. Bu karışımı iyice yoğurmanız gerek.

3. İyice yoğurduğunuz karışımı 30 dakika buzdolabında bekletin.

4. Etleri çöp üzerinde şekillendirerek Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

Yanında soğan salatası ile bu tarif çok lezzetli!

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