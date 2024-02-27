Günde Tek Öğün Beslenenleri Gün Boyu Enerjik Tutacak 10 Yemek Tarifi

Sebzeler tok tutmak için ideal tariflerden. Gelin birlikte bu tarifin detaylarına bakalım...

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

1 kırmızı soğan

200 gr pırasa

Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı maya ezmesi

300 gr körpe havuç

150 gr brokoli sapları

250 gr tofu

150 ml Hindistan cevizi sütü

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Çeyrek çay kaşığı köri tozu

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Çeyrek çay kaşığı deniz tuzu

350 gr tart hamuru

Yapılışı:

1. Soğanı soyun ve halka halka doğrayın.

2. Pırasayı da halka halka doğrayın.

3. Zeytinyağında bu sebzeleri yumuşayana kadar çevirin. Üzerine maya ezmesini ekleyin ve kızartmaya devam edin. Daha sonra ocağın altını kapatın.

4. Havucu 1 cm halkalar şeklinde doğrayın. Brokolileri de 1 cm küp şeklinde doğrayın.

5. Bir tencerede su kaynatın. Bu suda havuç ve brokolileri 3 dakika pişirin. Daha sonra soğuk suyun altında hızlıca soğutun.

6. Mutfak robotuna tofu, Hindistan cevizi sütü ve baharatları ekleyin ve püre haline getirin.

7. Tart kalıbına hamuru yerleştirin ve üzerine ilk olarak tofulu ezmeyi dökün ve güzelce yayın.

8. Bunun üzerine de sebzeleri de koyun ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak pişirin.

Hem lezzetli hem vitaminli bu tarifin tadına bayılacaksınız!