Güncel Ruh Halini Seç, Sana İlham Olabilecek Şarkı Sözünü Söyleyelim!
Güncel Ruh Halini Seç, Sana İlham Olabilecek Şarkı Sözünü Söyleyelim!
Hayatta bazen ne hissettiğimizi anlamak zor olabilir ama müzik her zaman yanımızda! Ruh halin ne olursa olsun, doğru bir şarkı sözüyle kendini daha iyi hissetmen mümkün. E o halde güncel ruh halini seç ve sana ilham verecek bir şarkı sözünü bulalım!
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"Mutluyum yanında aşığım sana. Bunu herkes biliyor." MFÖ - Güzel Şeyler de Oluyor
"Sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi, unutmak." Şebnem Ferah - Sil Baştan
"Dedim, "Yak lambalarını" oyna sen de zarlarını. Bırak başkalarını ben aptal mıyım?" Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım?
"Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya. Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya." Yonca Lodi - Düştüysek Kalkarız
"Elinde tefi, yerinde keyfi. Boşver biter mi dünyanın derdi?" Ziynet Sali - Amman Kuzum
"Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin olur biter." MFÖ - Benim Hala Umudum Var
"Gel aşk, çık gel, bi' gün. Bil ki emrine amadeyiz." Sıla - Açık Deniz
"Tutsan da olur ellerimi. Tutmasan da şart değil dokunmak." Sezen Aksu - İlk Gün Gibi
"Can bu can benim, can yapılacak tek şey: Amman unut her şeyi, amman salla dertleri." Eylem - Aman
"İki göz yeter görmeyi bilsen. Gönül seslenir bir duyabilsen." Birsen Tezer - Bilsen
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