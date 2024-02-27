Günde Tek Öğün Beslenenleri Gün Boyu Enerjik Tutacak 10 Yemek Tarifi

Sebzeler tok tutmak için ideal tariflerden. Gelin birlikte bu tarifin detaylarına bakalım...
Hazırlama süresi: 25 dakika
Pişirme süresi: 25 dakika
Pişirme derecesi: 160°
Malzemeler:
1 kırmızı soğan
200 gr pırasa
Yarım yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı maya ezmesi
300 gr körpe havuç
150 gr brokoli sapları
250 gr tofu
150 ml Hindistan cevizi sütü
Yarım çay kaşığı zerdeçal
Çeyrek çay kaşığı köri tozu
Çeyrek çay kaşığı karabiber
Çeyrek çay kaşığı deniz tuzu
350 gr tart hamuru
Yapılışı:
1. Soğanı soyun ve halka halka doğrayın.
2. Pırasayı da halka halka doğrayın.
3. Zeytinyağında bu sebzeleri yumuşayana kadar çevirin. Üzerine maya ezmesini ekleyin ve kızartmaya devam edin. Daha sonra ocağın altını kapatın.
4. Havucu 1 cm halkalar şeklinde doğrayın. Brokolileri de 1 cm küp şeklinde doğrayın.
5. Bir tencerede su kaynatın. Bu suda havuç ve brokolileri 3 dakika pişirin. Daha sonra soğuk suyun altında hızlıca soğutun.
6. Mutfak robotuna tofu, Hindistan cevizi sütü ve baharatları ekleyin ve püre haline getirin.
7. Tart kalıbına hamuru yerleştirin ve üzerine ilk olarak tofulu ezmeyi dökün ve güzelce yayın.
8. Bunun üzerine de sebzeleri de koyun ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak pişirin.
Hem lezzetli hem vitaminli bu tarifin tadına bayılacaksınız!
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