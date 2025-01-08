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Güncel Ruh Halini Seç, Sana İlham Olabilecek Şarkı Sözünü Söyleyelim!

etiket Güncel Ruh Halini Seç, Sana İlham Olabilecek Şarkı Sözünü Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 20:39

Hayatta bazen ne hissettiğimizi anlamak zor olabilir ama müzik her zaman yanımızda! Ruh halin ne olursa olsun, doğru bir şarkı sözüyle kendini daha iyi hissetmen mümkün. E o halde güncel ruh halini seç ve sana ilham verecek bir şarkı sözünü bulalım!

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Güncel ruh halini seçer misin?

"Mutluyum yanında aşığım sana. Bunu herkes biliyor." MFÖ - Güzel Şeyler de Oluyor

"Sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi, unutmak." Şebnem Ferah - Sil Baştan

"Dedim, "Yak lambalarını" oyna sen de zarlarını. Bırak başkalarını ben aptal mıyım?" Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım?

"Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya. Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya." Yonca Lodi - Düştüysek Kalkarız

"Elinde tefi, yerinde keyfi. Boşver biter mi dünyanın derdi?" Ziynet Sali - Amman Kuzum

"Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin olur biter." MFÖ - Benim Hala Umudum Var

"Gel aşk, çık gel, bi' gün. Bil ki emrine amadeyiz." Sıla - Açık Deniz

"Tutsan da olur ellerimi. Tutmasan da şart değil dokunmak." Sezen Aksu - İlk Gün Gibi

"Can bu can benim, can yapılacak tek şey: Amman unut her şeyi, amman salla dertleri." Eylem - Aman

"İki göz yeter görmeyi bilsen. Gönül seslenir bir duyabilsen." Birsen Tezer - Bilsen

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Ma Belle
Ma Belle
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